Horóscopo chino de hoy 30 de diciembre: las predicciones para cada signo

La serpiente es la encargada de regir este viernes 30 de diciembre, y gracias a su energía podremos iniciar todas las actividades que estén pendientes, pues si bien, en occidente, solo quedan dos días para terminar el año, en oriente aún faltan varias semanas para el cambio de calendario. Así que, si dentro de tu lista de propósitos aún hay algo que puedas empezar, no dudes en hacerlo.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener presente al momento de buscar cuál es tu horóscopo chino, es tu día de nacimiento, pues, de acuerdo a los preceptos de la astrología china, el año solo inicia el 4 de febrero, por esta razón, todas las personas cuya fecha de nacimiento se ubique antes de ese día, serán regidas por el animal del año anterior. Así, si, por ejemplo, naciste el 13 de enero de 1985, tu signo zodiacal chino es la rata, ya que, para esa fecha, aún no iniciaba el año del buey.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata brillarán y se destacarán en todos los campos. Aprovechen la buena energía para presentar solicitudes que tengan pendientes, especialmente si se relacionan con su trabajo o profesión. No duden de ustedes y muestren todas sus habilidades y capacidades. Si están considerando la opción de un cambio de look, el día es propicio para ello.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Pese a que los últimos días no han sido fáciles para los regidos por el buey, la serpiente les recomienda que no se rindan. Están muy cerca de lograr lo que se propusieron, así que no desistan y pídanles ayuda a las mujeres más cercanas, pues la energía de la luna los acompaña. Los bueyes de 1949 deberían estar pendientes de su sistema respiratorio.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Si el tigre intenta imponer su posición va a terminar aislado y amargado. Si bien, el regente del año suele tener buenas ideas y es un líder innato, no puede esperar que siempre todas las personas cumplan siempre con su voluntad. Escuchen a los demás, conformen un buen grupo de apoyo y verán como alcanzan sus metas con mayor facilidad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La estabilidad en sus relaciones amorosas será la constante de los conejos. Hoy podrán hacer planes para el futuro con su pareja y concretar la relación. También, quienes quieran tener hijos, estarán favorecidos este día. Sin embargo, en su trabajo podrían verse envueltos en discusiones con sus compañeros, así que procuren ser tolerantes y eviten opinar sobre la forma de trabajar de los demás.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es importante que los nacidos en los años del dragón estén pendientes de su salud. Eviten cualquier exceso, y, si están presentando algún malestar, visiten a su doctor, ya que estos podrían exacerbarse y convertirse en una enfermedad crónica. Quienes tienen hijos dragones del 2012 la serpiente les recomienda que estén pendientes de sus actividades físicas, pues podrían sufrir alguna lesión.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La regente del día se verá favorecida por su energía propia. Gracias a esto podrá culminar todo lo que tenga pendiente y así poder liberarse de cargas laborales, sociales e incluso, familiares. Es recomendable que terminen el año con algún ritual relacionado con limpieza y apertura de caminos, pues hay algunas personas envidiosas que están intentando afectar su energía personal.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La recomendación que le da la serpiente al caballo es que se mantenga alejado de chismes y habladurías. No inicien ningún cotilleo y tampoco participen en ninguno, especialmente si es en su lugar de trabajo o estudio, pues podrían verse envueltos en discusiones y reclamos. Prefieran mejor el trabajo en solitario y ayuden a todas las personas de su círculo que se acerquen pidiendo ayuda.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Quienes también deben vigilar sus palabras son las cabras. Hoy podrían hablar más de la cuenta y terminar ganándose un enemigo de cuidado. Así que eviten hablar sin pensar y, sobre todo, no hagan comentarios sobre nadie pues este día “las paredes tienen oídos”. Igualmente, es mejor que eviten asociarse, la energía de la serpiente no favorece este tipo de actividades.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con el apoyo de su buena amiga la serpiente, los monos podrán incrementar sus ingresos. Aprovechen el día para solicitar aumentos de sueldo o conseguir más clientes pues la respuesta será afirmativa. Sin embargo, es importante que procuren ahorrar todo lo que ganen extra, pues finalizando el año del tigre, van a necesitar asumir algunos gastos adicionales y es mejor que estén preparados.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Lo mejor que pueden hacer hoy los gallos es iniciar mantenimientos preventivos en su hogar y lugar de trabajo. Inviertan un dinero extra organizando su vehículo, su casa y sus equipos de trabajo, pues de no hacerlo en unas pocas semanas empezarán a sufrir gastos y desperfectos, y esto les costará mucho más dinero, obligándolos incluso a pedir préstamos y desequilibrar sus finanzas.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La energía cambia por completo para los perros. Con la ayuda de la serpiente, los regidos por el perro podrán dedicar su día al romance. Quienes tendrán toda la buena energía a su favor serán los solteros, y hoy podrán concretar una relación con la persona con quien han estado saliendo. Pero, es importante que tengan presente que, si no están interesados en algo estable, es mejor que den un paso a un costado y eviten ilusionar a la otra persona.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La serpiente es la antagonista del cerdo y si este no es cuidadoso, le ocasionará muchos inconvenientes. Manténganse dentro de la rutina normal del día y eviten iniciar cualquier actividad importante. De la misma manera, es recomendable que se mantengan alejados de cualquier sitio con baja vibración energética. Conduzcan con cuidado, respetando todas las normas de tránsito.