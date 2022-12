¿Ayudó a Messi a ser campeón del mundo? La peculiar cábala de Antonela Roccuzzo y sus hijos en Qatar 2022

Antonela Roccuzzo siempre ha sido un pilar de apoyo crucial en la carrera de Lionel Messi y, de acuerdo a diversas versiones de la red, también podría haber aportado su granito de arena durante el Mundial de Qatar 2022 para que el futbolista argentino fuera campeón.

Esto a través de una cábala que descubrieron quienes analizaron el perfil de la pareja del astro, ya que notaron que en todos los partidos Rocuzzo se tomaba una foto con sus tres hijos y la publicaba en Instagram. Y no sólo la compartía, sino que en todos los juegos los cuatro aparecían con el jersey de visita de la selección, algo curioso, puesto que la mayoría de ocasiones los jugadores compitieron con la tradicional camiseta albiceleste.

Cábala o no, lo cierto es que Leo por fin pudo levantar la Copa del Mundo tras derrotar a Francia en la final y los familiares de los jugadores pudieron bajar al terreno de juego para felicitar a sus seres amados, donde Antonela se tomó la última foto que publicó en redes sociales, donde aparecen sus hijos, evidentemente vestidos con la segunda equipación de Argentina, “ayudándole” a papá a sostener el anhelado trofeo. View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Momentos antes, ella no perdió oportunidad para tomarse la foto del recuerdo con la Copa del Mundo en solitario y una sonrisa brillante que refleja la satisfacción tras años de tristezas y frustraciones por los múltiples fracasos que Messi vivió con su combinado nacional. View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

“Cuando los sueños se cumplen”, escribió la rosarina en su última publicación para resumir en una frase todo el vendaval de emociones que vivió su familia en los últimos años.

