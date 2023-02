Horóscopo chino de hoy 7 de febrero: las predicciones para cada signo

El mono de fuego será el regente del día, y su energía afectará todas las actividades relacionadas con dinero y finanzas. El más afectado con esto será, obviamente, el tigre, su antagonista. Por otro lado, también es recomendable hacer algún “sacrificio”, como, por ejemplo, levantarse más temprano o pasar menos tiempo en las redes sociales, y ofrecerlo para algo importante, y así, mejorar la energía del día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues, de acuerdo a lo señalado por la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 de febrero. Debido a esto, las personas que hayan nacido antes de ese día, estarán regidas por el animal del año anterior. Así, si tu fecha de nacimiento es el 10 de enero de 2003, tendrás como signo zodiacal al caballo, ya que aún no daba inicio el año de la cabra.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La sugerencia que le da el mono a la rata es que adquiera nuevos conocimientos relacionados con su actual trabajo. Los regidos por la rata suelen ser bastante empíricos, pero en este momento es necesario que tecnifiquen sus habilidades y además las certifiquen, ya que próximamente esto les abrirá nuevas y maravillosas puertas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La principal recomendación de hoy va para los bueyes solteros. Hoy podrían conocer a alguien que les guste realmente, sin embargo, es mejor que vayan despacio y se den el tiempo suficiente para conocerse. Si no actúan de esta manera, la relación podría ser efímera y conflictiva. Por otra parte, el mono les sugiere a todos los bueyes que sean cuidadosos con sus pertenencias pues podrían dejarlas olvidadas en algún lado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Con el mono en su contra, y sin la energía del año, el tigre la podría pasar bastante mal. Debido a esto, lo mejor que pueden hacer es quedarse dentro de su rutina normal y tratar de mantener un bajo perfil. No asistan a reuniones, a menos que sea estrictamente necesarias, y, de ser posible, regresen temprano a casa. Hoy necesitan descansar un poco más de lo normal.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El regente del día le sugiere al regente del año que esté pendiente de sus finanzas. No es un día para gastar ni para prestar dinero, y mucho menos pedir prestado. Su presupuesto estará en la cuerda floja, y es importante extremar medidas para evitar pérdidas significativas de dinero y problemas con personas cercanas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Un tercero está intentado entorpecer la relación amorosa del dragón. Y no es solamente un asunto de infidelidad, puede ser también una persona que no soporta ver feliz al dragón y quiere hacerlo sentir amargado. Debido a esto, el mono les sugiere que no le presten atención a los comentarios que les hagan hoy. Hablen primero con su pareja y aclaren las situaciones que se puedan presentar, pues si actúan a la ligera terminarán arrepintiéndose muy pronto.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente podrían conocer una persona que se convertirá en su benefactor. Esta “persona noble” como los llama la astrología china, se interesará bastante en sus habilidades y en lo que hacen y querrá apoyarlos. Aprovechen esta buena energía y salgan de casa. Asistan a todas las reuniones y eventos a los cuales estén invitados y dejen a un lado la timidez, propia de este signo. Hoy hay que brillar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La buena comunicación no estará del lado de los caballos. Debido a esto, podrían expresarse erróneamente y originar malos entendidos, en los cuales, incluso, se podrían ver involucradas terceras personas, lo que hace más grave la situación. El mono les sugiere que enciendan una vela de color azul y beban mucha agua. Esto les ayudará a equilibrar la energía.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es mejor que, quienes nacieron en los años de la cabra, estén pendientes de su salud. Hoy corren el riesgo de estar propensos a contraer alguna enfermedad infecciosa que les complicará sus planes de la semana. Procuren estar alejados de lugares muy concurridos y extremen las medidas de precaución. Hoy, más que nunca, es mejor para ustedes, evitar y no curar.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El regente del día podría recibir una interesante propuesta laboral o comercial. Tal vez la mejor en mucho tiempo. Pero antes de dejarse llevar por el ego y la ambición, analicen detenidamente si cuentan con la suficiente capacidad y disposición para asumir esta nueva tarea. Si tienen cualquier duda, es mejor que se abstengan de aceptar, ya que podrían involucrarse en serios problemas. Pronto llegará algo mejor y que se adaptará totalmente a lo que ustedes son y quieren.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo podría verse involucrado en chismes y comentarios malintencionados, hechos especialmente por la competencia. Por muy ofensivos y falsos que sean, ignórenlos y no se dejen arrastrar a su juego. Este día también se les presentarán gastos inesperados derivados de desperfectos en su hogar o lugar de trabajo. No se angustien, pues el dinero que utilicen hoy para remediar esta situación, pronto regresará a ustedes multiplicado.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Una persona se acercará al perro a confiarle un importante secreto. Es vital que lo guarden como si fuera de ustedes, ya que, si cometen alguna imprudencia, podrían involucrar a muchas personas en un serio problema y ocasionar una grave disputa entre ellos. Sin contar con que las personas perderán la confianza que habían depositado en ustedes.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Al interior del núcleo familiar del chancho se presentarán discusiones y problemas. El mono le sugiere que encare la situación y ayude a solucionar el conflicto con una actitud objetiva, madura y conciliadora. Si, por el contrario, los regidos por el cerdo, deciden ignorar lo que pase o tratan de sacar ventaja de las diferencias entre las otras personas, solo lograrán que se vuelquen en su contra y lo aíslen.