¿Cómo cumplir tu propósito de Año Nuevo de bajar de peso?

Establecer y lograr nuevas metas y nuevos retos por lo regular está dentro de las resoluciones para empezar un Nuevo Año. Bajar de peso, por lo general, es uno de los propósitos.

Lo importante es tener clara una meta realista, los medios que se tienen para cumplirla y el tiempo que requerirá para ser cumplida.

Necesitas hacer algo diferente esta vez, si ya lo has intentado y no lo has logrado.

MiDieta, un recurso para lograr tu meta de bajar de peso

MiDieta te proporciona un programa personalizado para bajar de peso en forma segura y eficaz. En el cual:

-Toma en cuenta tu peso, estatura y actividad física para diseñar un plan de menús y de ejercicio que te permitirá lograr cambiar de hábitos y bajar de peso en forma gradual.

-Tus menús y porciones están calculados de acuerdo a las recomendaciones de energía que necesitas para bajar de peso en forma segura.

-Podrás cambiar tus menús con sólo un “clic”.

-Podrás seleccionar recetas de diferentes países. Todas las recetas están adaptadas a su versión “light”.

-Al preparar tus recetas, tú eliges el número de porciones y MiDieta hace el cálculo de las cantidades de ingredientes que necesitas.

-Si no tienes tiempo para cocinar, puedes elegir los menús prácticos que se encuentran en la versión “desk”.

-Podrás registrar en “Mi Progreso” tus cambios de peso semanal.

Gran variedad de recetas para bajar de peso con MiDieta

Con Mi Dieta podrás comer lo que te gusta. Casi todos los alimentos se permiten, sólo las porciones y la forma de preparar tus platillos favoritos podrán variar.

Podrás mantener una alimentación equilibrada y saludable y en las cantidades adecuadas para ti. Así mismo, podrás incorporar ejercicio a tu nuevo plan de vida.

Seguramente ya has probado anteriormente muchas dietas de moda que te prohiben comer ciertos alimentos.

Algunas no son saludables como las dietas bajas en carbohidratos y altas en grasas, por ejemplo dieta ketogénica, que pueden incrementar los niveles de colesterol y triglicéridos o las dietas altas en proteínas que pueden afectar el funcionamiento de tus riñones.

Si bien en muchas de estas dietas, bajas de peso rápidamente, una vez que se termina de hacer la dieta, enseguida recuperas el peso perdido y a veces un poco más.

¿Por qué no hacer las cosas bien esta vez? Y elegir un programa saludable para bajar de peso, que te ayudará a controlar tu peso de manera permanente y segura. Siempre ten en mente tu motivación del porqué quieres hacerlo, y házlo.

¡MiDieta, es el inicio para cumplir tu meta de bajar de peso! Y ahora sí podrá ser posible que tu propósito de inicio de año realmente se cumpla. ¡Felicidades por este primer paso!

