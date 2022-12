Ninel Conde presume su torneada retaguardia mientras se broncea a bordo de un yate con minibikini neón

Ninel Conde paralizó las redes sociales con un video en el que apareció posando bajo los rayos del sol con un minibikini neón, todo mientras pasea a bordo de un yate en medio del mar de Acapulco.

Ya se ha hecho costumbre para “El Bombón Asesino” exponer su ejercitada silueta a través de las redes sociales, en donde además de compartir detalles de los proyectos en los que participa expone el estilo de vida que la ha llevado a tener uno de los cuerpos más espectaculares entre las famosas.

Asimismo, aprovecha los constantes viajes que realiza para llamar la atención con todo tipo de prendas, desde elegantes vestidos, ropa deportiva o trajes de baño que apenas cubren lo indispensable. Así fue como nuevamente dio de qué hablar durante su reciente visita a México, específicamente Acapulco, Guerrero, en donde se lució con diminutos bikinis que dejaron con la boca abierta a más de uno.

En esta ocasión recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram para compartir un breve video en el que se dejó ver mientras se broncea acostada boca abajo, mostrando ante la cámara un seductor ángulo de su ejercitada retaguardia vistiendo un minibikini de hilos en tono neón que también resaltó su bronceado perfecto.

Y aunque la candente grabación no apareció publicada directamente en la galería de imágenes de la actriz y cantante mexicana, fue retomada por otras redes sociales en las que ha sido reproducida miles de veces.

Ninel Conde presume sus curvas desde un yate pic.twitter.com/d1qJQquLbU— Lo + viral (@VideosVirales69) December 22, 2022

Pero un video que no dudó en compartir fue aquel en el que confesó que “ser fitness no es solo inspiración”, ya que para lograr una figura de infarto se requiere disciplina y mantenerse enfocada en el objetivo. Fue así como desde el gimnasio mostró un poco de sus entrenamientos que se basan en el levantamiento de pesas que la ayudan a mantener una silueta torneada. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

