Horóscopo chino de hoy 13 de enero: las predicciones para cada signo

Aunque para la astrología china, un viernes 13 no se considera un día de “mala suerte”, hoy las energías no serán las más favorables. De la mano de la cabra de metal, se presentará un choque antagónico entre ella como regente del día, y el buey, encargado de regir el mes, esto puede provocar discusiones y rompimientos en las relaciones. Lo más indicado es hacer algún “sacrificio” y ofrecerlo en pro de algún propósito.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

A la hora de buscar cuál es nuestro signo zodiacal, también es importante tener presente el día de nacimiento, pues, de acuerdo a los principios de la astrología china, todas las personas que vinieron a este mundo antes del 4 de febrero son regidas por el animal del año anterior, ya que, solo hasta ese día da inicio el año solar, el cual es el que se toma en cuenta para asuntos de metafísica china.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Con un poco más de tranquilidad, después de encontrarse de frente con el caballo, la rata puede aprovechar el día para descansar. Cumplan con sus laborales normales del día, pero nada más. Incluso, si pueden reprogramar reuniones y encuentros mucho mejor, ya que necesitan reponer y equilibrar su energía. Pasen tiempo con su familia y hagan planes para el fin de semana, a todos les vendrá muy bien.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quienes más afectados se verán este día con la energía de la cabra son los bueyes. Ambos signos se atacarán entre ellos, ocasionando que los búfalos estén de mal humor y con tendencia a reaccionar de manera agresiva. Si no controlan estas emociones se podrían ver involucrados en conflictos y discusiones, de los cuales no van a salir bien librados.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El regente del año estará ajeno a las energías en choque de hoy. Por el contrario, las condiciones del día serán favorables para que dialogue con aquellas personas con quienes ha tenido roces en los últimos días, y, así, poder solucionar cualquier asunto que haya quedado pendiente entre ustedes. Los tigres solteros también se verán favorecidos y hoy, podrían conocer a alguien con quien más adelante entablarán una memorable relación amorosa.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Quienes nacieron en los años del conejo deberán ser muy cuidadosos en su trabajo o estudios. Eviten cualquier distracción o actuar apresuradamente, ya que podrían cometer un error delicado que no podrán solucionar con facilidad. Si necesitan pedir nuevas instrucciones háganlo, esto es mucho mejor y les evitará dolores de cabeza y conflictos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La recomendación que le da la cabra a los dragones es que eviten terminar el día con asuntos pendientes. Dejen el celular a un lado y absténganse de cualquier actividad social o de esparcimiento hasta tanto no hayan terminado con sus tareas. Perder el tiempo será castigado severamente por las estrellas regentes de hoy y esto se manifestará a través del inconformiso de sus superiores con su trabajo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente deberán resolver asuntos urgentes este día. Situaciones que no tenían en el “radar” pero que aparecerán de improviso. Sin embargo, hoy las serpientes estarán acompañadas por la energía de la luna, por lo tanto, si le piden ayuda a una mujer cercana, podrán resolver todo de forma fácil y rápida.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este no es un día para que los caballos hagan propuestas románticas. Cualquiera que sea, lo mejor es que esperen por una mejor energía, ya que hoy están expuestos a recibir respuestas negativas o que sus intenciones sean malinterpretadas. Quienes tienen pareja estable prefieran un día tranquilo sin mayores sobresaltos.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día deberá escuchar a su intuición. Hoy podrían hacerle propuestas o recibir información que, en principio, parecen bastante importantes y útiles. Sin embargo, algo muy dentro de las ovejas les dirá que no se confíen. Es muy importante que les hagan caso a esas “corazonadas”, pues realmente detrás de esas proposiciones se ocultan muchos problemas e inconvenientes que no serán fáciles de solucionar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los nacidos en los años del mono deberán dejar a un lado el orgullo y la soberbia. Recuerden, ustedes no lo saben todo, y actuar así solo ocasionará que las personas que los rodean cambien, de manera negativa, el concepto que tienen sobre ustedes. Acepten los comentarios y propuestas que hagan los demás, especialmente en su lugar de trabajo o estudio. En la noche, procuren pasar un buen rato con su pareja, a ella también es importante que la escuchen y le den el lugar que se merece.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Como ha sucedido varias veces este año, hoy, la estrella de los percances acompañará a los regidos por el gallo. Esto implica que estarán muy propensos a sufrir algún accidente o lesión menor. Por esta razón, la cabra les sugiere que hagan todas sus actividades físicas poniendo los cinco sentidos, y en la medida de lo posible, eviten subirse a escaleras, sillas, etc. ya que el riesgo de caídas está incrementado.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro se caracteriza por ser buen amigo, y hoy, hará gala de esto. Una persona a quien aprecian mucho se acercará a ustedes pidiendo apoyo y consuelo. No duden en acompañarla y brindarle la ayuda que esté a su alcance. Sin embargo, la cabra les sugiere que no tomen los problemas ajenos como si fueran personales, limítense a colaborar en lo que puedan, pero no se inmiscuyan más de la cuenta.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

En el trabajo o escuela el chancho deberá enfrentarse a mucha competencia. Varias personas quieren quedarse con su actual posición y lo harán de una manera limpia y honorable. Por esta razón, es importante que los regidos por el chancho se comporten a la altura de la situación. Continúen adelantando sus actividades con disciplina y responsabilidad y, sobre todo, absténgase de hacer cualquier comentario negativo sobre la otra persona.