Horóscopo chino de hoy 18 de febrero: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino se basan en cálculos milenarios que tienen en cuenta la relación entre los doce signos del zodiaco y las estrellas y constelaciones. Es por esta razón que hay días en que las recomendaciones y consejos no son tan positivos, pues son momentos en que la energía se encuentra en choque.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento, pues si esto sucedió antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el calendario inicia a la par del año solar, lo que sucede, justamente, el 4 de febrero.

Este sábado 18 de febrero, la cabra de fuego será la encargada de regir el día, y su energía será propicia para “nuevos comienzos”.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La sugerencia que le da la cabra a la rata es que amplíe su círculo social. No pueden activar las buenas estrellas que los acompañan si continúan actuando en soledad y resguardándose todo el tiempo en su “madriguera”. Necesitan salir, conocer personas nuevas y, sobre todo, afianzar las amistades que ya tienen, pues serán esas personas quienes les ayuden a alcanzar los objetivos propuestos.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Con el regente del día en su contra, lo mejor que pueden hacer los bueyes es quedarse dentro de su rutina normal. Eviten iniciar actividades importantes y más bien prefieran el descanso, para que puedan “enfrentar” la nueva semana que se aproxima. Los bueyes nacidos en 1973 estarán expuestos a lesiones, especialmente relacionadas con fuego, así que sean muy cuidadosos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Cuidado con los “rugidos”. Los nacidos en los años del tigre, podrían estar más irascibles de lo normal, y esto los llevará a reaccionar inapropiadamente frente a alguien, faltándole al respeto e hiriendo sus sentimientos. Traten de mantener la calma ante cualquier situación, pues una actitud grosera solo les ocasionará problemas, ya que se ganarán un enemigo de cuidado.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La estrella de la buena comunicación acompaña a los conejos durante este día. Gracias a esto, los regidos por la libre podrán expresar sus pensamientos y emociones de manera adecuada, y lograrán convencer a otras personas y alcanzar más fácil sus objetivos. Si tienen pendiente alguna solicitud antes sus superiores, aprovechen para presentarla, en las primeras horas de la mañana.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los buenos acontecimientos que han sucedido en la vida de los dragones durante las últimas semanas empiezan a levantar envidias. Algunas personas no consideran que los regidos por el dragón se merecen lo que están logrando y empezarán a hablar mal a sus espaldas. No es un día para ignorar los comentarios malintencionados, busquen a quienes les están haciendo daño y póngale un punto final a la situación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este es un día propicio para que la serpiente incorpore hábitos saludables a su vida. Inicien la práctica de algún ejercicio, cultiven su espíritu y vigilen su alimentación. Vienen semanas de mucho ajetreo, que les pueden traer resultados positivos, pero es importante que su cuerpo y su espíritu estén preparados para asumir los nuevos retos. En la noche, procuren pasar tiempo de calidad con su familia, los miembros más pequeños lo necesitan.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Es muy importante que quienes nacieron en los años del caballo actúen dentro de los límites. No se sobre esfuercen físicamente, no acepten tareas para las cuales no están calificados y, sobre todo, cumplan las normas a cabalidad. Cualquier exceso o violación les puede traer muchos problemas de los cuales no podrán salir con facilidad.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las regentes del día tendrán toda la buena energía a su favor. Cualquier actividad que inicien hoy se verá favorecida y tendrá excelentes resultados. Sin embargo, es importante que las cabras, especialmente de 1979, aprendan que no pueden abusar de la amabilidad de las otras personas, así que retribuyan y reconozcan lo que hacen los demás por ustedes.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Los monos que están en busca de pareja, hoy tendrán de su lado un excelente grupo de estrellas. Brillarán con luz propia y llamarán la atención con facilidad. Así que, aprovechen la buena fortuna y salgan en busca de su “media naranja”. De la misma manera, esas mismas estrellas les pueden ayudar en sus vínculos laborales y profesionales. Usen esa energía a su favor para presentar solicitudes o buscar nuevos contactos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La recomendación que le da la cabra al gallo es que esté pendiente de su salud. Hace días viene presentando una serie de síntomas que está pasando por alto, y esto le puede desencadenar muchas complicaciones, especialmente si es en su sistema digestivo. Consulten cuanto antes a su doctor y sigan al pie de la letra todas las recomendaciones que les den.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Es importante que los perros mantengan su boca cerrada. No hablen por hablar y, ante todo, no hagan ningún comentario sobre otras personas, especialmente si son compañeros de trabajo, pues podrían verse involucrados en varios problemas. Igualmente, es importante que tengan en cuenta que, si van a viajar, estén pendientes de sus pertenencias, pues podrían perderlas con facilidad.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Quienes nacieron en los años del cerdo podrían estar teniendo varios problemas a los cuales no les logran encontrar solución. Por esto, la regente del día les aconseja que busquen apoyo en los miembros mayores de su familia, especialmente del sexo masculino. En la tarde podrían tener un encuentro inesperado con un viejo amor.