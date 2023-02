Horóscopo chino de hoy 12 de febrero: las predicciones para cada signo

De conformidad con los preceptos de la astrología china, que se basa en cálculos y comparaciones, este domingo 12 de enero, el buey de metal será el encargado de la regencia del día y su energía solo es propicia para descansar y planear las actividades de la semana que está a punto de iniciar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Pero, hay algo adicional que debes tener en cuenta cuando buscas tu signo zodiacal, y es tu día de nacimiento. Si naciste antes del 4 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues para la astrología china, el año solo inicia hasta ese día, a la par del calendario solar.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La recomendación que le da el buey a su antecesora la rata, es que esté pendiente de su bienestar. Si bien, los regidos por este animal suelen gozar de una buena salud, hoy podrían estar más propensos a sufrir malestares, que, en un principio, parecerán simples, pero no es recomendable que dejen avanzar, pues podrían estar avisando de enfermedades más graves, especialmente del sistema circulatorio.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Importantes cambios empiezan a aparecer en el horizonte de quienes nacieron en los años del buey. El regente del día empezará a “recoger lo sembrado” durante el año del tigre, y aquello, por lo que tanto se esforzó, tocará a su puerta. No dejen pasar esta oportunidad, y si bien, en un principio les podrá parecer difícil este cambio, pronto se adaptarán y se darán cuenta de todo lo que ganaron.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El tigre deberá actuar con bastante diplomacia si no quiere terminar enfrascado en discusiones. Este no es un día para opinar “sin filtro”, de la vida de los demás, especialmente sobre la de sus amigos. Escuchen con calma y, solo si les piden consejo, denlo de la manera más objetiva posible. También es recomendable que sean cuidadosos con sus pertenencias, pues las pueden perder con facilidad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Los regentes del año necesitan equilibrar su energía. Para ello, el buey les sugiere que pasen tiempo en la naturaleza. Programen alguna caminata, den un paseo por la playa o un lago o, incluso, un tranquilo picnic les ayudará a estabilizar sus emociones y recargarse para enfrentar la semana que inicia. Si pueden estar en contacto con el agua, mucho mejor.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La estrella del romance se equilibra para los dragones. Quienes tienen pareja, hoy podrán dialogar y “limar asperezas” derivas de recientes conflictos. Gracias a esto, se sentirán preparados para dar un paso más en su relación. Por otra parte, los dragones solteros conocerán una persona muy especial, pero es importante que vayan despacio. Denle tiempo al tiempo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Antiguos secretos podrían salir hoy a la luz. Incluso pueden no ser secretos propios, pero terminarán involucrando en algún problema a la serpiente. Por esta razón, es recomendable que, sin importar lo que crean que puede pasar, hablen con la verdad. Si, por el contrario, deciden continuar negando la situación, esta se tornará negativa para ustedes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Este es un día para que los regidos por el caballo pidan ayuda. Ya es hora de darse cuenta de que no pueden “cargar” con todo. La autosuficiencia no será su aliada y, por el contrario, los llevará a sentirse agobiados. Así que no se avergüencen por el hecho de buscar una mano amiga, pues esta llegará con facilidad. El buey también les sugiere que sean cuidadosos con lo que comen, pues podrían sufrir una intoxicación.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La cabra tendrá al regente del día en su contra. Ambos animales chocan entre ellos y, por lo tanto, quienes son regidos por la oveja, deberán evitar el inicio de actividades importantes, pues muy seguramente los inconvenientes, incluso de índole legal, no se harán esperar. Es mejor que prefieran quedarse en casa, descansen y eviten cualquier tipo de exceso.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Es muy importante que, quienes nacieron en los años del mono, eviten prestar o pedir prestado dinero. No hay estrellas positivas en su cielo y, por el contrario, los problemas derivados de los préstamos estarán incrementados. El buey también les recomienda que piensen muy bien si ese gasto que están a punto de hacer, vale la pena, pues su presupuesto podría desequilibrarse seriamente.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este es un año para que los gallos se capaciten. Aprovechen este día para buscar ofertas de estudios o, si ya tienen algo en mente, inícienlo. El año puede traerles muchos retos y, también, oportunidades, pero es importante que estén preparados. El buey también les recomienda que se mantengan alejados de cualquier tipo de enfrentamiento y discusión, especialmente con vecinos.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El día es propicio para que los perros tomen decisiones importantes. Situaciones que les están “robando el sueño” requerirán de su atención y, sobre todo, de acción. Por esto, el buey les sugiere que aprovechen este día no laboral, y destinen un momento para pensar en lo que está ocurriendo y cómo es mejor que actúen. No se angustien, pues las respuestas llegarán y serán las más indicadas. También pueden utilizar el día para ponerse al día con sus pagos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El buey les aconseja, a los chanchos comprometidos, que tengan mucho cuidado con las infidelidades. Hoy estarán propensos a dejarse llevar por las tentaciones, y de estas solo saldrá una relación que les traerá dolores de cabeza y corazones rotos. Por su parte, los regidos por el cerdo que aún están solteros también podrían terminar involucrados en un triángulo amoroso, así que es mejor que se fijen muy bien a quién le entregan su corazón.