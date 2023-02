Horóscopo chino de hoy 1 de febrero: las predicciones para cada signo

El segundo mes del calendario gregoriano inicia con un doble tigre. El Regente del año hoy se duplica, y esta energía es propicia para que pongamos “punto final” a conductas, situaciones y relaciones que no nos están aportando nada positivo. El inicio de dietas, con la respectiva supervisión médica, también está favorecido.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Si aún no sabes cuál es tu animal regente y vas a buscar según tu año de nacimiento, también es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues si este se ubica antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario solo inicia hasta ese día.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

De nuevo el tigre le hace un llamado de atención a las ratas. Su actitud frente a las demás personas no las está llevando a nada bueno. La soberbia y las ganas de imponer su voluntad, incluso frente a los más débiles, los está conduciendo a la soledad. Si continúan así, nadie les volverá a dar la mano ni a tenerlos en cuenta para nada.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Este es un día para que los bueyes ofrezcan disculpas. Hace un tiempo, hirieron los sentimientos de alguien y no hicieron nada para enmendar la situación. Sin embargo, ya recapacitaron y se dieron cuenta de todo lo que están perdiendo por actuar de esta manera. Así que no pierdan la oportunidad para “dar la cara” y limar asperezas.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El doble regente debería cuidarse de los excesos. Hoy querrán “comerse el mundo” y esto les puede ocasionar dificultades. Desde un malestar estomacal por comer más de la cuenta, hasta alguna lesión menor por no medir las consecuencias de sus actividades físicas. Sean prudentes y podrán tener un día bastante positivo. Los tigres de 1998 recibirán excelentes noticias este día.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La recomendación que le da el tigre a su sucesor es que aproveche el día para planear. No es momento de empezar a materializar proyectos, sino de sentarse en calma a escribir ideas y pensar cómo llevarlas a cabo. Si consideran que necesitan la ayuda de alguien, no duden en pedirla, pues esta llegará casi que de inmediato, especialmente de la mano de una mujer cercana.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El tigre le ayudará al dragón a finalizar relaciones que no le aportan nada. Y no es solamente en temas sentimentales, la energía de hoy también los favorecerá para poner fin a vínculos laborales, comerciales y hasta sociales. Los dragones podrán expresar hoy sus pensamientos y sentimientos de manera clara y sin crear conflictos, pudiendo dejar atrás la situación sin ningún traumatismo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Día para salir de la zona de confort y buscar nuevos horizontes. Las serpientes se verán bastante beneficiadas este año, pero deben ponerse en acción. Así que, busquen un nuevo empleo, inicien un emprendimiento, analicen la posibilidad de cambiar de ciudad o hasta de país. El movimiento será el aliado de quienes nacieron en los años de la serpiente.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Después de días tan ajetreados, el caballo necesita un descanso. Eviten sobrecargarse de responsabilidades y, por el contrario, procuren llegar temprano a casa. También es recomendable que analicen la posibilidad de iniciar alguna terapia energética que les ayude a controlar el estrés. Los padres de caballos del 2014 deberían estar pendientes de su salud, pues podrían contraer con facilidad alguna enfermedad contagiosa.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El karma le podría empezar a pasar factura a las cabras que no actuaron correctamente durante el año del tigre. Cualquier tipo de situación, en la cual los regidos por la cabra “sacaron provecho”, a costilla de sus principios, empezará a revertir sus efectos negativos. Así que analicen todo lo que les pueda suceder hoy, no son coincidencias y necesitan empezar a trabajar en esto.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Será la última vez, de este año astrológico, en que el mono tenga que lidiar con dos tigres en su contra. Así que relájense y lleven a cabo sus tareas diarias normales sin iniciar ninguna actividad importante. También es recomendable que se mantengan alejados de sitios de baja vibración como hospitales y cementerios, pues hoy estarán más sensibles a estas energías. Enciendan una vela de color púrpura que les ayude a transmutar lo negativo en positivo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos también estarán sensibles a la energía de hoy. Por este motivo, se sentirán irritables e impacientes, lo que les traerá discusiones, especialmente con su pareja. Si no controlan su mal humor, terminarán diciendo lo que no es y el arrepentimiento no se hará esperar. En las primeras horas de la tarde se verán obligados a cambiar sus planes, pero si fluyen con la situación todo saldrá mejor de lo esperado.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es importante que quienes nacieron en los años del perro pidan consejos y, sobre todo, los pongan en práctica. Hoy estarán frente a una encrucijada y, debido a que sus sentimientos más profundos estarán en juego, no lograrán ver las cosas con claridad. Así que no duden en buscar la ayuda de una persona cercana. No les dirá lo que quieren oír sino lo que es mejor para ustedes, así que no pongan en duda sus palabras.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El romance florecerá para los regidos por el cerdo. Quienes están solteros podrán salir con alguien especial, e incluso, tener varias citas con personas diferentes durante esta semana. Así que, si van a actuar de esta manera, sean muy transparentes desde el principio, y dejen en claro sus intenciones, pues si creen que pueden actuar a escondidas, solo lograrán ganarse reclamos e incluso, escándalos.