Horóscopo chino de hoy 11 de enero: las predicciones para cada signo

Este miércoles 11 de enero, la serpiente de tierra en su papel de regente nos traerá una energía propicia para iniciar actividades que quieras que perduren en tu vida. Si estás pensando en hacer una compra importante, como un electrodoméstico grande o una herramienta de trabajo, o conseguir un animal de compañía para ti y tu familia, el día es propicio para que lo hagas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues de acuerdo a la astrología china, el año inicia el 4 de febrero del calendario gregoriano. Por lo tanto, quienes nacieron antes de ese día, se entiende que lo hicieron en el año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 5 de enero de 1992, tu signo zodiacal no es el mono, ya que ese día aún regía la cabra.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Algunos inconvenientes de última hora podrían entorpecer el día de la rata. Retrasos, desperfectos en sus herramientas de trabajo, cancelaciones, tareas nuevas no programadas. Hoy todo puede pasar. Sin embargo, y pese a que podrían parecer situaciones graves, si la rata le pide ayuda a alguna mujer cercana, podrá solucionar todo con facilidad y en paz.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Un encuentro inesperado hará que el buey cambie toda su agenda, pero valdrá la pena. El universo les tiene preparada una sorpresa que se presentará en forma de una visita no programada o un encuentro casual y esa persona será justo a quien el buey necesita en este momento. Los bueyes nacidos en 1985 podrían contraer alguna enfermedad respiratoria, así que es mejor tomen las medidas de precaución necesarias.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este día, la salud debe ser a lo que más le presten atención los regidos por el tigre. Los excesos con la comida y la bebida y haber dejado de lado los hábitos saludables les provocarán malestares. Es importante que les presten atención y busquen ayuda de inmediato, pues podrían convertirse en algo crónico. Procuren descansar un poco más este día y si van a una reunión eviten consumir licor.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Próximos a recibir su año, los conejos podrían sentirse nostálgicos, incluso agobiados y ansiosos. Extrañan a varias personas con quienes ya no comparten, pero la solución está al alcance de sus manos. Envíenles un mensaje o llámenlos, recompongan las relaciones que se rompieron o dejaron en el olvido, verán como al final del día ya se sentirán mucho mejor.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Es muy importante que quienes nacieron en los años del dragón se mantengan al margen de chismes y discusiones en su lugar de trabajo. Alguien quiere quedarse con la posición que en estos momentos tiene el dragón y hará todo lo que está a su alcance para involucrarlos en algún problema. Así que guarden silencio y limítense a cumplir con sus obligaciones.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las relaciones amorosas informales que ha venido sosteniendo la serpiente, hoy llegarán a su fin. Uno de los dos querrá tener algo más estable y la otra persona aún no está dispuesta a dar ese paso. Sin embargo, con ese rompimiento llegará otra persona con quien la serpiente se sentirá mucho mejor, y con ella sí querrá planear el futuro.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este día cambia notablemente la energía para los regidos por el caballo. Hoy querrán cambiar patrones y liberarse de tantas cargas. Para lograrlo, es importante que piensen concienzudamente sobre aquello que otras personas están descargando en ustedes y no les corresponde llevar. Cuando lo tengan claro, sean honestos con ellos y háganles saber su decisión. Delegar obligaciones tanto en su trabajo con en casa, les ayudará a descansar un poco y sentirse mejor.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La postergación no llevará a ninguna parte a quienes nacieron en los años de la cabra. Si no son disciplinados en su trabajo y estudio y cumplen con las actividades pendientes, los problemas y reclamos de sus superiores y clientes no se harán esperar. También es muy importante que cumplan con los compromisos económicos que adquirieron.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Como todos los días en que la serpiente es regente, la fortuna acompañará a los monos. Aprovechen el día para iniciar todas las actividades que quieran que perduren en su vida, desde una rutina de ejercicios, hasta la adquisición de bienes y servicios importantes. Los conflictos que venía trayendo de días atrás, especialmente por falta de dinero, hoy empezarán resolverse gracias a la ayuda de una mujer cercana.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La serpiente le ayudará al gallo a superar los días difíciles que ha tenido en la última semana. Hoy se darán cuenta de sus errores y también encontrarán con facilidad la forma de superarlos y solucionar lo que hicieron mal. En su familia encontrarán el apoyo que necesitan, siempre y cuando hablen con honestidad y estén dispuestos a escuchar los consejos que les den.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes nacieron en los años del perro deben cuidarse de actuar con frivolidad. Hoy estarán propensos a dejar a un lado los valores y la moral con tal de obtener sus objetivos. Tal vez crean que es la mejor o incluso, la única opción, pero, si se dejan llevar por este pensamiento, solo se verán involucrados en problemas que deberán cargar por mucho tiempo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Cerdo y serpiente son antagonistas dentro del círculo del zodiaco chino. Debido a este choque energético, quienes nacieron en los años del chancho, podrían experimentar problemas sentimentales. Discusiones con su pareja, celos y hasta rompimientos estarán a la orden del día. Por su parte, quienes están solteros conocerán a alguien con quien iniciarán una relación amorosa muy intensa, pero también fugaz.