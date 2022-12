Horóscopo chino de hoy 31 de diciembre: las predicciones para cada signo

Hoy le decimos adiós a este año 2022, que marcó una transición entre las energías de la rata y el buey, y a su vez, ayudó a abrir camino a la paz y estabilidad que puede traer el conejo. Sin embargo, recuerda que el calendario chino no corre paralelo al calendario gregoriano, así que aún le quedan algunas semanas al año del tigre, lo que nos ayudará a finalizar los asuntos que tengamos pendientes.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Como te señalamos en el párrafo inicial, el año chino no inicia igual que el calendario gregoriano, sino que esto sucede el 4 de febrero. Así que, quienes hayan nacido antes de ese día, tendrán como signo zodiacal el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Con el regente y el oficial del día en una posición negativa, los regidos por la rata deberán actuar con cautela. El día puede ocasionarles varios inconvenientes, relacionados especialmente con retrasos en su trabajo. Prefieran hacer una sola actividad a la vez y poner en ella sus cinco sentidos. Recarguen su energía pasando tiempo con su familia y amigos más cercanos.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El caballo, como regente del día, le sugiere a los bueyes que no se apresuren al momento de tomar una decisión. No permitan que los presionen para dar una respuesta. la energía de este día, así ustedes no lo sientan, les nublará el pensamiento y podrían optar por el camino equivocado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía es propicia para que los nacidos en los años del tigre mejoren sus ingresos financieros. Si están pensando en iniciar algún emprendimiento adicional a su trabajo, lanzarse como independientes o cambiar de trabajo, el día les ayudará a obtener excelentes resultados. No pierdan la oportunidad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es hora de que los regidos por el conejo tomen las riendas de su vida. No pueden seguir esperando que las otras personas decidan sus pasos a seguir. Si bien, puede parecerles más fácil “flotar a la deriva” y esperar que las cosas sucedan, ya se aproxima su año propio que les representará cambios drásticos, así que es mejor que estén preparados.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Si bien los dragones son bastante ordenados con su presupuesto, este día deberán serlo más. Algunas propuestas de inversión y compras podrían ilusionar con rápidos retornos, pero, por el contrario, solo les traerán pérdidas y dolores de cabeza. Si tienen algún dinero extra, es mejor que prefieran un ahorro estable. También es recomendable que aprovechen el día para pagar deudas y compromisos adquiridos previamente. Inicien el 2023 con la menor cantidad de obligaciones posibles.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Llegó el momento para que las serpientes muestren toda su capacidad de liderazgo. Generalmente prefieren que alguien más de instrucciones, y trabajan calladamente entregando resultados mucho mejores de los esperados. Pero ya es hora de que salgan de la sombra y muestren sus habilidades, no dejen que otros sigan quedándose con los créditos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día necesita recargar energías. Lo más recomendable es que aprovechen la despedida del año para pasar tiempo con su familia y amigos, y si pueden darse una escapada a la naturaleza mucho mejor, ya que esto les ayudará a equilibrar sus vibraciones. Quienes tienen hijos del 2014 es recomendable que estén pendientes de su salud digestiva.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las cabras conocerán una nueva persona este día, y lo más seguro es que se convierta en su pareja para los próximos meses. Aprovechen la energía de la estrella del romance y permítanse iniciar el nuevo año en buena compañía. Eso sí, recuerden que poner la vara alta, sin ser ustedes perfectos, solo les traerá más soledad, así que acepten que todas las personas tienen cualidades y defectos, incluidos ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Hoy podrían terminarse vínculos importantes para el mono, especialmente en asuntos laborales y comerciales. Si bien, en un principio, podría parecer que no es la mejor manera de finalizar el 2022, en pocas semanas llegarán excelentes oportunidades que compensarán e, incluso, mejorarán lo que hoy se va de sus manos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La estrella de la comunicación acompañará a los regidos por el gallo. Gracias a esto, podrán tener conversaciones que les ayuden a solucionar conflictos, incluso que se venían presentando desde hace varios años. También los favorecerá para hacer nuevos vínculos que les abrirán las puertas de un nuevo trabajo o contrato.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Este es un día para que los perros se fijen en su estado de salud físico y mental y se ocupen de su bienestar. Analicen si hay algún síntoma que han estado ignorando. Incluso los más simples o comunes podrían convertirse en una situación grave o crónica, así que separen una cita con su doctor y complementen sus recomendaciones con alguna terapia de tipo energético que les ayude a conseguir el balance que necesitan.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Es momento de que los chanchos dejen el pasado donde debe estar: atrás. Si continúan trayendo a colación los hechos del ayer, no podrán darse cuenta de todas las oportunidades que tienen al frente. Incluso, si consideran que hay objetos en su hogar o lugar de trabajo que no los dejan avanzar, aprovechen este final de año para decirles adiós.