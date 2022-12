Romina Marcos presume sus curvas en bikini y vuelve a demostrar que heredó la belleza de Niurka

Romina Marcos viajó a Mérida, Yucatán, para celebrar la llegada del 2023, pero una vez más compartió una serie de sensuales fotografías en las que apareció luciendo sus curvas de infarto en bikini, con lo que terminó demostrando que heredó la belleza de su madre, Niurka Marcos.

La hija de Niurka Marcos sigue dando de qué hablar dentro de las redes sociales, en donde constantemente comparte aspectos de su vida familiar, profesional y también causa revuelo por mostrarse sin complejos en arriesgadas imágenes que exponen su curvilínea silueta, siempre buscando dar un mensaje de amor propio.

No obstante, la participante del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ se trasladó a Yucatán, México, para celebrar Año Nuevo en compañía de su polémica madre y sus dos hermanos, Kiko y Emilio Osorio, con quienes inició los festejos con un divertido paseo en yate.

Y fue precisamente bajo los rayos del sol en donde la hija de la mujer escándalo se dejó fotografiar en varias ocasiones dejando a la vista sus curvas de infarto mientras posa desde la embarcación con un diminuto bikini negro cruzado en la parte superior que comprobó heredó la belleza de la vedette cubana.

Tal como ha ocurrido en otras ocasiones, la también actriz aprovechó la publicación para compartir un mensaje de auto aceptación, en el que destacó lo agradecida que está con su vida y lo que ha logado en este año que está por terminar.

“Estoy enamorada de mí y de la vida… por eso no pido más… 2023 haz lo que quieras conmigo”, escribió al pie de las instantáneas que superaron los 50 mil me gusta.

En otra serie de instantáneas, Romina Marcos se dejó ver mientras disfruta la fiesta mientras pasea en medio del mar y de paso enamoró a sus fans mostrando su despampanante silueta y los tatuajes que adornan todo su cuerpo mientras posa junto a todos los integrantes de su familia, lo que provocó que le llovieran halagadores mensajes destinados principalmente para ella.

“Eres muy hermosa”, “Qué bonita te ves Romi”, “Perfecta”, “Guapísima”, “Me encantaron todas las fotos”, escribieron solo algunos usuarios en la sección de comentarios. View this post on Instagram A post shared by Romi marcos (@romimarcos)

También te puede interesar:

–Niurka Marcos presume el cuerpazo que tiene a sus 55 años con un diminuto bikini mientras pasea en yate

–Andrea Legarreta es criticada tras pedirle a Romina Marcos, hija de Niurka, “bajar un poquito más de peso”

–Romina Marcos se defiende de las críticas tras compararse con Niurka mientras ambas posan en bikini