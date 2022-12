Junto a la piscina, Yanet García luce su retaguardia usando una tanga de hilo que se pierde entre su cuerpo

Yanet García ha vuelto a sorprender a sus casi 15 millones de seguidores en Instagram, ahora con unas fotos que la muestran junto a la piscina de un exclusivo resort en el que disfruta de unas merecidas vacaciones de fin de año. Ella posó usando un microbikini con tanga de hilo que le permitió lucir al máximo su retaguardia, y escribió “Motomami ☀️” junto a la publicación.

La ex chica del clima consiguió más de medio millón de likes en esa red social por un video en el que aparece presumiendo su exuberante figura mientras usa un conjunto de lencería lleno de transparencias; posteriormente apareció paseando por una calle de Nueva York, y complementó una foto con el mensaje: “Soy una caminante lenta, pero nunca camino hacia atrás”.

Desde las Islas Turcas y Caicos Yanet también compartió una foto en la que modela un minúsculo conjunto de lencería de encaje en color rosa. Este año ella superó el millón de seguidores en TikTok, y con motivo de las fiestas navideñas publicó un clip en el que mueve su cuerpo sensualmente, usando un sexy atuendo rojo y un gorro de Santa Claus. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) @iamyanetgarcia 🎁🎄 ♬ sonido original – iamYanetGarcia

También te puede interesar:

-Usando microbikini de hilos Yanet García posa en el jacuzzi, pero aclara que no hace desnudos

-En video, Yanet García mueve su retaguardia al lucirse en un sexy atuendo navideño