Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 2 de Febrero de 2023

03/21 – 04/19

Comenzarás el día con un ánimo comunicativo e intercambiarás muchas noticias y opiniones, pero ten cuidado, ya que no toda la información que circule será fidedigna. Por la tarde, notarás una mejora en tus relaciones más íntimas, en especial con tu familia.

04/20 – 05/20

Durante las primeras horas del día no hagas especulaciones financieras, porque tu visión acerca del futuro no será objetiva y las imprecisiones en esta materia causarán efectos no deseados. Por la tarde, recibirás una noticia que te pondrá de buen humor.

05/21 – 06/20

Tendrás poca claridad en tu forma de auto percibirte y te costará discernir lo que quieres, así que mejor respira hondo y espera a que se aclare el panorama antes de tomar decisiones. Por la tarde, será oportuno salir de compras y abastecerte de alimentos.

6/21 – 7/20

Te reencontrarás con alguien del pasado o sentirás deseos de retomar una relación que quedó inconclusa, pero no te dejes llevar por la nostalgia porque tal vez sea mejor dejar las cosas como están y seguir adelante. Por la tarde se resaltará tu carácter protector.

07/21 – 08/21

Hoy la clave estará en que puedas cambiar tu postura si las circunstancias lo requieren. Actúa en pro del bienestar común, aunque tengas que dejar un poco de lado tus propios intereses. Trasciende las barreras del ego y encontrarás una fuente infinita de protección.

08/22 – 09/22

Estarás en la mira y las personas que te rodean opinarán sobre tus movimientos, pero no permitas que los comentarios ajenos te abrumen o afecten tu desenvolvimiento. Si necesitas un poco de contención, programa un encuentro con un amigo.

09/23 – 10/22

Para no entrar en confusión o caer en un idealismo exagerado, te vendrá bien recordar que cuando el obsequio es grande hasta el santo desconfía. Por la tarde, aumentarán las exigencias, pero no te preocupes, porque estarás a la altura de las circunstancias.

10/23 – 11/22

Tu gran olfato e instinto te ayudará a adelantarte a los acontecimientos para ganar posiciones. Pero, deberás implementar una solución definitiva a tus problemas en lugar de evadirte. Por la tarde, sintonizarás con una vibración muy positiva y eso te permitirá restablecer la fe.

11/23 – 12/20

Tus vínculos sentimentales te traerán sensaciones contradictorias o confusas, y una pareja establecida podría verse amenazada por la aparición de un tercero. Por la tarde un familiar te hará una propuesta de negocios con buenas perspectivas, ¡las posibilidades de ganancia serán grandes!

12/21 – 01/19

Hoy te encontrarás realizando varias actividades a la vez y deberás hacer un esfuerzo para mantener la mente concentrada. Por la tarde, el desafío estará en ser más considerado y respetar las posiciones opuestas. Aprende a funcionar en equipo.

01/20 – 02/18

Disfrutarás de celebraciones, espectáculos y fiestas y se abrirán oportunidades para la aventura y el placer. Te atraerán personas de personalidad juvenil, aunque deberás cuidarte de no alimentar falsas ilusiones. Por la tarde te convendrá tomar un masaje terapéutico.

02/19 – 03/20

Como buen pez que eres sueles escurrirte, pero hoy te sugiero que cuando hagas tu lista de prioridades tengas en cuenta los requerimientos de tus seres queridos. Por la noche el cambio de luna creará el clima perfecto para que tengas una velada romántica.