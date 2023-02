Horóscopo chino de hoy 2 de febrero: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se elaboran a partir de comparaciones y cálculos en los cuales se tienen en cuenta las relaciones entre los doce signos del zodiaco chino, los doce oficiales, las veintiocho constelaciones y las estrellas auxiliares (que son más de cien). El resultado final de este trabajo son las recomendaciones para conocer cuáles son las actividades que se verán beneficiadas cada día y, también cuáles son mejor postergar para otro momento.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Es importante tener en cuenta que el año para la astrología china no inicia el 1 de enero, sino que lo hace el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de ese día tu signo zodiacal será el del año inmediatamente anterior. Así, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 12 de enero de 1972, tendrá como animal regente al cerdo, no a la rata.

Finalmente, y antes de pasar a las predicciones para cada signo, te contamos que el regente de hoy será el conejo de metal, y su energía ayudará a aumentar todo lo que se haga, tanto lo bueno como lo no tan bueno. Así que procura tener un día positivo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Varias situaciones complicadas se les pueden presentar a las ratas durante este día. Aún arrastran los efectos de su actitud frente a los demás y a la vida misma. El conejo les sugiere que hagan un alto en el camino y analicen qué deben cambiar en su interior. No actúen a la ligera, aprendan de sus experiencias y entiendan que lo que les está pasando, en parte, o incluso todo, lo atrajeron ustedes.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Así como ayer se le sugirió a los bueyes solucionar asuntos pendientes, hoy, el conejo les aconseja que dejen el pasado atrás. Es momento de cerrar ciclos y mirar hacia adelante. Si continúan viviendo y añorando lo que ya se fue no se darán cuenta de todas las oportunidades que tienen frente a ustedes. Enciendan una vela naranja y procuren caminar descalzos sobre césped o arena.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Hoy, las relaciones sentimentales estarán en la cuerda floja. Desde hace días el tigre no se siente a gusto en su relación actual y considera que necesita buscar otros horizontes. Por más difícil que les parezca, el conejo les sugiere que no dejen avanzar más el tiempo, no den más vueltas, ni permitan que la otra persona se enamore más. Los tigres solteros es mejor que no tengan citas hoy, pues pueden terminar muy mal.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del día gozará de una excelente energía a su favor. Aprovéchenla para iniciar todas las actividades de carácter positivo que quieran que se aumenten en su vida. También es recomendable que inicien o incremente un ahorro, pues los réditos serán cuantiosos. Por otro lado, se le sugiere a los conejos comprometidos que se mantengan alejados de las tentaciones, ya que estarán expuestos a escándalos y problemas serios.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Las oportunidades de mejora llegarán a la puerta de los dragones desde tempranas horas de la mañana. Tendrán varias opciones de dónde escoger y cambiar, para bien, su actual condición de vida. Sin embargo, el conejo les recomienda que no se decidan por la que más dinero les dé, sino donde se sientan más cómodos. Así progresarán mucho más fácil y rápido.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La recomendación que le da el conejo a quienes nacieron en los años de la serpiente es que sean muy cuidadosos con el cumplimiento de las normas. Síganlas al pie de la letra, pues cualquier transgresión, por muy simple o mínima que parezca, les puede generar conflictos y problemas de toda índole. Siendo los económicos, los más graves.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

De nuevo, a los caballos, se les presentarán magníficas oportunidades. La vida les sonríe en todos sus aspectos, y por esto es importante que continúen trabajando con esfuerzo y disciplina. No se “duerman en los laureles”, ya que hay una persona cercana que se quiere quedar con lo que ustedes han logrado, y si bajan la guardia ella de inmediato lo aprovechará.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las buenas estrellas de la prosperidad y la abundancia material acompañarán a las cabras este día. Un nuevo empleo, el cliente que siempre han tratado de concretar, y hasta ganar en algún juego de azar. Todo es posible hoy. Pero recuerden que la energía del dinero debe permanecer en circulación, así que, atraigan más de lo mismo, siendo generosos y compartiendo. No quieran acaparar todo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La energía cambia para el mono, quien hoy, se empieza a sentir más tranquilo, y encontrará las oportunidades que tanto ha buscado. Eso sí, es muy probable que deban dejar su domicilio actual. Si esto se les llega a presentar, no duden en aceptar, pues los beneficiará en todo sentido. Los monos de 1968 deberían estar pendientes de la salud de su pareja.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con el conejo en su contra, los regidos por el gallo deberán ser muy cuidadosos. Fíjense muy bien en todo lo que digan y hagan, pues cualquier cosa negativa se les regresará multiplicada. Procuren, por el contrario, pasar tiempo con su familia y amigos más cercanos y, si pueden, hagan una caminata en contacto con la naturaleza. Necesitan equilibrar su energía para los días que están por venir.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La vida amorosa del perro estará en su mejor momento. Quienes ya tienen pareja estable, avivarán la llama del amor y la pasión, y estarán listos para dejar atrás los inconvenientes que recientemente tuvieron y así, dar un paso más en su relación. Por su parte, los perros solteros, podrán empezar a salir con alguien que les ayudará a crecer como persona y con quien podrán tener un lazo muy especial.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo deberán mantenerse alejados de chismes y cotilleos. Cualquier comentario que escuchen guárdenlo para ustedes y, de la misma manera, eviten hacer también cualquier manifestación sobre otras personas. El silencio y la prudencia serán sus mejores aliados este día, manteniéndolos alejados de cualquier tipo de problema, especialmente en su lugar de trabajo o estudio.