Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 1 de Febrero de 2023

03/21 – 04/19

Pasarás del plan de ideas al de acción y desarrollarás proyectos con compañeros de estudio, hermanos o parientes cercanos. Tomarás iniciativas en la comunicación para transmitir tus ideas a gran escala. Sentirás deseos de hacer paseos, excursiones y viajes cortos.

04/20 – 05/20

La Luna y Marte te impulsarán para iniciar pequeños emprendimientos y para ganarte la vida de manera independiente. Tendrás una visión acertada de la economía que te permitirá superar a la competencia y convertirte en un líder y pionero en los negocios. Arriesga para ganar.

05/21 – 06/20

La Luna se unirá a Marte, el astro de la acción, en tu signo, otorgándote una dosis extra de independencia y dinamismo, aunque también de conflicto con los demás. El aprendizaje será canalizar positivamente esta gran fuerza vital. Evita las agresiones verbales.

6/21 – 7/20

Aléjate del ruido de las peleas y no pierdas tu tiempo con quienes no te dan nada. Deja que crezca tu interés por los temas espirituales y libérate de asuntos y de relaciones que ya no te sirven. Recuerda que hacer pausa no significa estar inactivo.

07/21 – 08/21

Deberás estar atento porque podrían surgir algunos conflictos, temores y resentimientos en tu círculo de amistades. Es posible que te sientas desairado y nadie mejor que tú sabe cómo reacciona el león cuando está herido. Trata de pensar fríamente y evitar las reacciones impulsivas.

08/22 – 09/22

Te destacarás por tus capacidades en el ámbito de trabajo, recibirás ayuda de tus colegas y reconocimientos de tus superiores. Al final tú saldrás vencedor y nada ni nadie logrará entorpecerte, pero controla la cólera y evita entrar en polémicas y discusiones públicas.

09/23 – 10/22

Si hay energías que estancan tu crecimiento, abre paso con firmeza. Los cambios vendrán con facilidad y tendrás posibilidades de progresar, innovar y avanzar por nuevos caminos. También existe la posibilidad de viajar y llevar adelante emprendimientos en el extranjero.

10/23 – 11/22

Investigarás los misterios ocultos y descubrirás en los pensamientos y palabras una cualidad transformadora. Usarás el poder que tiene tu mente para superar problemas y sanar tanto en el plano físico como espiritual. En tu alcoba habrá un rebrote de pasión y mayor química sexual.

11/23 – 12/20

Tus relaciones cobrarán mayor importancia y crearás nuevas uniones, tanto en el plano romántico como comercial. Elegirás vincularte con personas de carácter fuerte que te estimularán a la acción. Tu vida en pareja será más apasionada, pero deberás evitar las discusiones sin sentido.

12/21 – 01/19

El estrés en el trabajo podría afectar tu metabolismo, por eso deberás hacer algunas pausas para cambiar de aire. Te beneficiará andar en bicicleta o hacer caminatas al aire libre, pero evita los movimientos bruscos y los esfuerzos prolongados.

01/20 – 02/18

Con la Luna y Marte a tu favor contarás con una cuota extra de energía, tanto física como mental. En el amor te volverás más osado, darás rienda suelta a tus deseos y saldrás a la conquista. Quiero que inyectes una dosis extra de picardía a tu vida.

02/19 – 03/20

Explorarás tus raíces y tomarás contacto con la energía de tus ancestros para recibir sus mensajes y su fuerza. Emprenderás mejoras en tu hogar y te enfocarás en tus familiares, pero cuidado con las actitudes autoritarias porque podrían derivar en peleas.