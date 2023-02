Por qué tu vehículo se apaga en subidas

Sin duda alguna se trata de un problema bastante común que le puede suceder a cualquier conductor. Por ello, existen varias posibles causas por las que tu vehículo puede apagarse en subidas. A continuación te mostramos algunas de las más comunes.

Si el auto se queda sin combustible en una subida es posible que el motor se apague. Esto puede ocurrir si el nivel de gasolina es bajo o si hay un problema con el sistema de suministro, como por ejemplo una bomba defectuosa.

También, si aparecen problemas con el sistema de encendido del vehículo (bujía o cable de la bujía defectuoso) el motor es propenso a apagarse durante este trayecto en el cual requiere de fuerza y exigencia, pues este apartado es el encargado de proporcionar la chispa necesaria para encender el combustible en el motor y andar.

Nuevamente volvemos al combustible. Esta vez podría tratarse del sistema de inyección, el cual tiene por objeto suministrar la cantidad adecuada de gasolina o diésel a la unidad de potencia de nuestro coche, por ello, si existen inconvenientes con este elemento (inyector obstruido o sensor de flujo de aire defectuoso), el motor podría dejar de funcionar sobre una colina o subida.

Por otro lado, una de las causas podría ser responsabilidad del sistema de escape del coche, pues un convertidor catalítico obstruido o una rotura de la pieza generaría restricción en el flujo de aire, y por ende, el motor puede apagarse. Recuerda que este elemento se encarga eliminar los gases de escape de la unidad de potencia.

De igual manera, la transmisión también aparece en el listado de posibles problemas, puesto que un embrague desgastado o una transmisión automática defectuosa derivaría en este problema al no poder transferir la potencia del motor a las ruedas, el cual no queremos que no suceda el motor puede apagarse en una subida.

Asimismo, el sistema de enfriamiento podría ser nuestro dolor de cabeza en caso de que se presente un radiador obstruido o un termostato defectuoso. Allí, podría apagarse el coche dado que el mismo no sería capaz de mantener la temperatura del motor dentro de los límites adecuados.

Recuerda que las razones que pueden hacer que nuestro vehículo se apague en subidas son muchas. Por ello, atento a esta lista para saber cuál sería una posible causa. Sin embargo, de experimentar este problema con frecuencia te recomendamos llevar el coche al taller mecánico para que examine y repare correctamente.

