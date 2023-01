Horóscopo de hoy para Leo del 3 de Enero de 2023

Amor

Horóscopo de amor para Leo

Si las cosas no están progresando muy bien en tu relación, necesitas hacer una parada. Si es posible, toma algunas decisiones difíciles y confronta problemas no esperados. Mientras tanto, no dejes de ver tus propias ambiciones románticas u olvides lo que has aprendido, el camino es con frecuencia la única recompensa que recibes.