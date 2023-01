Ninel Conde despide el 2022 en las playas de Miami posando con minibikini azul que expuso sus encantos

Ninel Conde se despidió del 2022 mostrando sus curvas de infarto con sensual minibikini mientras pasea por las playas de Miami, Florida, en donde captó el último atardecer del año.

El 2022 está a punto de terminar y los famosos han recurrido a sus redes sociales para compartir mensajes de agradecimiento, esperando que el próximo 2023 los sorprenda con grandes momentos; además de quienes han revelado la espectacular manera en que están cerrando este año, una de ellas fue Ninel Conde quien publicó una serie de fotografías en las que volvió a presumir sus torneadas curvas frente al mar.

Fue exactamente a través de su cuenta oficial de Instagram en donde la actriz, cante y modelo que también es conocida como “El Bombón Asesino” derrochó sensualidad en las playas de Miami con un minibikini azul celeste del cual colgaron algunos detalles marinos, prendas que dejaron ver una vez más la escultural silueta que posee a sus 46 años.

“Último atardecer de 2022. 2023… Estoy lista”, escribió como descripción a las imágenes que cautivaron a miles de seguidores.

Además, junto a la acalorada tercia de postales la también empresaria se declaró lista para recibir al 2023 y con todas las expectativas para que sea un año más agradable que el que está por terminar, pues recordemos que este fue un año complicado en el que ha dejado a un lado su vida sentimental para continuar la batalla legal en contra de Giovanni Medina, con quien peleó la custodia de su hijo Emannuel a lo largo de tres años y fue a principios de este mes de diciembre cuando finalmente lograron llegar a una cuerdo, asegurando en todo momento que están dispuestos a todo por el bien del pequeño de 8 años.

A esto se unieron otros escándalos por las declaraciones de sus colegas, una de ellas Lorena Herrera, quien aseguró que nunca volvería a trabajar con “El Bombón Asesino” por su falta de profesionalismo y las diferencias que sostienen desde el año 2019.

Mientras que, la polémica vedette, Niurka Marcos, aseguró que estuvieron a punto de trabajar juntas en un reality show, pero debido a las exigencias de Ninel y a que únicamente se preocupa por cuidar su imagen, las negociaciones nunca llegaron a darse.

Tras el complicado año que vivió, Conde también compartió una sensual postal en la que posó desde la cama y con prendas de lencería negra que resaltaron otros ángulos de sus desbordantes encantos. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

