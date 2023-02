Qué hábitos de conducción son ilegales en Estados Unidos

Muchas veces realizamos acciones cuando conducimos que pueden parecer normal para muchos, bien sea porque luzcan “inofensivas” o simplemente debido a que gran cantidad de conductores replican.

Sin embargo, debemos de ser conscientes de qué es correcto y qué no. En ese sentido, te mostramos algunos hábitos de conducción que son ilegales en los Estados Unidos, de forma que puedas saber qué harás la próxima vez que te subas al auto.

Exceso de velocidad

La velocidad máxima permitida en una carretera varía de estado a estado, pero es ilegal conducir más rápido de lo que indica la señalización o las condiciones de la carretera.

Conducir borracho o drogado

Es ilegal conducir con un nivel de alcohol en sangre por encima del límite establecido por la ley (generalmente, es de 0,08%) o bajo la influencia de drogas.

Conducir sin cinturón de seguridad

En muchos estados, es ilegal conducir sin utilizar el cinturón de seguridad, así como también no utilizar un sistema de retención infantil para niños.

Usar el teléfono

En muchos estados no se puede usar el teléfono mientras se conduce, a menos que se utilice un sistema de manos libres o se esté detenido en un lugar seguro.

Conducir en sentido contrario

No puedes conducir en el carril contrario a la dirección de la circulación, tanto en carreteras como en autopistas. Algo obvio pero en ciertas ocasiones la gente suele saltarse las normas.

No respetar los semáforos y las señales de tráfico

Ni hablar de lo que pasa al no detenerse en un semáforo en rojo o no respetar una señal de stop. Es ilegal no seguir las señales de tráfico, incluyendo las de velocidad, de sentido único y de ceda el paso.

Conducir un vehículo en mal estado

También resulta ilegal conducir un vehículo que no cumple con las normas de seguridad y emisiones establecidas por la ley, como por ejemplo, sin luces funcionando, neumáticos desgastados, frenos defectuosos, entre otros.

Conducir sin seguro, con licencia vencida o sin ella

Es ilegal conducir un vehículo sin una póliza de seguro válida que cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Además, tampoco puedes manejar sin una licencia válida o con una vencida.

