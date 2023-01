Horóscopo chino de hoy 9 de enero: las predicciones para cada signo

La semana inicia con una excelente energía. La energía del conejo de fuego nos ayudará a que todo lo hecho este día se regrese aumentado, por eso también es tan importante que evitemos cualquier situación negativa o nociva, pues estas también se aumentarán.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Lo que sí es muy importante es que tengas en cuenta el inicio del año astrológico chino, pues de acuerdo a sus preceptos, esto solo ocurre hasta el 4 de febrero del calendario gregoriano. Por esta razón, las personas que nacieron antes de esa fecha, tendrán como signo zodiacal el mismo del año anterior.

Recuerda también que, las predicciones del horóscopo chino no son meras adivinaciones, sino cálculos que se elaboran teniendo en cuenta todos los factores que componen la astrología. Debido a esto sabemos cuáles son las actividades que se verán más favorecidas en determinado día y cuáles son mejor evitar.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El conejo le recuerda a quienes nacieron en los años de la rata que la vida se basa en el equilibrio. Sus actividades diarias deben ser planeadas de tal manera que no se dediquen a una sola cosa, pues así no lograrán alcanzar los objetivos propuestos. No se dediquen solo a trabajar y tampoco usen su tiempo solo a la vida social. Planeen su semana ordenadamente y cumplan a rajatabla lo programado.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El corazón del buey latirá con fuerza este día y las mariposas en el estómago revolotearán. Pero el conejo les sugiere que vayan despacio. Conózcanse primero y muéstrense tal cual son. Si se apresuran, seguramente las cosas terminarán mal, y habrán perdido la oportunidad de tener una relación estable que los hiciera crecer y sentir plenos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Los tigres empezarán la semana con el pie derecho. Este lunes será beneficioso para que hablen con sus superiores y soliciten aumentos de sueldo o de comisiones, pues se lo han ganado. No teman pedir lo justo, pues las estrellas de la buena fortuna estarán de su lado. Alguien cercano les pedirá apoyo, ayúdenlo sin esperar nada a cambio.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La salud y el bienestar deberán ser hoy los temas principales en la agenda del conejo. El año inició con algunos malestares que es necesario remediar. No le den más largas al asunto y programen una cita con su médico. También es importante que adelanten alguna actividad que les permita alinear su energía pues su año propio será muy exigente.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El consejo que le da el conejo a los nacidos en los años del dragón es que se cuiden de las discusiones. Cualquier altercado que puedan tener hoy terminará muy mal para los dragones, ya que dirán cosas que no son ciertas y lo harán de una forma inadecuada y esto ocasionará que una valiosa relación se rompa para siempre.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Otro signo que se verá favorecido por la energía del día es el de la serpiente. Aprovechen este inicio de semana para “tocar puertas”. Busquen nuevos clientes o presenten pedidos relacionados con su trabajo a sus superiores pues muy seguramente obtendrán respuestas positivas. Este será un año de muchos gastos, así que, de lo que logren hoy, procuren ahorrar lo que más puedan.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los excesos de las fiestas navideñas le están pasando cuenta de cobro a los caballos. Aumentaron unos cuantos kilos y es necesario que tomen cartas en el asunto. Visiten a su doctor y sigan un plan de dieta, pues estas libras de más empezarán a afectar su salud y especialmente sus rodillas y tobillos. Incorporen hábitos saludables e inicien desde hoy.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

A quienes nacieron en los años de la cabra hoy les harán una propuesta relacionada con trabajo y dinero. Si bien puede parecer muy tentadora, el conejo les recomienda que no la acepten pues tras ella se esconde un engaño e incluso, actividades ilegales. Si van a viajar o a hacer largos desplazamientos, es mejor que cuiden sus pertenencias.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las buenas estrellas les sonríen a los regidos por el mono. La semana inicia con la mejor energía y podrán ponerse manos a la obra con los proyectos que tengan pendientes. No pierdan el tiempo en asuntos sin trascendencia y, por el contrario, empiecen a trabajar desde temprano. En las últimas horas de la tarde podrían recibir una sorpresa.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

De nuevo la soberbia afectará las relaciones de los gallos. El orgullo será quien hable hoy por ellos, y lo único que lograrán será alejar personas que se preocupaban por ustedes y velaban por su bienestar. Si no cambian su actitud y recomponen sus relaciones, el año del conejo, su antagonista, será muy difícil para ustedes.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Un conflicto familiar hará que el perro vuelque toda su atención a él para buscar una solución. Una persona ajena a su círculo más cercano empezará a hacer comentarios negativos y falsos, con el único fin de dañar la armonía, especialmente con la pareja del perro. El conejo le sugiere que mantenga la calma y prefiera el diálogo, antes de sacar conclusiones.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Alguien se acercará al cerdo con el ánimo de pedirle un préstamo de dinero. Si deciden aceptar la solicitud, primero dejen en claro las condiciones del negocio y hagan todo por escrito, pues así sea una persona cercana, se podrían presentar algunos conflictos al no definir las obligaciones de las partes. Por el contrario, si son ustedes quienes necesitan dinero prestado, es mejor que dejen su solicitud para otro día, pues si lo hacen hoy, tal vez no puedan honrar su palabra.