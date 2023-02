Horóscopo chino de hoy 19 de febrero: las predicciones para cada signo

Sin lugar a dudas, este domingo es un día para dedicarlo al descanso y a pasar buenos momentos en compañía de familia y amigos, ya que, el mono de tierra, encargado de regir el día, le imprimirá una energía que afecta las actividades positivas que se inicien hoy. La tradición recomienda hacer algún tipo de sacrificio y ofrecerlo en pro de algo que queramos alcanzar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, el año no es el único dato que debes tener en cuenta cuando buscas tu signo zodiacal, ya que el día también juega un papel importante, pues, para la astrología china el calendario inicia el 4 de febrero. Así que, si naciste antes de ese día, tu animal regente será el de la anualidad inmediatamente anterior, como si tuvieras un año más de vida. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 1 de febrero de 1995, tu signo zodiacal no es la rata, sino el cerdo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Desde hoy, el mono le advierte a los regidos por la rata que próximamente encontrarán el amor en su lugar de trabajo. Sea porque llegó alguien nuevo o porque se empiezan a sentir atraídos por una persona en la que no se habían fijado antes. En todo caso, aprovechen esta oportunidad que les trae la vida. Eso sí, sean muy claros desde el principio y no mezclen los asuntos laborales con los sentimentales.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Es importante que quienes nacieron en los años del buey sean tolerantes. Deben aprender que no todo el mundo piensa y siente igual que ustedes, y esto no los descalifica. Si no aceptan las diferencias, hoy podrían pasar muy malos ratos. Por otro lado, los bueyes de 1961 estarán propensos a sufrir contratiempos y accidentes menores, así que es mejor prestar mucha atención a todo lo que hagan.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El mono, antagonista del tigre, le pondrá bastantes “palos en la rueda”. Por esta razón, es mejor que tengan un día tranquilo y prefieran el descanso y la tranquilidad. Si deben desplazarse o viajar, es importante que estén pendientes de sus pertenencias, ya que podrían extraviarlas con facilidad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Al conejo se le podrían presentar algunos inconvenientes de tipo familiar. Disputas o enfermedades obligarán a las liebres a cambiar sus planes y hacer frente a la situación. Procuren actuar con calma y optimismo, pues hay personas que hoy dependerán de lo que ustedes hagan por ellos. El universo les recompensará los sacrificios que hagan hoy.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Los regidos por el dragón deberían aprovechar el día para finalizar tareas pendientes. No inicien la semana con tareas atrasadas pues esto lo perjudicará bastante, especialmente a nivel laboral. Por otro lado, el mono también les sugiere que estén pendientes de la salud de los miembros mayores de su familia. Podrían estar teniendo algún quebranto de salud y han estado guardando silencio al respecto.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La energía de la prosperidad continúa acompañando a las serpientes. No desaprovechen esta oportunidad y trabajen en sus proyectos. Si están pensando en un nuevo emprendimiento o aplicar a un empleo, el día es apropiado para que hagan lo necesario. Si necesitan algún consejo pídanselo a las mujeres más cercanas de su círculo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El mono le sugiere al caballo que aproveche el día para poner en orden sus finanzas. Hagan un listado de sus ingresos y gastos, paguen deudas pendientes y cobren dineros que aún no les hayan pagado. Pero, sobre todo, busquen la forma de ahorrar un poco más. El conejo les traerá muchas oportunidades y también desafíos, y necesitan estar preparados económicamente.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Un contacto con el extranjero será decisivo para las cabras. Sea alguien que viene de otro país, algún contacto laboral o de estudio o planear un viaje cercano, los regidos por la oveja se darán cuenta que las mejores oportunidades podrían estar lejos de casa. Es hora de “abrir las alas” y expandir el horizonte. Alguna persona querrá desanimarlos, pero es mejor que no la escuchen.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El regente del día podría aprovechar su energía propia para arreglar algunas diferencias que ha venido teniendo con varias personas. El temperamento fuerte y dominante de los monos, los lleva a actuar como “dictadores”, y esto ha generado que personas cercanas decidan dar un paso al costado. Hoy tienen las estrellas a su favor para que ofrezcan disculpas y, sobre todo, aprendan la lección.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Capacitarse es el consejo que le da el mono a quienes nacieron en los años del gallo. Puede que en este momento piensen que no lo necesitan, pero en los próximos meses se les presentarán muchas oportunidades y necesitarán estar preparados. Prefieran estudiar un idioma nuevo o algo que complemente de manera transversal lo que ya saben.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los romances ocasionales, intensos y problemáticos serán la constante de los perros. Las estrellas de hoy no los favorecerán y les traerán relaciones conflictivas que terminarán por romperles el corazón e, incluso, metiéndolos en serios problemas. Los perros que ya tienen una relación estable son los que estarán más propensos a involucrarse en un triángulo amoroso.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Es recomendable que los regidos por el chancho estén pendientes de su salud. Hoy prefieran realizar actividades físicas tranquilas y dejen para después los deportes y los movimientos fuertes. El riesgo de lesiones y accidentes estará incrementado, especialmente en sus extremidades. También es importante que conduzcan con precaución.