Horóscopo chino de hoy 25 de enero: las predicciones para cada signo

Este miércoles 25 de enero es un día para estar en calma, evitar el inicio de actividades nuevas y, mejor, tratar de hacer algún sacrificio en pro de algo. Esto debido a que la regente es la cabra de agua, antagonista del buey, titular del mes, lo que ocasiona un choque energético que nos puede perjudicar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

No olvides que para la astrología china el año no comienza el 1 de enero sino el 4 de febrero, por esta razón, todas las personas que hayan nacido entre esas dos fechas, estarán regidas por el mismo animal del año anterior.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La cabra le sugiere a las ratas que sean coherentes. No actuar de manera consecuente con sus ideas o sus palabras es, tal vez, lo que no les está permitiendo avanzar. Ser una persona “de dientes para afuera”, pero en su interior ser lo contrario solo les acarrea sinsabores y que incluso las otras personas los vean como hipócritas y charlatanes.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El regente del mes no gozará de ninguna energía a su favor. Con la cabra en su contra podría encontrar muchos tropiezos para llevar a cabo sus actividades diarias. Es mejor que conserven la calma, madruguen un poco más y no luchen contra la corriente. Puede que el día no sea el más fácil de la semana, pero si hacen una cosa a la vez y piden ayuda podrán sortear todos los obstáculos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Quienes nacieron en los años del tigre deberían mostrarse tal cual son. Ponerse una máscara para agradarle a todos solo les genera cansancio y ansiedad. Ustedes tienen tantas cualidades como el resto de personas y no tienen por qué pensar que, siendo tal cual son, van a opacar a los demás. La luz jamás apaga otra luz, así que ¡brillen!

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo se está cerrando al amor, simplemente por miedo a ser herido. No es bueno que continúen pensando y sintiendo así, pues están a punto de perder la oportunidad de tener una maravillosa relación. Todo en la vida implica un riesgo, y hay que salir de la zona de confort para obtener los mejores resultados. En la tarde podrían recibir una llamada o un mensaje que los obligue a cambiar de planes.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Después de varios días con tantos contratiempos, lo mejor que puede hacer el dragón es tratar de descansar. Realicen sus actividades del día y procuren regresar temprano a casa. Pasar tiempo con sus seres queridos les ayudará a equilibrar su energía. También es recomendable que eviten visitar sitios con baja vibración energética como hospitales y cementerios.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes deben aprender que actuar de manera malagradecida e ingrata no las llevará a nada bueno. Siempre han obtenido la ayuda que han necesitado, y las personas que los apoyan lo hacen de manera desinteresada, pero, sin embargo, esto no significa que su ingratitud no cause daño. Si continúan así muy pronto empezarán a quedarse solos.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los vientos de cambio empiezan a soplar para el caballo. Es posible que este día reciban una propuesta que implique movimientos, ya sea un cambio de puesto de trabajo o un cambio de ciudad. Si bien, es algo que los va a beneficiar, es recomendable que primero analicen todos los pros y los contras, pues es muy importante que estén preparados para lo que viene.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día puede aprovechar su energía propia para concretar proyectos. No sigan postergando decisiones y actuaciones, sus sueños los están esperando, pero es importante que ustedes se pongan “manos a la obra”. Pídanle consejo y ayuda a las mujeres más cercanas, pues los apoyarán para que puedan llegar a sus metas más rápido. Hagan algún sacrificio para que la energía los beneficie aún más.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Las mentiras pueden ocasionar que la vida de los monos caiga como un castillo de naipes. Cualquier cosa que los regidos por este animal hayan dicho, y no fueran ciertas, hoy saldrán a la luz y los meterán en muchos problemas, especialmente en su trabajo. Si aún pueden enmendar sus errores, háganlo, así podrían mitigar un poco las consecuencias.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Después de un día algo complicado, la cabra le recomienda al gallo que se fije en sus emociones. Las personas regidas por el gallo suelen ser muy “terrenales” y, por esta razón, prefieren acallar su intuición y la voz de su corazón. Sin embargo, hoy será muy importante que se comuniquen con su interior, pues esa “vocecita” les ayudará a tomar una importante decisión, y si no lo hacen, escogerán el camino incorrecto.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Las posibilidades de que el amor toque la puerta del perro estarán incrementadas. Y esto sucederá, precisamente, en su lugar de trabajo. Así que, estén preparados para notar quién es la persona que se ha estado fijando es ustedes. Eso sí, es muy importante que primero dejen en claro que la relación laboral deberá estar separada de la relación sentimental.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La cabra le sugiere a los chanchos que estén pendientes de su salud y la de los miembros de su familia. Podrían verse afectados, sea por una enfermedad contagiosa o por una intoxicación, así que es mejor extremar medidas. Si tienen alguna molestia no duden en acudir de manera inmediata al doctor. Por otra parte, en su trabajo, apóyense en sus compañeros y conformen un equipo. Todos saldrán beneficiados.