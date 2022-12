Horóscopo chino de hoy 25 de diciembre: las predicciones para cada signo

El día de navidad estará regido por la rata que, al unirse con energías adicionales, puede provocar discusiones con personas del sexo opuesto y algunos percances o accidentes menores, por esta razón, la prudencia y la paciencia serán nuestras mejores aliadas durante el día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional al año de nacimiento, para la astrología china el día también debe tenerse en cuenta, ya que, de acuerdo a sus preceptos, cada año solo da inicio hasta el 4 de febrero del calendario gregoriano, por esta razón, si naciste antes de esa fecha, tu signo zodiacal será el del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 20 de enero de 1975, tu animal regente es el tigre, pues el conejo aún no iniciaba su regencia.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La rata como “gobernante” del día se verá favorecida por la estrella del perdón. Gracias a esto, aceptar y ofrecer disculpas se le hará más fácil. Así que las regentes del día deberían aprovechar esta energía, que coincide con una fecha tan familiar, y así, ponerle fin a disputas y distanciamientos. En la noche podrían recibir una sorpresa.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los regidos por el buey se sentirán muy sensibles este día. Recuerdos o situaciones recientes moverán las fibras más profundas de su alma. Esto les puede ayudar a ponerse en los zapatos de alguien más y darse cuenta que tal vez, cometieron alguna injusticia. Si fue así, traten de enmendarla lo antes posible. Quienes tienen hijos búfalos del 2009 es mejor que estén pendientes de los “consejos” que puedan darles sus amigos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El día favorecerá los temas laborales de los tigres. Así sea un feriado, dediquen un rato para poner al día su currículo y buscar nuevas ofertas de empleo. Las estrellas los favorecen y les abrirán las puertas que tanto han anhelado. Eso sí, no cuenten aún sus planes, pues hay alguien que querrá desanimarlos y evitar que salgan de su “zona de confort”.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El amor será el punto focal de quienes son regidos por el conejo. Sea porque estén solteros o ya tengan una pareja estable, hoy brillarán y serán el foco de atención. Propuestas románticas llegarán, incluso relacionadas con el inicio de una convivencia o matrimonio, y la rata les recomienda que las acepten, pues tienen a la persona indicada frente a ustedes.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Este es un día en que los dragones deberían escuchar su intuición. La rata les sugiere que le hagan caso a sus corazonadas y no las dejen pasar. Su sexto sentido les hablará, los alertará y les ayudará, siempre y cuando los dragones estén atentos a las señales y a su voz interior. Otro importante consejo que les da la rata es que no posterguen, si tienen algo pendiente y lo pueden hacer hoy, háganlo. No se arrepentirán.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Después de que el cerdo intentó “amargarles” su día, lo mejor que pueden hacer las serpientes es descansar. Aprovechen el día para estar con su núcleo familiar y, en la medida de lo posible en contacto con la naturaleza. No es un momento adecuado para que asuman cargas y responsabilidades que no les corresponden, rechacen el papel de superhéroe, hoy solo necesitan “salvarse” a ustedes mismos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Con la regente del día en su contra, lo más recomendable es que los caballos sean muy precavidos. No hablen de más, manténganse al margen de cualquier discusión y, si deben conducir o van a practicar algún deporte, háganlo evitando cualquier distracción. Los caballos de 1978 deben cuidarse de las discusiones con su pareja, ya que podría quebrarse el vínculo que los une.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Algunos malestares menores, especialmente en su espalda y cuello podrían reaparecer. Los regidos por la cabra llevan todo el año aplazando exámenes y tratamientos y acudiendo a “paños de agua tibia”. Pero ya es necesario que tomen en serio su salud, pues vienen meses de mucha exigencia y para los cuales deben estar preparados. Además de visitar al doctor, practicar yoga les puede ser muy útil.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La fortuna les sonreirá a los monos este día siempre y cuando asuman la vida con una actitud optimista. Sí, es cierto que el año ha estado lleno de retos y dificultades y que lo que planearon con tanto esmero, amor y paciencia puede no haberles resultado. Sin embargo, el tigre está a punto de dejar su regencia y el mono podrá recoger los frutos de lo que sembró, lo importante es que no permitan que su estado de ánimo se torne sombrío y negativo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La rata le sugiere al gallo que aproveche este día para estar con su pareja y organizar planes para el futuro. Las ocupaciones del día a día, que han sido bastantes este año, los han sumergido en la rutina e incluso, en discusiones sin sentido. Hoy las estrellas los favorecen para que dialoguen con amor, hagan acuerdos e incluso, planeen su futuro a corto y mediano plazo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es posible que quienes nacieron en los años del perro deban tomar hoy una decisión. La rata les sugiere que no lo hagan solos, busquen a su pareja, un familiar cercano o un buen amigo, pues necesitan a alguien imparcial que pueda ver toda la situación de manera objetiva. Si se dejan guiar con humildad muy seguramente tomarán la mejor decisión para ustedes y para las personas que aman.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La rata le recomienda a los chanchos que eviten confiar tan ciegamente en las personas. No cuenten todo lo que está pasando en sus vidas, ni positivo ni negativo, pues alguien cercano podría aprovecharse de esta información y terminar traicionando al cerdo. De la misma manera, es importante que evite involucrarse en chismes y cotilleos, pues, como reza el dicho “todo lo que digan, será usado en su contra”.