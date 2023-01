Horóscopo chino de hoy 19 de enero: las predicciones para cada signo

Con el pasar de los días, el tigre sigue perdiendo fuerza y ya pronto llegará la hora de su retiro y le dará paso al conejo, quien empezará su regencia astrológica el 4 de febrero.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Además, como te lo mencionamos más arriba, los signos zodiacales empiezan a regir el 4 de febrero. Por esta razón, todas las personas que hayan nacido antes de esa fecha, tendrán como animal regente el mismo del año anterior. Por ejemplo, si naciste el 13 de enero de 1992, tu signo zodiacal es la cabra.

Antes de pasar a las predicciones para cada signo, ten presente que el regente de hoy es el buey de fuego y su energía favorecerá las propuestas y solicitudes que presentes hoy.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata deberían dedicar este día a temas de salud. Especialmente los asuntos relacionados con su sistema circulatorio. Los regidos por este animal tienen una alta tendencia a sufrir de problemas venosos en sus extremidades inferiores, y ya es hora que consulten un doctor. No esperen más, pues una leve dolencia podría convertirse en algo mucho más grave.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Contrario al día de ayer, hoy el regente debería empezar a analizar la necesidad de cambiar de rumbo. Las experiencias y aprendizajes que adquirieron durante el año del tigre los llevará a analizar su situación actual, así como los pasos que deberán seguir para reinventarse. No tengan miedo y salgan de su zona de confort.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El día puede resultar bastante positivo para los regidos por el tigre, siempre y cuando no se comprometa con fechas y cumpla sus promesas. En términos profesionales y comerciales se le presentarán nuevas oportunidades que les ayudarán a incrementar sus ingresos, sin embargo, el buey les recomienda que sean cautelosos y no se comprometan con plazos y fechas límites, pues muy seguramente no les alcanzará el tiempo.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Las discusiones con algunos familiares estarán a la orden del día para quienes nacieron en los años del conejo, especialmente en 1987. Por esta razón, lo más recomendable es que prefieran mantenerse al margen de cualquier situación que puedan generar conflictos, especialmente con los parientes mayores, quienes querrán tener la razón a toda costa. El silencio será su mejor aliado hoy.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La actual pareja del dragón llegó a su vida para aportarle luz y hacerlo muy feliz. Sin embargo, es alguien consciente de todo lo que está aportando a la relación y por esto está empezando a exigir algunas contraprestaciones, lo cual, al egoísta dragón no le parece del todo bien. La recomendación de hoy es que sean honestos con ustedes y con su pareja, y, si no están dispuestos a aceptar las solicitudes de la otra persona, es mejor que no permitan que la relación avance más.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes son regidos por la serpiente tienen altas probabilidades de conocer este día a una persona que les hará cambiar su forma de pensar y de actuar. Esta será una relación que les traerá compañía, aprendizaje y ayuda. Incluso, con el apoyo de esta persona lograrán materializar uno de sus sueños más importantes. Así que el buey les sugiere que acepten cualquier invitación que les hagan y, sobre todo, dejen la timidez a un lado.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Aún no se equilibra la energía del caballo, debido a esto, podría verse involucrado en chismes y comentarios de pasillo que afectarán su buen nombre. Por más duro que les parezca, el buey les recomienda que no pongan atención a lo que escuchen, ni se dejen arrastrar por el juego de personas envidiosas que solo quieren hacerles daño. Sean pacientes, pues en pocos días todo se aclarará a su favor.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Con el regente del día en su contra, la cabra tendrá un día de energías contradictorias. Lo mejor es que se limiten a cumplir su rutina diaria y, si pueden regresen, temprano a casa. Eviten visitar hospitales, cementerios y funerarias. También es recomendable que lleven en su bolsillo una bolsita de papel con un poco de sal gruesa y luego deséchenla por el caño.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las inversiones, especialmente en inmuebles, y los ahorros estarán favorecidos durante el día. Por esta razón, el buey le sugiere a los monos que procuren iniciar o acrecentar un ahorro y, si están pensando en comprar algún bien raíz, aprovechen el día para empezar a materializar la idea. Por otro lado, es muy importante que eviten distraerse al momento de llevar a cabo cualquier actividad riesgosa.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos que tengan como propósito de año nuevo cambiar de empleo, pueden dedicar el día para iniciar la búsqueda. Aprovechen que hoy la energía les ayudará para que puedan investigar opciones laborales y actualizar su currículo. Eso sí, es importante que primero verifiquen los requisitos para aplicar y lo que ofrecen estos empleos, pues si actúan con ligereza luego podrían llevarse una sorpresa desagradable.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Después de unos días difíciles, el perro obtendrá la ayuda del buey, especialmente en todo lo que tenga que ver con capacitaciones. Si están adelantando algún estudio o están pensando en iniciar uno pronto, el día les ayudará para que puedan alcanzar su meta. Aprovechen para ampliar sus conocimientos, especialmente si tienen que ver con temas tecnológicos e idiomas.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La sugerencia que le da el regente del día a los chanchos es que se pongan al día con sus impuestos y asuntos fiscales. Desde hace algún tiempo están ignorando estas obligaciones y podrían terminar afrontando un juicio por esto. Así que, no lo posterguen más y separen un espacio del día a esta actividad. La energía de hoy les ayudará para que puedan hacer todo rápido y correctamente.