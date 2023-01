Horóscopo chino de hoy 3 de enero: las predicciones para cada signo

El gallo será el encargado de regir este martes 3 de enero, su energía será propicia para presentar pedidos y también para compartir con las demás personas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

No olvides que, según los principios de la astrología china, el año no inicia a la par del calendario gregoriano, sino que lo hace en el mes de febrero, más exactamente el 4. Debido a esto, quienes nacieron en el mes de enero y esos primeros días de febrero, se entiende que lo hicieron en el año anterior y, por lo tanto, su signo zodiacal también será el que correspondió a ese año. Así, si naciste el 11 de enero de 1972, para la astrología china tu signo zodiacal no es la rata, sino el cerdo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El día es apropiado para que quienes nacieron en los años de la rata inicien la ejecución de sus propósitos de año nuevo. Sea lo que sea que se hayan propuesto, es necesario que se pongan “manos a la obra” lo antes posible. Eso sí, el gallo les sugiere que planeen muy bien los pasos a seguir. Si tienen un plan y llevan a cabo una actividad a la vez, materializarán sus sueños mucho más fácil.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Algunos inconvenientes económicos le podrían complicar el día al buey. Una pérdida de un dinero o un gasto inesperado afectará sus finanzas. Sin embargo, el gallo les recomienda que no se angustien, por el contrario, si son pacientes y actúan de manera calmada, encontrarán más fácil la solución que necesitan y recuperarán rápidamente el dinero perdido.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía cambia favorablemente para los regidos por el tigre. Las posibilidades de un romance estarán incrementadas y esto le será de gran ayuda a quienes están solteros. No se encierren en su casa, salgan con sus amigos y prefieran visitar lugares nuevos. Por otra parte, quienes ya tienen una pareja estable, es recomendable que se mantengan alejados de las infidelidades, pues serán descubiertos rápidamente y terminarán involucrados en escándalos y rompimientos dolorosos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La energía sigue vibrando bajo para quienes son regidos por el conejo. El gallo, regente del día es su antagonista. Esto les provocará inconvenientes y muchas discusiones, especialmente entre padres e hijos. Para equilibrar la energía, se les recomienda que compartan con personas y/o animales necesitados, con lo que se sientan más identificados y les “salga” del corazón.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los dragones podrían tener una seria discusión con un buen amigo. Si se dejan llevar por el calor del momento, van a perder una relación que les aportaba mucho y, además, otras personas que sepan de lo sucedido también optarán por alejarse de su lado. No permitan que su soberbia les traiga soledad, si cometen algún error no duden en pedir perdón, o si alguien los hiere, perdonen y dejen la situación en el pasado.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La serpiente corre el riesgo de verse involucrada en chismes y cotilleos. El mayor peligro será para su relación de pareja, pues hay personas interesadas en que ésta llegue a su fin. Así que, antes de creer en todo lo que escuchen hoy y tomar decisiones apresuradas, prefieran dialogar con su pareja y hablen con honestidad. Las serpientes nacidas en 2013 corren el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad infecciosa.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo deberán tomar una importante decisión. Su vida no volverá a ser la misma después de este día, pero pese a lo trascendente de la situación, no tendrán tiempo de pedirle consejo a otras personas. Así que, déjense guiar por su intuición y fluyan con lo que vaya sucediendo. Procuren descansar un poco más hoy, pues se sentirán agotados después de todo lo sucedido.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La sugerencia que le da el regente del día a la cabra es que procure ponerse al día en sus obligaciones. Hay unas tareas que viene arrastrando desde hace varias semanas y pronto les empezarán a pedir resultados. Así que no permitan que los encuentren fuera de lugar, y dediquen un espacio del día a culminar los pendientes. De no seguir estas recomendaciones, las consecuencias pueden afectar la estabilidad laboral y profesional de las ovejas.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los celos pueden traerles serios problemas a los regidos por el mono. Y no solo a nivel sentimental; sentir celos de sus amigos, familiares y compañeros de trabajo o estudio les amargará el día a los monos y les impedirá actuar correctamente, pues tendrán nublado su juicio. Si no logran controlar este sentimiento no tardarán en llegar las discusiones y los distanciamientos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo, como regente del día, podrá aprovechar su energía para presentar solicitudes y pedidos pendientes. Estas vibraciones les ayudarán aún más en los casos que involucren entidades y personas en un nivel superior. Asuntos tales como visas, becas, permisos, ascensos, etc. son lo que se verán más favorecidos este día. Enciendan una vela de color naranja para potenciar los aspectos positivos de hoy.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La pareja actual del perro está intentando controlarlo y hasta imponerle situaciones con las cuales los canes no están de acuerdo. El gallo les sugiere que tomen un poco de distancia y analicen con calma los hechos. Piensen si es algo reiterativo o solo se está presentando esta vez y, sobre todo, analicen cómo se sienten frente a esto. Después, tomen una decisión pensando solamente en su bienestar.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La estrella de los robos y pérdidas estará muy fuerte este día para los nacidos en los años del chancho. Debido a esto, se verán expuestos a extraviar documentos laborales muy importantes, y si esto sucede tendrán serios problemas con sus superiores. Por esta razón, el regente del día les aconseja que extremen todas las medidas de precaución y eviten cualquier tipo de descuido. Puede parecer una tarea agotadora, pero les ahorrará muchos dolores de cabeza.