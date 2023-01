Horóscopo chino de hoy 1 de enero: las predicciones para cada signo

Aunque aún faltan varios días para que inicie el año del conejo, hoy te queremos desear un feliz y venturoso año 2023, el cual iniciará con la energía un poco inestable de la cabra, por esta razón, lo más recomendable es que aproveches el primer día del año para estar con tu familia y descansar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

No olvides que el año chino no inicia a la par del calendario occidental, entonces si naciste antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el que correspondió al año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 30 de enero de 1983, tu animal regente no es el perro sino el cerdo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Para aquellas ratas que ya tienen una pareja estable, la cabra les sugiere que procuren llevar a cabo alguna actividad que le traiga “aire nuevo” a la relación. Llevan muchos días haciendo lo mismo, y la rutina ya los está afectando a ambos. Si bien es cierto que la estabilidad a veces trae un poco de “aburrimiento”, esto no significa que no puedan hacer algo nuevo y diferente.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Lo más recomendable es que el buey se quede dentro de la rutina normal de domingo y evite iniciar cualquier actividad de importancia. La cabra es su antagonista y querrá “fastidiarlo” este día. Aprovechen para descansar, recargar su energía y pasar un buen rato con su familia. También es importante que eviten visitar sitios de baja vibración energética como hospitales, funerarias y cementerios.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es mejor que el tigre opte este día por tener “oídos sordos”. Hay personas que querrán amargarle el inicio del año con comentarios negativos, malintencionados y faltos a la verdad. Así que simplemente sigan de largo y no permitan que les afecten sus pensamientos y sentimientos. Si te dejas enganchar, seguramente terminarás perdiendo mucho más de lo que te imaginas.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El 2023 iniciará con nuevos amores para el conejo. La estrella de los romances continúa muy fuerte para las liebres y sigue trayéndole oportunidades románticas. Así que, si están en busca de pareja, aprovechen las celebraciones de año nuevo para conocer personas. Por su parte, quienes ya tienen una pareja estable, pueden pasar el día juntos y hacer planes para el futuro a corto y mediano plazo.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La nostalgia será el sentimiento principal que acompañe a los dragones en este 1 de enero. Recordarán personas que ya no están, especialmente viejos amores, y querrán regresar al pasado. Sin embargo, la cabra les recuerda que muchas de las personas que ya no están a nuestro lado, es porque era lo mejor para nosotros. Concéntrense en el presente y en las personas que aún están con ustedes.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Aunque suena a cliché, la cabra le sugiere a los regidos por la serpiente, que inicien el año incorporando hábitos saludables a su vida. Consuman más alimentos saludables, planeen alguna rutina de ejercicios, mediten, visiten a su doctor para un control. El año del conejo, que cada vez está más cerca, les exigirá mucho a nivel físico y emocional y por esto, es mejor que estén preparados.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algo que el caballo hizo recientemente saldrá a la luz y provocará muchos reproches por parte de las personas más cercanas. Lo que hizo ocasionará desilusión y dolor en las personas que más ama. Lo único que podrán hacer los caballos es darle tiempo al tiempo y esperar que sanen las heridas que ocasionó, pero es importante que tenga presente que las cosas no volverán a ser como antes.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día continúa con una buena “racha”. Aprovechen este domingo para empezar a materializar sus planes, especialmente si tienen que ver con su profesión o trabajo. Si lo que quieren es cambiar de empleo, actualicen su currículo y apliquen a la mayor cantidad de ofertas posibles, o si por el contrario buscan un ascenso o aumento, escriban y organicen las razones que tienen para sustentárselas a sus superiores esta semana.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Algunas personas querrán opinar sobre la vida del mono. Puede que no lo hagan de manera malintencionada, pero sí es importante que los regidos por este animal eviten este tipo de intromisiones. Sean amables, pero no se dejen influenciar. Los monos de 1980 tendrán un conjunto de estrellas a su favor que les traerá buena suerte en inversiones y juegos de azar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El día es perfecto para que los nacidos en los años del gallo analicen si la actual vida que tienen es la que realmente quieren. A lo mejor, su zona de confort solamente les está proporcionando una parte de lo que anhelan para ellos, pero a la vez les genera angustia y ansiedad. Así que, no aplacen más esta conversación con ustedes mismos y sean sinceros. Si consideran que quieren y merecen más, no permitan que el tiempo siga pasando sin ponerse manos a la obra.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro podría tener algunos conflictos familiares debido a su actual pareja amorosa. Algunas personas no sienten que sea la persona indicada para los regidos por el perro, por eso la cabra les sugiere que procuren ser lo más objetivos posibles y analicen el por qué de estos comentarios. A lo mejor hay algo que no están viendo y que si pasan por alto, podría traerles mucho dolor e incluso, problemas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Las posibilidades románticas están a la vuelta de la esquina. Con el apoyo de la regente del día, los chanchos tienen muchas probabilidades de encontrar una persona muy especial, que a la larga se puede convertir en su pareja estable. Sin embargo, es importante que recuerden que nadie es perfecto, así que no exijan lo que ustedes no pueden dar. Dense el tiempo suficiente para conocerse y se darán cuenta de que es una gran persona.