En sexy bikini negro Altair Jarabo luce su escultural figura entre las olas del mar

Altair Jarabo ha causado sensación con su más reciente publicación de Instagram: una serie de fotos en las que aparece en la playa, luciendo muy sexy en bikini negro y posando entre las olas; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Me gusta irme a veces, pero AMO volver. 🇲🇽” ❤️

En otra foto la bella actriz mexicana lució espectacular en la piscina y usando un ajustado traje de baño, posando con su amiga Claudia Godinez: “20 años de amistad con esta persona increíble, generosa, divertida y con el corazón más grande del universo. Te quiero mucho mi @claudia.gq . Estoy muy orgullosa de ti ❤️ gracias por estos días y por estos años. Le pedí a Santa que tengamos muchísimos más”.

La serie “Juego de mentiras”, en la que Altair lleva uno de los roles protagónicos, está a punto de estrenarse en Telemundo, y hace algunos días ella acudió a una presentación de los primeros episodios, donde se encontró con otros compañeros de reparto como Arap Bethke y Rodrigo Guirao: “Ayer fue una noche suuuper especial. Vimos en una sala de cine el capítulo I y II de #JuegoDeMentiras . Y sólo les puedo decir que está ESPECTACULAR! Tenía espectativas muy altas, que fueron superadas por el nivel que vi. Felicito a todos los que tuvieron que ver y y agradezco a todos los que confiaron en mí”. View this post on Instagram A post shared by Altair Jarabo (@altairjarabo)

También te puede interesar:

-En traje de baño negro Altair Jarabo posa muy relajada a bordo de un yate

-En sexy selfie Altair Jarabo luce su figura usando un bikini amarillo