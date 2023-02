Horóscopo chino de hoy 13 de febrero: las predicciones para cada signo

La semana inicia de la mano del tigre de agua, gracias a su energía este lunes será propicio para hacer propuestas de todo tipo. Eso sí, es importante no hacerlas “a los cuatro vientos”, sino, por el contrario, en privado, y no hablar de ellas con las demás personas hasta tanto no se hayan materializado.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que, al momento de buscar tu signo zodiacal, tengas presente tu día de nacimiento, pues, de acuerdo al calendario astrológico chino, el año solo inicia hasta el 4 de febrero (del calendario gregoriano). Por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día, tendrán como animal regente al mismo del año anterior, como si hubieran nacido un año antes. Así, si tu fecha de nacimiento es el 27 de enero de 1972, por ejemplo, tu signo zodiacal será el cerdo, ya que aún no iniciaba el año de la rata.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Lo mejor que pueden hacer las ratas es iniciar la semana con calma y precaución. “Del afán solo queda el cansancio” y esto es algo que los regidos por la rata deberán tener muy presente hoy. Tómense el tiempo necesario para hacer cada actividad que tengan pendiente, y háganlo con sus cinco sentidos puestos, para evitar versen obligados a repetir algo porque les quedó mal hecho o incompleto.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El tigre le sugiere al buey que aproveche el día para tener conversaciones pendientes. Algunos asuntos se han ido “quedando en el tintero”, pero ignorarlos no los solucionará. La estrella de la comunicación está con ustedes, no dejen pasar esta oportunidad. También es importante que sean cuidadosos con sus actividades manuales, ya que estarán más propensos a que lo que tomen se les caiga de las manos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Como regente del día, el tigre tendrá una ventana de oportunidad para presentar pedidos y hacer propuestas. Levántense temprano y aprovechen las horas de la mañana para exponer sus solicitudes, pues muy seguramente recibirán una respuesta positiva. En el amor, también se verán muy beneficiados y podrán dar un paso más en su relación y consolidarla.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Quienes nacieron en los años del conejo podrían verse envueltos en escándalos y reclamaciones. A lo mejor en días pasados hicieron o dijeron algo que afectó a otra persona y hoy se llegó el día de “ajustar cuentas” y aclarar lo sucedido. Si están equivocados, es mejor que ofrezcan disculpas y enmienden su error, pues de lo contrario, podrían ganarse muchos problemas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Tal vez las cosas no le salgan al dragón como inicialmente las planeó. Una solicitud a la cual le dan una respuesta negativa, el fin de una relación, alguna desmejora en su condición económica. Sin embargo, y pese a que el panorama hoy no parece el mejor, pronto la suerte cambiará para bien de los dragones, así que no desesperen y continúen haciendo sus actividades de la mejor manera posible.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El tigre le hace un llamado de atención a la serpiente. Llevan mucho tiempo viviendo como el payaso. Mostrando lo que realmente no son, no sienten y no quieren. No pueden continuar así, pues no solo ustedes saldrán perjudicados con esta “doble vida”. Dejen el temor a un lado, tal vez ahora puedan herir los sentimientos de alguien allegado, pero es mejor hacerlo en este momento y no cuando la situación sea más difícil de manejar.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Algunos problemas con vecinos o compañeros complicarán el día de los regidos por el caballo. La energía de hoy provocará discusiones y confrontaciones, pero el tigre les sugiere que no se dejen llevar por esto, y, por el contrario, busquen el apoyo de sus superiores o personas externas al conflicto que puedan solucionar la situación de manera objetiva. Si se involucran, más de lo necesario, podrían terminar perdiendo mucho.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Aún no se equilibra la energía para los nacidos en los años de la cabra. Hoy, podrían tener muchos problemas e inconvenientes en su trabajo o estudio. Retrasos, pérdida de información, discusiones, averías… este día todo puede pasar. Lo mejor que pueden hacer es mantener un bajo perfil, cumplir a cabalidad todas las tareas encomendadas y seguir al pie de la letra las instrucciones que les den. Hoy no es un día para innovar ni buscar caminos diferentes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con el tigre haciendo oposición, lo mejor que puede hacer el mono es empezar la semana con calma y sin muchas expectativas. Cumplan su rutina normal y no esperen que lo que planearon se complete en su totalidad. Eviten iniciar actividades importantes y manténganse alejados de sitios de baja vibración energética. Si bien, apenas está empezando la semana, procuren descansar un poco más y regresen temprano a casa.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

No siempre las personas que dicen ser tus amigos realmente lo son, y esto es algo que debe aprender hoy el gallo. Una dolorosa traición opacará el día de los regidos por este animal. Pero el tigre les sugiere que eviten hacer algo frente a esto, mejor den un paso al costado y sigan adelante, pues el universo se encargará de “equilibrar las cargas” para todos los implicados.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los regidos por el perro iniciarán su semana acompañados de la estrella del amor. Sin lugar a dudas, los más beneficiados son quienes llevan un tiempo buscando pareja, pues hoy, tendrán la oportunidad de encontrar a alguien que los ponga a suspirar y a “soñar despiertos”. Así que no se queden encerrados, vayan a su lugar favorito y estén pendientes de las señales.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Las posibilidades de incrementar sus ingresos económicos hoy brillarán con fuerza para los chanchos. Así que, aprovechen el día para solicitar aumentos de sueldo, buscar nuevos clientes o empezar a trabajar en esa idea de emprendimiento que les está rondando la cabeza desde hace días. Enciendan una vela color naranja para darle más fuerza a la energía que los acompañan hoy.