Horóscopo chino de hoy 27 de diciembre: las predicciones para cada signo

Este martes 27 de diciembre tendremos una maravillosa energía, pues su característica principal es que aumenta todo lo que hagamos hoy. Sin embargo, también puede tornarse en un arma de doble filo, así que lo mejor es fijarnos muy bien en nuestros pensamientos, palabras y actos para que solo sean positivos y favorables.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Pero el año no es lo único que se debe tener en cuenta, el día de nacimiento también influye al momento de determinar cuál es tu animal regente, pues, para la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 de febrero, a la par del año solar. Por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día, tendrán como signo zodiacal el mismo animal del año anterior, como si hubieran nacido en el año pasado.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Las ratas deberán ser muy cuidadosas con sus sentimientos este día. Actuar de manera malagradecida, criticando a quienes le han tendido la mano durante este año de cambios y pruebas, solo les ocasionará que esa energía de baja vibración se les regrese, incluso, multiplicada. Además, si exteriorizan, a través de algún comentario, sus sentimientos y pensamientos, podrían terminar arruinando una bonita relación y perdiendo todo el apoyo que hasta ahora recibían.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Hoy se les podrían presentar algunos obstáculos a los bueyes, especialmente en temas laborales y de dinero. Pero afortunadamente, otro grupo de estrellas los acompañan y les traerán ayuda a través de buenos amigos. Así que, apóyense en las personas cercanas, pídanles consejo e incluso, si es necesario, alguno de ellos les facilitará el dinero que necesitan en este momento.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El regente del día brillará con luz propia. Esta buena energía les traerá romances nuevos y contactos con personas influyentes. Todo lo que se propongan lo lograrán. La única condición es que salgan de su casa, visiten nuevos lugares, reúnanse con amigos y muestren todos sus encantos y capacidades. Los tigres de 1998 podrían recibir una sorpresa inesperada durante las últimas horas de la tarde.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La estrella del romance acompañará a los conejos, especialmente aquellos que están en busca de pareja. Las posibilidades de concretar relaciones o conocer a alguien interesante estarán incrementadas. Sin embargo, el tigre les sugiere que se muestren tal como son y, sobre todo, no pretendan que la otra persona sea perfecta, todos tenemos defectos. Para quienes ya tienen pareja es mejor que se cuiden de las tentaciones e infidelidades.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Quienes nacieron en los años del dragón deberán cuidar muy bien sus pensamientos y, muy especialmente, sus actos. Está bien querer alcanzar los objetivos propuestos, pero esto no se puede lograr a costa de lo que sea. Así que eviten mentir en su currículo, no hablen mal de alguien para quedarse con su lugar, sean honestos y confiables. Actuar de manera incorrecta les puede costar más caro de lo que se imaginan.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

De nuevo se les presentarán a las serpientes conflictos con su familia. Hay personas, hermanos y hermanas principalmente, que esperan que los regidos por la serpiente carguen con toda la responsabilidad y resuelvan todo a favor de los demás. Hoy, el tigre les recomienda que pongan un punto final a esta situación, no permitan que sigan abusando de ustedes ni exigiéndoles más de lo que pueden y quieren dar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este día, las finanzas de los regidos por el caballo, se pueden ver afectadas. Sea por un gasto inesperado, por una compra innecesaria o porque simplemente, un dinero que estaban esperando no llegó. Cualquier situación afectará su presupuesto y los obligará a echar mano de sus ahorros. Pero no se desesperen, el dinero bien usado regresará con creces. Eso sí, el tigre les recomienda que se abstengan de pedir préstamos, pues tal vez no puedan honrar el compromiso adquirido.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Libre de los “ataques” del buey, la cabra recibirá hoy una interesante propuesta. La energía se equilibra a su favor y le abre la puerta de eso que tanto han esperado. No duden y acepten de inmediato, pues algo así no se les vuelve a presentar en mucho tiempo. Por otro lado, es importante que estén pendientes de la salud de sus mayores, especialmente de las personas del sexo masculino.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con dos tigres en su contra, los monos deberán ser muy cuidadosos con todo lo que hagan y digan hoy. Quédense dentro de su rutina normal y procuren vibrar en positivo. También es muy importante que eviten cualquier discusión de índole familiar, pues podrían salir a relucir situaciones del pasado que les podrían hacer mucho daño y afectar seriamente la relación. Lleven con ustedes un jade verde.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los nacidos en los años del gallo querrán cambiar y salir de su zona de confort. Si bien, lo que vienen haciendo está dando frutos, esto no satisface de todo el espíritu aventurero y ambicioso de los gallos. Así que, aprovechen el día para analizar qué es lo que realmente quieren en su vida y cómo pueden lograrlo. Es importante que apunten todo lo que se les vaya viniendo a la cabeza, pues las ideas van a ser muchas y casi todas, muy fructíferas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El tigre le sugiere al perro que controle sus gastos y use su dinero con moderación. Tal vez este mes, bajo la excusa de compras y regalos, terminó gastando más de lo presupuestado, lo que afectó sus finanzas de manera delicada. Este es un día adecuado para que inicien o retomen un diario con sus ingresos y gastos, pues de continuar así, van a adquirir muchas deudas que no podrán cubrir, lo que les traerá incluso, problemas legales.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día le sugiere al cerdo que se mantenga alejado de chismes y cotilleos. Una persona que aparenta ser su amiga, quiere involucrarlos en problemas, y lo logrará si ustedes se dejan arrastrar a su juego de comentarios de pasillo. Este día también es importante que cuiden su alimentación, pues podrían terminar sufriendo una indigestión o una intoxicación leve.