Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 de Enero de 2023

03/21 – 04/19

Te gusta ser el número uno en todo, pero no puedes ganar a cualquier precio. Evita acciones que perjudiquen a otros, porque también saldrás lastimado. Suspender por un tiempo una actividad que aún no está encaminada no es un fracaso.

04/20 – 05/20

Este es un día ideal para practicar la introspección, meditar a solas y retirarse del mundo. Los esfuerzos físicos o las actividades exigentes no son recomendables, ya que podrían ocasionarte malestares. Repara las acciones negativas del pasado y salda antiguas deudas.

05/21 – 06/20

Concurrirás a una reunión en la que percibirás intenciones ocultas que te provocarán emociones encontradas. Trata de evaluar la situación y evitar las acciones precipitadas. Aunque tus percepciones puedan ser acertadas, por ahora no te conviene generar peleas en tu ámbito social.

6/21 – 7/20

Hoy podrías sentir que llevas una carga pesada de responsabilidad y que tu pareja y colegas sólo ejercen mayor presión. Alguien muy poderoso jugará sucio con el fin de sacar ventaja. Elabora una estrategia para no caer en las trampas de tus rivales.

07/21 – 08/21

Vienes haciendo un esfuerzo sobrehumano por cumplir con tus compromisos cotidianos, así que es hora de que despejes un poco tu mente. Te recomiendo que realices un viaje. Alimenta tu vida espiritual y apuesta a tus ideales.

08/22 – 09/22

Como el ave Fénix, resurgirás de tus cenizas y descubrirás que nunca es tarde para volver a empezar. Te cansarás de frivolidades y comenzarás a aceptarte tal como eres, con tus luces y tus sombras. Tu manera de ver la vida se transformará.

09/23 – 10/22

Tu mundo afectivo se encontrará bastante convulsionado por personas o recuerdos del pasado. No es aconsejable hacerle planteamientos a tu pareja, ya que aún no tienes claro lo que quieres. Intenta calmar tus emociones y recibir lo que te trae el presente.

10/23 – 11/22

Para mantenerte fuerte y saludable tendrás que administrar tu energía a consciencia. Los enojos, los pensamientos fatalistas y las discusiones con las personas cercanas podrían afectar tu salud. Utiliza el poder de tu mente a tu favor y visualiza tu cuerpo en un estado de vigor.

11/23 – 12/20

Los temas económicos no te dejan tranquilo, pero no ganarás nada preocupándote. Préstale atención a tu ser amado y deja los asuntos de dinero en un segundo plano. Los astros te aconsejan escuchar tu corazón y prestarle atención a tus deseos esenciales.

12/21 – 01/19

Estarás un poco más “intenso” de lo habitual y esto podría acarrearte conflictos con tus familiares. Si actúas de una manera autoritaria tratando de imponer tu forma de hacer las cosas, solo obtendrás rebeldía, controla tu carácter y deja las preocupaciones fuera de tu hogar.

01/20 – 02/18

Si insistes en mirar atrás y rememorar los momentos difíciles del pasado, podrías albergar pensamientos sombríos, por eso debes aflojar los niveles de presión. Tomate pequeños recesos para renovar las energías y despejar la mente, porque sobre exigirte no contribuirá a solucionar las cosas.

02/19 – 03/20

Será tu instinto de preservación y no las influencias externas las que te lleven a tomar las mejores decisiones en el ámbito económico. No intentes seguir el tren de vida de personas que tienen un nivel adquisitivo mayor que el tuyo. Cuida tu dinero.