Horóscopo chino de hoy 12 de enero: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se componen de una serie de cálculos exactos que se elaboran a partir de las interrelaciones entre los doce animales del zodiaco, las constelaciones, las estrellas auxiliares y los cinco elementos. Cuando se tienen dichos cálculos es que se pueden determinar las actividades beneficiadas con la energía del día y, las que es mejor programar para otras fechas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener presente es tu día de nacimiento, pues para la astrología china, el año da inicio el 4 de febrero y, por esta razón, quienes nacieron antes de ese día tienen como signo zodiacal el mismo del año anterior.

Este jueves 12 de enero, el caballo de metal nos ayudará a “tocar puertas”, pues gracias a su energía tendremos la oportunidad de iniciar nuevas actividades.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El caballo es el antagonista de la rata. Debido a esto, la energía no estará a su favor. El día iniciará con varios asuntos pendientes que necesitarán resolver con urgencia y con algunos contratiempos que los podrían poner de malhumor. Sin embargo, es muy importante que conserven la calma, pues una reacción explosiva los podría meter en muchos problemas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La buena fortuna acompañará a quienes nacieron en los años del buey. El éxito profesional llegará con facilidad, la única condición que le pone el caballo es que conforme un buen equipo de trabajo. Actuar en solitario no le ayudará a alcanzar los objetivos propuestos. Recibirán una invitación a una reunión, acéptenla, pues conocerán personas influyentes que les ayudarán en un futuro cercano.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La recomendación que le da el regente del día al regente del año es que escuche su intuición. Hoy deberán tomar alguna decisión y se sienten indecisos, incluso temerosos. Por esta razón es recomendable que busquen un sitio tranquilo, ojalá en contacto con la naturaleza y dejen que las señales y las respuestas lleguen a ustedes. Estén seguros que escogerán lo mejor.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los regidos por el conejo podrían tener la oportunidad de iniciar un nuevo amor. Pese a esto, el caballo les sugiere que analicen muy bien si vale la pena dejar la relación sentimental que han construido hasta este momento, por una nueva, que, a la larga, también se volverá rutinaria.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Debido a que aún no se equilibra del todo la energía de los dragones, lo más prudente es que eviten hacer cambios drásticos en su vida. Este no es un día para renunciar a su empleo o iniciar emprendimientos pues las estrellas no los favorecerán. Por el contrario, prefieran iniciar algún estudio con el que puedan perfeccionar sus habilidades actuales.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El caballo le sugiere a las serpientes que estén pendientes de su pareja. Ustedes siempre tan dados a descargarles todo y esperar que actúen de inmediato, no se han dado cuenta el agotamiento por el que están pasando. Incluso, su salud se está viendo comprometida sin que la serpiente se interese por ello. Si no toman cartas en el asunto y asumen su posición en la relación, no solo esta podría llegar a su fin, sino que, además, su pareja podría sufrir mucho injustificadamente.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El encargado de regir el día estará acompañado de excelentes estrellas. Hoy podrá iniciar cualquier actividad que tenga pendiente y lo más seguro es que tenga un excelente desarrollo. Las relaciones de todo tipo también se verán favorecidas, así que acepten todas las invitaciones que les hagan hoy. Denle más fuerza a la energía favorable encendiendo una vela dorada.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El día puede ser bastante favorable para las cabras siempre y cuando se fijen muy bien en lo que firman y dicen. La estrella de los litigios estará muy fuerte este día y las ovejas podrían meterse en muchos problemas. Eviten hablar de más y cuídense de lo que publican en sus redes sociales. De la misma manera, si deben firmar un documento importante hoy asesórense primero, pues la “letra chica” puede resultar muy engañosa.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Si bien el 2023 apenas está iniciando, el año del tigre aún no se termina y el mono se siente agotado. Lleno de cargas que no le corresponden, el tiempo no le alcanzará para cumplir con sus obligaciones, pero sí recibirá reproches, de las personas que los creen “omnipotentes”, por no terminar lo que les encargaron. Es día para que le pongan punto final a esta situación, no importa que las personas se alejen, pues realmente no son buenos amigos que nunca se interesaron por su bienestar.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con el apoyo del caballo, los regidos por el gallo tendrán la energía a su favor para que los ahorros crezcan. Aprovechen esta ayuda y procuren “guardar” alguna cantidad de dinero, pues crecerá con mayor facilidad. Por su parte, eviten llevar a cabo cualquier inversión o compra, porque en este caso, la energía se invertirá negativamente y perderán su dinero.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El día es apropiado para que los nacidos en los años del perro busquen ascensos y aumentos en su trabajo. Hoy pueden tocar puertas con confianza ya que sus superiores están muy satisfechos con su trabajo. Aquellos que están buscando un nuevo empleo también se verán favorecidos con la energía de hoy. Las mejores horas para actuar son las de la tarde.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Recuperado de los ataques de la serpiente, el cerdo puede aprovechar el día para hacer propuestas y planear sus próximos pasos. Recuerden cuáles fueron sus propósitos de año nuevo y empiecen a trabajar en su materialización. La estrella del romance también acompañará a los chanchos solteros. Aprovechen para ir a sitios nuevos y estar dispuestos a conocer personas.