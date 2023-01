Horóscopo chino de hoy 20 de enero: las predicciones para cada signo

Este viernes 20 de enero será el penúltimo día en que el tigre tenga doble regencia del año y del día al mismo tiempo. Dado que su energía ya se está extinguiendo, las labores de limpieza y desapego serán las que más beneficiadas se vean hoy. Así que, aprovecha para limpiar tus ambientes y deshacerte de todo aquello que ya no quieres en tu vida, y de paso, hacerle espacio a las energías renovadas que traerá el conejo a partir del 4 de febrero.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Es importante que tengas en cuenta el inicio del año para la astrología china, pues esto solo sucede hasta el 4 de febrero de cada año. Por lo tanto, al momento de buscar cuál es tu signo zodiacal, mira no solo el año, sino también tu día de nacimiento, y si está entre el 1 de enero y el 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Después de días tan intensos, hoy las ratas no lograrán ser tan productivas. Por esto, el regente del día les sugiere que se dediquen solo a cumplir con su rutina y no asuman más obligaciones de las que ya tienen. Su cabeza estará en muchas partes al mismo tiempo y no podrán concentrarse con facilidad. Esto podría llevarlos a tomar decisiones equivocadas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Los problemas financieros y presupuestales pondrán en aprietos a quienes nacieron en los años del buey. Si piden ayuda y buscan consejo y apoyo, especialmente de personas mayores, podrán solucionar la situación de una forma fácil y rápida. También es recomendable que regulen sus gastos y eviten compras innecesarias, pues agravarán su actual situación.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El día es adecuado para que el regente realice elecciones importantes. Llegando al final de su año es necesario que deje de aplazar las decisiones pendientes. Con esta actitud solo está alejando oportunidades e incluso, personas que están cansadas de insistirles por una respuesta. No teman y escojan aquello que su corazón les dicta.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La estrella del amor acompañará con fuerza a los conejos durante todo el día. Gracias a esta energía lograrán poner fin a los roces que ha venido tendiendo desde hace días con su pareja y recuperarán la armonía, haciendo incluso más fuerte la relación. Si el conejo y su pareja han estado analizando la opción de hacer crecer la familia, este día será el más adecuado para empezar con los preparativos.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Quienes nacieron en los años del dragón podrían aprovechar la energía del día para iniciar algún tipo de capacitación. Se aproximan meses para los cuales deberán estar preparados. Las opciones de un trabajo o estudio en el extranjero son muy altas, entonces analicen en qué campos deben tener más conocimientos y así estar listos para poder afrontar los nuevos retos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Los regidos por la serpiente necesitan descansar un poco más. Durante los últimos días han tenido muchas tareas y obligaciones pendientes, e incluso problemas por resolver. Por esto, el tigre les sugiere que dediquen una parte del día a ustedes, salgan a comer, vayan a cine, tomen un café con un amigo o simplemente regresen temprano a casa.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La energía mejora ostensiblemente para los caballos y los cambios y oportunidades tocarán su puerta. Hoy, podrían recibir ofertas para nuevos trabajos que impliquen cambios de ciudad y hasta de país. Cualquier opción es posible y estará enfocada a mejorar su vida. Así que no lo duden y acepten todo lo que se les presente hoy.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El tigre les recomienda a los nacidos en los años de la cabra que tengan todo su trabajo al día, especialmente lo relacionado con documentos e información. Hoy, un conjunto de estrellas negativas podría ocasionarles dificultades, representadas en requerimientos y reclamaciones por parte de sus superiores, y no cumplir con esto les generará conflictos de todo tipo que les será muy difícil resolver.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono no tendrá muchas opciones este día. Tiene a dos tigres en su contra y, por esta razón, lo mejor es que se dedique a su rutina del día. También es muy importante que se mantenga alejado de cualquier tipo de discusión, ya que podría escalar a unos niveles insospechados, ocasionando el rompimiento de relaciones muy importantes para el mono.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El tigre le dará una mano a todos aquellos que nacieron en los años del gallo para que aumenten sus ingresos. No importa la forma en que esto suceda, sea a través de nuevos contactos comerciales, emprendimientos comerciales, propuestas de trabajo, ascensos, y hasta algún premio en un juego de azar. Todo podrá sucederle al gallo este día, siempre y cuando salga a buscar su buena fortuna, pues es nada cae del cielo.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El tigre le da un consejo muy valioso al perro, y es que evite cualquier tipo de asociación. El trabajo en solitario se verá recompensado, mientras que, la conformación de equipos y sociedades podría llevarlos a sufrir pérdidas y problemas de índole legal. Conservar el bajo perfil y no hablar sobre sus proyectos será la mejor opción para el peor este día.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El grupo de estrellas que acompaña al cerdo hoy lo favorecerán para hacer propuestas amorosas. Sin embargo, como la energía del tigre ya se está agotando, podría ser que aún no se concreten. Así que no pierdan la calma ni la paciencia, la mejor respuesta para ambos llegará pronto. Por su parte, los chanchos, que ya están en pareja pueden aprovechar el día para alimentar la relación.