Horóscopo chino de hoy 10 de enero: las predicciones para cada signo

A menos de un mes de finalizar el año del tigre, este martes 10 de enero, el dragón de tierra será el encargado de regir el día con sus energías. Debido a esto, hoy podremos inclinar la “balanza” a nuestro favor y presentar solicitudes ante personas y entidades que están en un nivel de superioridad al nuestro. De la misma manera, es muy importante evitar cometer cualquier tipo de injusticia, pues se nos regresará multiplicada.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Al momento de buscar tu signo zodiacal, también es importante tener en cuenta el día de nacimiento, pues el año astrológico chino no inicia el 1 de enero, sino el 4 de febrero (según nuestro calendario). Por esto, quienes nacieron entre esas dos fechas, tendrán como animal regente el mismo del año anterior. Así, si naciste el 2 de febrero de 1957, tu signo zodiacal es el mono.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Amores lejanos tienen a los regidos por la rata caminando varios centímetros arriba del suelo. Hace unos días conocieron a alguien por internet o una persona que vive en otra ciudad y el amor surgió casi de inmediato. Sin embargo, el dragón les sugiere que vayan despacio, apurarse solo les traerá decepción y un corazón roto, pues hay algunas cosas que aún deben salir a la luz.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Tal vez el día no sea del todo fácil para quienes nacieron en los años del buey. En su trabajo o estudios se le presentarán retrasos e inconvenientes de última hora que deberá sortear sin mayor ayuda. Lo más recomendable es que este día salgan a su destino un poco más temprano y eviten perder el tiempo. Empiecen desde primera hora a cumplir con su agenda y si se presenta algún problema conserven la calma. Tengan la seguridad de que todo se solucionará mejor de lo que esperaban.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Nuevamente los conflictos relacionados con la comunicación estarán visitando a los tigres. Este día podrían hablar atropelladamente y decir más de la cuenta o de una mala manera, lo que les generará discusiones y malos entendidos. Incluso, su pareja podría poner fin a la relación. Lleven con ustedes un cristal de color azul como la sodalita o el lapislázuli, les ayudará a que sus palabras fluyan de manera adecuada.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Si el conejo necesita presentar algún pedido o solicitud, el día lo favorecerá. La energía será más positiva si las peticiones van dirigidas a personas o entidades en posición superior, tales como becas, aumentos de salario, permisos gubernamentales, etc. Las mejores horas del día para hacerlo serán entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El regente del día también se verá favorecido con su propia energía. Pueden aprovecharla para hacer propuestas amorosas de todo tipo, desde invitar a salir a una nueva persona hasta una proposición de matrimonio, las respuestas positivas no se harán esperar. Algo que también es muy importante es que estén pendientes de la salud de los miembros pequeños de su familia, pues podrían sufrir una pequeña lesión.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente pueden aprovechar el día para implementar cambios en su vida. El año del conejo que se aproxima les traerá muchas nuevas oportunidades y es bueno que estén preparados. Muevan sus muebles, visiten la peluquería, cambien una rutina poco saludable, arriésguense y salgan de su zona de confort.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Aún no se equilibra del todo la energía para los regidos por el caballo. La estrella de los litigios estará muy fuerte este día y les podría ocasionar problemas de índole legal, especialmente en temas relacionados con impuestos. Así que sean muy cuidadosos, lean muy bien todo lo que firman y asesórense adecuadamente.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Una energía muy poderosa acompañará a las cabras este día y deberán aprender a manejarla. Hoy podrían lograr todas las cosas que se propongan, sin embargo, al ser tan fuerte se puede desequilibrar con facilidad y llevar a las ovejas a caer en cualquier tipo de adicción. Las cabras del 2003 serán quienes más expuestas estén a este desbalance energético.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La recomendación que le da el dragón a los monos es que sean muy cuidadosos con sus finanzas. Los primeros meses de este año no serán los más prósperos, así que es importante la planeación y la organización. Inicien un diario financiero y, sobre todo, controlen sus pagos. Para los monos que suelen gastar sin preocuparse, es importante que se “metan en cintura” para no afectar su presupuesto.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo puede cometer un serio error en su trabajo. La falta de precaución y el afán ocasionarán descuidos muy difíciles de resolver y que además les traerán problemas con sus compañeros y superiores. Es muy importante que pongan sus cinco sentidos en todo lo que hagan y, si aún así, cometen un error, asúmanlo y busquen ayuda para resolverlo cuanto antes.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro está en contraposición al dragón y por lo tanto la energía no le será favorable. Lo mejor que puede hacer es quedarse dentro de la rutina normal del día y evitar cometer cualquier tipo de injusticia, especialmente con su pareja, pues las cosas podrían terminar muy mal. También es importante que eviten visitar sitios de baja vibración energética, como cementerios y hospitales.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo podrían actuar de manera incorrecta este día. Se dejarán llevar por los celos y la envidia y su parte más oscura saldrá a la superficie a través de comentarios malsanos. Esto lo notarán varias personas y el concepto que tienen del chancho cambiará radicalmente y de manera definitiva. Por esto, el dragón les sugiere que hagan una meditación temprano en la mañana y piensen muy bien antes de hablar sobre cualquier persona.