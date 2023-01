Año del Conejo: por qué augura mala fortuna para 5 signos del horóscopo chino

El 2023, que para efectos de la cultura oriental arrancará el domingo 22 de enero una vez que ocurra la primera luna nueva del año, será el Año del Conejo de Agua y de acuerdo con las predicciones del horóscopo chino augura mala fortuna para 5 animales del zodiaco.

Cada año chino se corresponde con un animal zodiacal, cuya energía “choca” o entra en conflicto con 5 aspectos representados por igual número de signos, para el 2023 son el Conejo, el Gallo, el Dragón, la Rata y el Caballo.

¿Cuáles son los motivos por los que estos signos “chocan” con la energía del Conejo? Expertos del sitio YourChineseAstrology.com explican las razones.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

De acuerdo con la astrología china, las personas cuyo signo es presentado por el año en curso implica un periodo desafiante en todos los sentidos. Esto quiere decir que los nacidos en años del Conejo deben poner mayor énfasis en su salud, tendrán una mentalidad inquieta, correrán el riesgo de tener pérdidas financieras y sus relaciones no serán tan placenteras. ¿Cómo superarlo? No deben tomar nada a la ligera, ser cautelosos y no actuar impulsivamente, recomiendan los entendidos en el tema.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El Gallo y el Conejo son dos signos incompatibles para la astrología china, por lo que nos nacidos en estos años también tendrán dificultades que resolver. Dos signos que chocan en carácter, augura para el Gallo por no ser su año, que podría ser engañado fácilmente por otras personas y será propenso a volverse en contra de sus seres queridos. ¿Qué deben hacer? Permanecer atentos en todo momento, estar tranquilos, ser más cariñosos y evitar cometer acciones inapropiadas o decir palabras hirientes.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El Conejo provoca que la personalidad del Dragón se vuelva extrema, por lo que serán vulnerables a los dichos de otras personas y podrían experimentar inestabilidad laboral. En el amor, podrían ser sujetos de una separación o ser demasiado quisquillosos con sus parejas. Si quieren tener éxito este año deben mantenerse entusiasmados, es decir, positivos, así como actuar en lugar de hablar.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El signo de la Rata estará sintiendo el “castigo” del Conejo, explicó Your Chinese Astrology, de manera que habrá falta empatía en ellos, por lo que podrían experimentar fracaso en los negocios y problemas de salud. La solución es esforzarse más para sentir simpatía por los demás y evitar deprimirse.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El Año del Conejo implica para el Caballo destrucción. Los nacidos en estos años hablan sin rodeos, es decir, dicen lo que piensan y no se detienen expresar sus opiniones sin filtro, pero en el 2023 esta actitud puede ser peligrosa, pues sus dichos son capaces de causar grandes desastres. ¿Cómo evitarlo? Ser cautelosos y pensar dos veces antes de hablar.

