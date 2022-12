Irina Baeva posa en la cama, usando un body negro de corte alto

Irina Baeva ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram al posar muy sexy en sus recientes publicaciones. Usando un body negro de corte alto la actriz rusa aparece tomando un trago y descansando en la cama de uno de los cuartos de un exclusivo resort en Ciudad de México.

En los últimos meses Irina se ha dedicado a modelar prendas de la línea de ropa deportiva de la cual es imagen, pero les ha añadido un toque original combinándolas con botas y botines; ella acompañó las fotos que la muestran en la calle con el mensaje “no puedo parar, no dejaré de moverme”. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva) View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva) View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva) View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

En otro post la rusa posó como toda una modelo mientras paseaba por la calle tomando un café; hasta la fecha Irina no ha hecho declaraciones acerca de una supuesta separación del actor Gabriel Soto, a quien últimamente se le ha relacionado con la actriz colombiana Sara Corrales. View this post on Instagram A post shared by IRINA BAEVA (@irinabaeva)

También te puede interesar:

-Gabriel Soto habría aceptado su ruptura con Irina Baeva al asegurar que cerrará el año con el amor de sus hijas

-Hija de Gabriel Soto y su inesperada petición a Santa Claus en medio de la ruptura del actor con Irina Baeva