Recomiendan una dosis anual de la vacuna contra COVID

Las vacunas contra COVID-19 ahora forman parte del calendario anual de recomendaciones de inmunización para personas de toda edad en los Estados Unidos. Esto no significa que sean obligatorias o que las escuelas la soliciten como requisito para inscribirse.

La decisión de volver obligatorias ciertas vacunas es potestad de los estados y las jurisdicciones locales.

Los Centros para el Control y la Prevención (CDC) también recomiendan para 2023 las vacunas contra la gripe, sarampión, paperas, rubéola y poliomielitis, entre otras.

Los niños de 5 a 11 años deberían recibir dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna, seguidas de una vacuna bivalente como refuerzo.

Los mayores de 12 años deberían recibir dos dosis de la vacuna de Pfizer, Moderna o Novavax seguidas de un refuerzo bivalente como refuerzo.

Como ya habían indicado expertos, la vacuna contra COVID se ha transformado en una inmunización estacional, como es la de la gripe.

Poderosas variantes

La familia de las variantes de ómicron del coronavirus que causa COVID-19 sigue expandiéndose. Científicos alertan sobre nuevas subvariantes, XBB y XBB.1.5, altamente contagiosas y que se están diseminando con rapidez en el mundo.

Un equipo de investigación de la Universidad de Kyoto, en Japón, que analizó estas subvariantes concluyó que son muy contagiosas y que han desarrollado resistencia a la inmunidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que estas variantes, además, son más proclives a generar reinfección.

Estas variantes son las responsables del resurgimiento de casos en China, y en los Estados Unidos ya conforman entre ambas el 44% de los casos de COVID-19 diagnosticados.

COVID y ejercicio

Nuevo estudio revela que ejercitar con regularidad puede generar un escudo protector contra COVID grave. La investigación encontró que incluso aquellos que mueven el cuerpo tan poco como 11 minutos por semana pueden reducir el riesgo de enfermedad que requiera de hospitalización.

El trabajo incluyó a 200,000 adultos del sur de California. Fue publicado en la American Journal of Preventive Medicine.

La falta completa de ejercicio, según el estudio, estuvo relacionada con hasta casi un 400% más de riesgo de morir por COVID-19.

Vacunas e infección severa

La edición de Morbidity and Mortality Weekly Report de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del 16 de diciembre informa que el refuerzo actualizado de la vacuna contra COVID-19 logra reducir el riesgo de infección grave en un 50% o más.

Esta vacuna bivalente comenzó a administrarse a principios de septiembre. Se desarrolló para mejorar la protección contra los sublinajes circulantes de ómicron debido a que estas subvariantes escapan a la inmunidad de las vacunas previas, y la propia disminución de la protección conferida por la vacuna monovalente con el tiempo.

La mejor forma de protegerse sigue siendo tener las vacunas contra COVID-19 al día.

Vacunas previenen 3 millones de muertes

Desde que comenzaron a administrarse, el 80% de la población de los Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Un nuevo análisis de The Commonwealth Fund muestra que esto ayudó a prevenir 3 millones de muertes y 18 millones de hospitalizaciones por el virus.

El trabajo indica que “el rápido desarrollo de la vacuna, la autorización de emergencia para distribuirla ampliamente y la rápida implementación han sido fundamentales para frenar las hospitalizaciones y las muertes, al tiempo que mitigaron las repercusiones socioeconómicas de la pandemia”.

Y agrega que sin la vacunación, la ola de casos provocada por las variantes de ómicron hubiera sido devastadora.

Este programa masivo de inmunización le ahorró al sistema de salud del país $1.15 trillones en costos médicos.

A diciembre de 2022, se habían administrado en todo el país cerca de 655 millones de dosis de las vacunas contra COVID-19.

Nuevas variantes

Las nuevas variantes de ómicron B.Q.1 y BQ.1.1 ya representan más de la mitad de los nuevos casos de COVID-19 en los Estados Unidos, según el monitoreo de los Centros para el Control y Prevención (CDC). Esto representa un aumento significativo comparado con noviembre.

Estas dos variantes han generado nuevas preocupaciones ya que logran evadir la inmunidad natural que tienen las personas que ya tuvieron COVID-19, y también la de las vacunas.

Expertos dicen que la vuelta a la “normalidad” ha dado luz verde a las nuevas variantes para circular sin las barreras que tuvieron sus antecesoras.

Y enfatizan que la vacunación sigue siendo la mejor forma de protegerse de COVID grave y de la hospitalización.

Vacuna inhalable

China comenzó a administrar una vacuna inhalable contra COVID-19, producida por el laboratorio CanSino Biologics.

Expertos creen que esta vacuna inhalable, una alternativa al uso más complejo de jeringas, podría facilitar las campañas de inmunización en los países con sistemas de administración y distribución de vacunas contra COVID más fragiles.

Las autoridades de salud chinas autorizaron estas vacunas en septiembre, especialmente como una alternativa para los refuerzos contra COVID, ya que estudios mostraron efectividad en resetear el sistema inmune para luchar contra el virus, luego de recibir las primeras dosis.

Esta versión en aerosol se ha aprobado para su uso en 10 mercados además de China, entre ellos, Argentina, México, Hungría, Pakistán y Malasia.

Esta vacuna inahalable entra al mercado con nuevas medidas de aislamiento para 900,000 personas en Wuhan, la ciudad de China en donde se originó el brote en diciembre de 2019.

Noticias anteriores



El Zoe Health Study, un estudio conjunto del Hospital General de Massachussetts, la Escuela de Medicina de Harvard y de Stanford, el Colegio Médico de Londres y la aplicación de salud Zoe, ha estado recopilando por más de dos años los síntomas de personas con COVID-19. Y han llegado a la conclusión de que los síntomas varían de acuerdo al estatus de vacunación.

Las personas completamente vacunadas no presentan fiebre, pero sí dolor de cabeza y garganta, nariz tapada y tos persistente. Las que están parcialmente vacunadas tampoco suelen tener fiebre, pero sí más estornudos., nariz húmeda y tos persistente.

Sin embargo, aquéllas que no tienen ningún tipo de inmunización son las más proclives a sufrir fiebre alta y síntomas más intensos.

Refuerzos bivalentes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) expandió el uso de los nuevos refuerzos actualizados bivalentes contra COVID. Ahora se pueden administrar a partir de los 5 años.

Las dosis de Pfizer de estas vacunas pueden administrarse a partir de los 5 años, mientras que las de Moderna se pueden a partir de los 6.

Las vacunas contra COVID-19 actualizadas agregan los componentes de proteína de pico ómicron BA.4 y BA.5 a la composición actual de la vacuna, lo que ayuda a restaurar la protección que ha disminuido desde la vacunación anterior y se enfoca en las variantes recientes de Omicron que son más transmisibles e inmunoevasoras.

La autorización de la FDA de vacunas actualizadas (bivalentes) contra COVID-19 para este grupo de edad más joven, y la recomendación de uso de los CDC, son los próximos pasos críticos en el programa de vacunación de los Estados Unidos, un programa que ha ayudado a brindar una mayor protección contra la enfermedad grave y la muerte por COVID-19 .

Gusto y olfato



Un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal comprobó que cerca de 25 millones de personas a nivel global que tuvieron COVID-19 todavía presentan problemas con el gusto y el olfato, incluso habiendo pasado un tiempo desde la infección.

Descubrieron que la pérdida del olfato puede persistir en el 5,6% de los pacientes, mientras que el 4,4% puede no recuperar el sentido del gusto. A los 30 días después de la infección inicial, solo el 74% de los pacientes informaron recuperación del olfato y el 79% de los pacientes informaron recuperación del gusto.

Las tasas de recuperación aumentaron con cada mes que pasaba, alcanzando un pico del 96% para el olfato y del 98% para el gusto después de seis meses.

Las mujeres tuvieron menos probabilidades de recuperar el sentido del olfato y el gusto que los hombres, mientras que los pacientes con mayor gravedad inicial de pérdida del olfato y aquellos con congestión nasal tuvieron menos probabilidades de recuperar el sentido del olfato.

Una paciente con la que hablaron los investigadores dijo que aún no había recuperado el sentido del olfato, a pesar de que habían pasado más de 27 meses desde la infección inicial.

COVID y diabetes

Un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Network Open revela que los niños que tuvieron COVID-19 presentan un riesgo dramáticamente mayor de desarrollar diabetes tipo 1.

Los investigadores analizaron registros médicos electrónicos de un millón de menores de 18 años de los Estados Unidos, llegando a la conclusión de que aquellos que habían sufrido la infección causada por el coronavirus eran más proclives a desarrollar diabetes tipo 1 dentro de los seis meses después de haber tenido COVID-19.

En la actualidad, cerca de 188,000 niños viven con diabetes tipo 1 en el país.

Fin de programa

El gobierno de los Estados Unidos terminará la última semana de agosto con el programa de entrega gratuita de pruebas para COVID-19. La razón que dio la administración Biden es la falta de fondos y de esfuerzos para preservar el suministro ante un eventual aumento de casos.

Oficiales de salud federales dijeron que el responsable de que termine este programa, por el cual todos los hogares estadounidenses tuvieron la posibilidad de recibir hasta 16 kits de pruebas caseras gratuitas, es el Congreso que se negó a votar por el seguimiento de los fondos.

Esto podría poner en riesgo la reserva de pruebas del país, ante una nueva oleada de casos de COVID-19.

Biden y covid

El presidente de los Estados Unidos dio positivo para COVID-19 nuevamente, informó la Casa Blanca. Joe Biden acaba de salir del aislamiento por su primera infección. Este caso llamado “de rebote” podría ser uno de los controversiales efectos del medicamento Paxlovid, aprobado para uso de emergencia para tratar los síntomas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron en mayo un alerta sobre la posibilidad de que Paxlovid generara este efecto secundario, y se están analizando las posibles causas.

El equipo de Biden informó que el presidente se siente bien y no presenta síntomas.

Vacuna Novavax

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos han dado luz verde a la vacuna NVX-CoV2373, producida por el laboratorio Novavax, como la cuarta vacuna contra COVID-19 disponible en el país.

Esta vacuna se basa en el uso de proteínas de pico para inmunizar contra la infección. Esta vacuna ya se utiliza contra COVID en unos 40 países, incluido Canadá.

Es una vacuna de dos dosis que se utilizará en principio para adultos de 18 años y más.

Los ensayos clínicos para comprobar la eficacia y seguridad de esta vacuna se hicieron antes de la embestida de ómicron.

Nuevas cepas

La variante ómicron del coronavirus que causa COVID-19 sigue generando sub cepas altamente contagiosas y, por ende, de rápida diseminación.

La nueva variante, bautizada BA.2.75 puede ser capaz no solo de generar una alta transmisión, sino también de esquivar la inmunidad generada por la infección misma y la vacunación.

La presencia de esta variante se ha registrado por primera vez en estados remotos de India, Australia, Alemania, el Reino Unido y Canadá.

Hasta ahora son tres en los Estados Unidos.

Pero las cifras cambian cada segundo.

Inmunidad

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que la subvariante de ómicron conocida como BA.5 ya representa el 54% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos. Su predecesora BA.4 representa el 17% de los casos.

Pero ambas comparten una característica: parecen evadir más fácilmente la inmunidad que ofrecen las vacunas.

La inmunización sigue siendo, sin embargo, la forma de prevenir desarrollar una forma grave de COVID y la hospitalización.

Los casos de COVID están resurgiendo a nivel mundial, y China, en donde inició la pandemia en diciembre de 2019, está imponiendo nuevas medidas sanitarias para contener este aumento.

Cepas y transmisión

Las nuevas variantes de omicron, BA.4 y BA.5, parecen sortear la inmunidad generada tanto por la exposición al coronavirus que causa COVID-19 como por la lograda a través de la vacunación.

Un trabajo publicado en The New England Journal of Medicine analizó a estas variantes, comparándolas con las anteriores, y concluyó que al ser más escurrizidas frente a la inmunización podrían llevar a un resurgimiento de casos este verano.

Por supuesto, la vacunación sigue siendo esencial para si, la persona se infecta, tenga una forma leve de COVID-19.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estima que en los Estados Unidos, el 94.7% de la población de 16 años en adelante tiene anticuerpos contra el coronavirus, ya sea a través de la infección o la vacunación.

Se está estudiando cuán diseminadas están estas variantes a nivel mundial.

Vacuna para menores

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) aprobó el viernes 17 de junio la vacuna de Pfizer contra COVID-19 para niños menores de 5 años.

La FDA también autorizó la vacuna de Moderna para niños de entre 6 y 11 años, la segunda vacuna disponible para este grupo de edad después de la de Pfizer. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) apoyaron la decisión un día después.

El panel de la FDA que revisó toda la información científica disponible recomendó la vacuna para bebés de 6 meses en adelante, lo que cubriría a 18 millones de niños.

“Como hemos visto con los grupos de mayor edad, esperamos que las vacunas para los niños más pequeños brinden protección contra formas más graves de COVID-19, como la hospitalización y la muerte”, dijo Robert Cliff, comisionado de la FDA, en un comunicado.

Las primeras dosis podrían ofrecerse a partir del 21 de junio.

Cambio en vuelos

Desde el domingo 12 de junio, las personas que viajen a los Estados Unidos ya no necesitarán una prueba de COVID-19 negativa un día antes de abordar el vuelo.

La administración Biden está eliminando esta medida, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijo que reevaluará la decisión en 90 días, especialmente porque se espera un aumento de casos con la llegada del verano en el hemisferio norte.

Los ciudadanos estadounidenses no están obligados a mostrar un comprobante de vacunación para volver al país, pero los extranjeros que llegan a los Estados Unidos sí deberán mostrar prueba de que están completamente vacunados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos aprobó el uso de la vacuna contra COVID de Pfizer BioNTech para que los niños de entre 5 y 11 años reciban su tercera dosis (refuerzo).

Esta dosis debe administrarse al menos 5 meses después de haber completado el primer esquema de vacunación de dos dosis.

Hasta esta aprobación, solo los menores de 12 años en adelante podían recibir el refuerzo.

Este refuerzo llega con números débiles de vacunación entre menores: solo un tercio de los niños de entre 5 y 11 años están completamente vacunados, y solo alrededor de un cuarto de los adolescentes ha recibido el refuerzo.

5/5/22

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos ha restringido el uso de la vacuna de dosis única contra COVID de Johnson & Johnson a adultos de 18 años y más que sean alérgicos a los componentes de las otras vacunas disponibles (Pfizer y Moderna), o que no tengan acceso a ellas por otras razones.

El comité que ha estado monitoreando el uso de esta vacuna sigue teniendo las mismas preocupaciones que surgieron antes en la pandemia: que puede ser la causa de coágulos, un sindrome llamado sindrome de trombocitopenia.

La FDA confirmó 60 casos de esta afección, el 15% de los cuales resultaron fatales.

En el país, 18.7 millones de personas han recibido la vacuna de Johnson & Johnson, un 7% del total de vacunados.

5/4/22

Oficiales de salud de los Estados Unidos informan que en las últimas semanas ha estado aumentado el número de hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

En Los Angeles por ejemplo, los casos de COVID se han duplicado.

En todo el país se registran unos 55,000 casos diarios.

Más de 30 estados están registrando más internaciones y se pronostican más muertes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las responsables serían las nuevas subvariantes de ómicron que están demostrando ser altamente contagiosas.

4/28/22

El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y una voz crítica para entender qué estaba pasando durante la pandemia, declaró que la fase pandémica ya terminó, lo que no significa que se acabó COVID-19.

De hecho, ha habido un aumento del 53% en el número de casos en las últimas dos semanas, en especial debido a la nueva subvariante B.A.2.12.1.

Al día de hoy, el 75% de los niños de los Estados Unidos ya se han infectado con el coronavirus que causa COVID, y el 60% de los adultos, de los cuales el 33% son mayores de 65 años.

Aunque ya hay consenso en la comunidad científica de que COVID será una afección estacional como la gripe, y que se necesitará tal vez una vacuna estacional, todavía pueden aparecer nuevas variantes que generen brotes graves de la enfermedad.

Más noticias anteriores

4/15/22

Oficiales de salud en Nueva York informaron que dos subvariantes de la variante omicron del coronavirus que causa COVID-19 se están diseminando rápidamente en el estado.

Al igual que su predecesora, estas subvariantes serían altamente contagiosas, pero no causarían, en general, una forma grave de la enfermedad.

Conocidas como Ba.2.12 y Ba.2.12.1, entre estas dos variantes ya representan el 90% de los casos en el centro del estado.

Mientras los oficiales de salud pública el avance de esta variante, aseguran que es más lento que el otras variantes anteriores, en gran parte por la fortaleza colectiva que genera la inmunización.

4/1/22

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos aprobó un segundo refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para las personas de 50 años y más.

Este refuerzo debe administrarse cuatro meses después de haberse aplicado el primero.

“La evidencia actual sugiere cierta disminución de la protección con el tiempo contra formas graves de COVID-19 en personas mayores e inmunodeprimidas. Según un análisis de datos emergentes, una segunda dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech o Moderna COVID-19 podría ayudar a aumentar niveles de protección para estos individuos de alto riesgo”, dijo el doctor Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA, en un comunicado de prensa.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) está en proceso de actualizar su página de COVID con las nuevas recomendaciones.

3/21/22

Mientras los casos de COVID causados por la variante ómicron siguen bajando en el mundo, su sucesora, BA.2 avanza: es 30% más contagiosa y se disemina más rápido. Ya es la variante dominante en Sudáfrica y en otros países.

En los Estados Unidos representa hasta la fecha el 3.9% de los casos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Se está investigando el potencial de las vacunas y de los tratamientos actuales contra COVID para neutralizar a BA.2

Una investigación en Japón comprobó que BA.2 puede causar formas graves de COVID, como las primeras variantes que circularon por el mundo.

Esta nueva variante tiene muchas más mutaciones genéticas que las primeras.

Expertos dicen que la vacunación sigue siendo la principal forma de enfrentar ésta y otras variantes porque protege a la persona de una forma grave de COVID y de la muerte. Y también a toda la comunidad.

3/12/22

El ex presidente Barack Obama dio positivo para COVID.

“He tenido la garganta áspera durante un par de días, pero por lo demás me siento bien”, dijo en su cuenta oficial de Twitter el domingo 13 de marzo. Obama también dijo que su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, dio negativo.



“Es un recordatorio para vacunarse si aún no lo ha hecho, incluso a medida que disminuyen los casos”, dijo Obama en su tweet.

“Michelle y yo estamos agradecidos de haber sido vacunados y reforzados”, dijo el ex presidente en una posteo de Facebook. “Es un buen recordatorio de que, aunque los casos disminuyan, debe vacunarse y reforzarse si aún no lo ha hecho para ayudar a prevenir síntomas más graves y transmitir COVID a otros”.

Obama, de 60 años, había regresado recientemente a Washington, DC, después de pasar gran parte del invierno en Hawái.

3/12/22

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó casos registrados de personas con COVID-19 causado por la nueva variante deltacrón, que combina la genética de las dos variantes descubiertas previamente, delta y ómicron, en Holanda, el Reino Unido, Dinamarca y Francia.

Científicos dicen que es muy pronto para determinar el nivel de contagio y transmisibilidad de esta nueva variante del coronavirus que causa COVID-19.

Lo que se sabe hasta ahora es que provocaría síntomas similares a los característicos de la enfermedad, sin embargo, los sistemas de monitoreo internacionales esperan conocer más sobre su poder de diseminarse e infectar pronto.

2/22/22

Expertos en salud pública, entre ellos el doctor Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas y asesor de la administración Biden en COVID-19, aseguran que la mayoría de las personas no necesitarán un segundo refuerzo de la vacuna contra COVID al menos hasta el otoño.

Esta afirmación no abarcaría a las personas con sistemas inmunes comprometidos o enfermedades crónicas, y a los adultos mayores, todos los cuales sí se beneficiarían de una cuarta dosis.

Con la baja de los casos de ómicron y la inmunidad colectiva que han generado las personas vacunadas, sumado a la inmunidad natural que se desarrolla tras la infección, generaría este escudo protector.

Nuevos estudios indican que la inmunidad de la vacunación ha demostrado ser sólida, incluso para futuras variantes, dicen expertos.

2/17/22

Aunque los casos de COVID-19 están en baja en gran parte del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que no hay que bajar la guardia con el uso de máscaras y las medidas de salud pública.

La OMS dice que se registraron un 19% menos de casos de COVID en la semana del 7 de febrero comparado con las semanas anteriores, pero consideran que es en parte porque también bajaron las pruebas.

Además, la entidad de salud está monitoreando subvariantes de ómicron, que se han ido diseminando consistentemente en las últimas semanas.

La doctora Carissa Etienne directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brazo en las Américas de la OMS, dijo que “el futuro de la pandemia todavía es incierto y podemos ver surgir nuevas variantes en cualquier momento”.

2/12/22

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) está analizando la aprobación para uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer BioNTech en niños de 6 meses a 4 años, aunque todavía no hay resultados contundentes que demuestren que tres dosis son efectivas.

Pruebas clínicas han demostrado que las dos dosis de la vacuna en niños pequeños no tiene la misma respuesta inmunitaria que en niños más grandes.

Aunque es inusual que la agencia federal apruebe las dosis sin más documentos científicos, hay un consenso de que es importante empezar a vacunar a los chiquitos ahora, antes que surjan variantes del coronavirus más peligrosas.

La FDA tomaría una decisión la semana de San Valentín, del 14 de febrero.

2/7/22

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está investigando cuatro nuevas variantes de ómicron, en distintas partes del mundo.

Las subvariantes tendrían un conducta epidemiológica similar al ómicron original: una transmisión rápida y síntomas de COVID-19 más leves.

Sin embargo, como se ha visto con el coronavirus a lo largo de la pandemia, la levedad o gravedad de los casos es relativa: depende de la salud de la persona, si tiene o no condiciones preexistentes, la edad y otras circunstancias.

Pero lo que sí determina el riesgo de hospitalización y muerte es el estatus de inmunización: las personas que no están vacunadas tienen un riesgo de complicación 83% mayor que las que no están si contraen ómicron o sus variantes.

2/1/22

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos ha puesto a México en el nivel 4 de alerta por COVID-19.

El nivel 4 es el más alto que los CDC otorgan a un país, lo que significa que México se encuentra ahora entre los países de “muy alto riesgo”.

Esto significa que la entidad federal recomienda no viajar a México debido a su alta incidencia de casos de COVID-19. Los avisos de salud para viajes de nivel 4 están determinados por el nivel de COVID-19 en el destino y otras consideraciones especiales.

Si es inevitable y se debe viajar a México, los CDC dicen:

Hay que asegurarse de estar vacunado y al día con todas las vacunas contra COVID-19 antes de viajar.

Incluso si se está al día con las vacunas, aún se puede estar en riesgo de contraer y propagar COVID-19. Por eso hay que también fijarse el número de casos en el lugar de destino en México

Cualquier persona de 2 años o más debe usar una máscara que le quede bien en los espacios públicos interiores.

Y recomienda todos los requisitos y recomendaciones en México.

Entre las áreas con colores rojo, naranja y amarillo (los más altos en número de casos), que son populares destinos turísticos, están: Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Quintana Roo.

México tuvo un promedio de 37,000 nuevos casos de COVID-19 por día en la última semana de enero.

Otros países en alerta 4 son Brasil, Ecuador, Paraguay, Kosovo, Filipinas y Singapur.

1/24/22

Autoridades de salud del Reino Unido están investigando 400 casos de COVID-19 al parecer provocadas por lo que sería una subvariante de ómicron.

Esta subvariante, como su predecesora, podría transmitirse relativamente rápido, indicó la UK Health Security Agency.

La cepa derivada de ómicron se habría detectado ya en 40 países, entre ellos India, Suecia y Dinamarca.

En este momento, la subvariante está bajo “observación” y ha generado muchas preguntas sobre la capacidad de evolución y mutación del coronavirus que causa COVID-19.

1/18/22

De acuerdo con la plataforma de la Universidad Johns Hopkins que monitorea los casos de COVID desde el comienzo de la pandemia, en los Estados Unidos y en el mundo (ver abajo), uno de cada 5 estadounidenses ya se ha infectado con COVID-19. Se han registrado más de 66.35 millones de casos, y 800,000 muertes.

Omicron en Europa

El doctor Hans Kluge, director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo que es probable que en los próximos dos meses, la mitad de la población de Europa se haya infectado con la variante omicron que causa COVID-19.

La región registró 7 millones de nuevas infecciones la primera semana de 2022. Los sistemas de salud vuelven a colapsar y algunos han tomado medidas similares a las establecidas en los primeros meses de la pandemia.

La nueva ola de infecciones se ha movido de oeste a este, afectando literalmente a todos los países.

Primer caso registrado de flurona

Un adolescente de California, que no está vacunado, ha sido diagnosticado con lo que los científicos llaman flurona, una infección resultado de una combinación del virus de la gripe y de COVID-19.

El caso fue detectado en un sitio de pruebas de COVID en Los Angeles. El adolescente acababa de regresar de vacaciones con su familia en Cabo San Lucas, México.

Los síntomas combinan los de ambas afecciones: fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, y en algunos casos pérdida del olfato. Los médicos dicen que flurona puede confundirse fácilmente con una sinusitis.

El tratamiento es de apoyo, descanso, hidratación, medicamentos de venta libre para la fiebre y el dolor, hasta que el cuerpo libere el virus. Aunque en personas con afecciones previas o sistemas inmunes comprometidos puede usarse un antiviral.

Los expertos recomiendan tanto la vacuna contra la gripe como la de COVID-19 para prevenir la infección, especialmente porque se espera que la temporada de gripe dure posiblemente hasta junio. La probabilidad de contraer flurona es mayor para quienes no están vacunados contra ambos virus.

Refuerzo para menores de 12 a 15

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) autorizó la vacuna de refuerzo de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Esta aprobación se extiende a niños de entre 5 y 11 años que tienen ciertas enfermedades que afectan su sistema inmune.

La FDA también redujo el tiempo entre las dos primeras dosis y la tercera de refuerzo a cinco meses.

“A lo largo de la pandemia, como el virus que causa COVID-19 ha evolucionado continuamente, la necesidad de que la FDA se adapte rápidamente ha significado utilizar la mejor ciencia disponible para tomar decisiones informadas teniendo en cuenta la salud y la seguridad del público estadounidense”, dijo la doctora Janet Woodcock, comisionada interina de la FDA.

“Con la ola actual de la variante omicron, es fundamental que sigamos tomando medidas preventivas efectivas que salven vidas, como la vacunación primaria y los refuerzos, el uso de máscaras y el distanciamiento social para combatir eficazmente a COVID -19 ”, agregó en el comunicado oficial de la FDA.

Johns Hopkins University creó un mapa de casos , casi en tiempo real, que también puedes ver y seguir aquí:

Qué son los coronavirus Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Cómo se contrae el coronavirus Los coronavirus se pueden trasmitir de los animales a las personas (llamada transmisión zoonótica). Estudios comprobaron que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido trasmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano. Síntomas característicos Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. También dolor de cabeza y pérdida del gusto y el olfato. Cómo prevenir el contagio Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar (con el brazo, no con la mano). Se deben utilizar máscaras, especialmente en lugares cerrados. También se debe evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. Cumplir con el distanciamiento social de 6 pies (dos metros) y permanecer en casa si aparecen síntomas. Fuentes: OMS, CDC, Johns Hopkins.