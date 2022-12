Niurka Marcos presume el cuerpazo que tiene a sus 55 años con un diminuto bikini mientras pasea en yate

Todo está listo para que Niurka Marcos celebre la llegada del 2023 a lo grande en compañía de sus tres hijos, por lo que todos se reunieron en Mérida, Yucatán, para disfrutar de unos días en familia y como es costumbre la vedette cubana aprovechó un viaje en yate para lucirse con un diminuto bikini que dejó a la vista el cuerpazo que posee a sus 55 años.

La polémica ex habitante de ‘La Casa de los Famosos‘ se olvidó por un momento de la mala racha que pasó en los terrenos sentimentales para recibir a sus hijos Kiko, Romina y Emilio en Mérida, Yucatán, en donde la familia completa inició los festejos de Año Nuevo, por lo que no dudaron en aprovechar el clima perfecto para dar un paseo a bordo de yate, pero como toda una madre orgullosa presumió a gtravés de su cuenta oficial de Instagram algunas fotografías en las que posó junto a cada uno de ellos escribiendo la frase: “mi obra maestra”.

Pero eso no fue todo, ya que, como en cada oportunidad que tiene, Niurka prendió fuego en su perfil social compartiendo otra serie de videos en los que apareció derrochando belleza y sensualidad con un diminuto bikini en tonos negro, blanco y rosado con el que expuso la curvilínea silueta que la ha hecho merecedora a una lluvia de cumplidos.

“Belleza Mamá Niu”, “Toda una diosa”, “Hermoso cuerpo”, “La más hermosa”, “Tonto el hombre que dejó ir a este mujerón”, “Te ves fabulosa”, “Linda siempre”, “Bella y radiante”, fueron solo algunos mensajes que recibió en esta ocasión.

Mientras que, en otra selección de fotografías, la también actriz de 55 años llamó la atención modelando el mismo traje de baño de dos piezas mientras se broncea, dejando ver algunos ángulos de su anatomía volviendo a provocar que sus admiradores cayeran rendidos ante su belleza, llevándose nuevamente piropos como “espectacular” y “monumento de mujer”, por mencionar solo algunos.

La fiesta en altamar se prolongó durante la tarde, momento que no dejó paras para volver a posar ante la cámara, pero ahora en grupo junto a todos los integrantes de su familia con quienes se divirtió a lo grande.

“Una velada espectacular una convivencia familiar hermosa estoy feliz”, señaló la estrella de la televisión y redes sociales junto a la publicación. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

También te puede interesar:

–Niurka Marcos coincidió con una influencer en una tienda de lujo y la llamó naca

–Niurka Marcos expuso sus torneados atributos mientras se ejercita con un mini bikini blanco

–Niurka confiesa que quiso golpear a Juan Vidal, pero se quedó con las ganas: “Ahí hay un pendiente”