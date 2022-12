Camila Sodi hace atrevida pose de yoga usando microbikini de hilos

Camila Sodi ha impactado a sus fans con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de una colección de fotos en las que la actriz aparece junto a la piscina, usando un microbikini de hilos de color rojo y demostrando su flexibilidad al hacer una complicada pose de yoga.

Recientemente Camila ha compartido imágenes en las que aparece luciendo su figura y usando prendas de color rojo, demostrando que es uno de sus favoritos. Ella posó muy sexy en las playas de Yucatán y en una sesión de fotos en Madrid, modelando botas altas y un suéter con aberturas.

El mes pasado Camila Sodi viajó a París y posó muy sonriente en unas fotos mientras sostenía una gran cantidad de globos en forma de corazón. La actriz evita hablar sobre su vida privada, por lo que sus fans se preguntaron quién podría ser el pretendiente que le entregó ese regalo. View this post on Instagram A post shared by Camila Sodi (@camilasodi_)

