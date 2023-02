Horóscopo chino de hoy 20 de febrero: las predicciones para cada signo

La semana hay que iniciarla con calma, cuidado y con bajo perfil, pues este lunes 20 de febrero, tenemos un choque de energía entre el conejo, regente del año, y su antagonista, el gallo, como regente del día. Además, el oficial de hoy y la constelación que lo acompaña implican peligro e inestabilidad en todas las actividades que iniciemos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante que, al momento de buscar tu signo zodiacal, tengas en cuenta tu día de nacimiento. Ya que, si este se ubica entre el 1 de enero y el 3 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, pues para la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 de febrero.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La semana puede iniciar con muchas tareas y obligaciones para quienes nacieron en los años de la rata. Así que, es necesario que se organicen y dejen a un lado el celular, las redes sociales y las actividades frívolas, pues de lo contrario no podrán cumplir con sus pendientes y terminarán recibiendo reprimendas y reclamos por parte de sus superiores. El sacrificio valdrá la pena y así lo notarán en unos días.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La semana inicia para los bueyes con algunos quebrantos de salud. Su sistema respiratorio será el que más afectado se vea, y si bien en un principio puede parecer un simple resfriado o una molestia menor, es importante que no se descuiden, ya que puede escalar a condiciones más delicadas. Los bueyes de 2009 estarán actuando con mucha rebeldía, es importante que dialoguen con ellos y conozcan los motivos de su actitud.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La energía de la luna acompañará a los tigres durante el día. Gracias a esto, encontrarán apoyo en las mujeres cercanas, especialmente aquellas que son mayores. Así que, si necesitan alguna ayuda o consejo, no duden en pedirlo, pues llegará con prontitud y facilidad. En la tarde podrían verse involucrados en alguna discusión, así que procuren durante todo el día, mantener la calma y fijarse muy bien en sus palabras.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El gallo, como regente del día, no le hará fácil la vida a los conejos. Así que, procuren tener un día tranquilo, manténganse dentro de su rutina y eviten iniciar cualquier actividad de importancia, pues los resultados pueden ser bastante negativos. También es muy importante que conduzcan y caminen con precaución, ya que podrían sufrir algún accidente menor.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La estrella del romance acompañará a quienes nacieron en los años del dragón. Sin embargo, como las energías generales del día no son las más positivas, las relaciones sentimentales que se inicien hoy podrían tornarse en inestables e incluso, asfixiantes. Así que, la recomendación para los dragones es que se abstengan de presentar o aceptar propuestas románticas, es mejor que esperen un par de días.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Es mejor que los regidos por la serpiente “no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy”. Posponer cualquier actividad, especialmente si se relaciona con su trabajo o profesión, podría acarrearles serios inconvenientes. Por otra parte, el gallo también le sugiere que prefiera el trabajo en solitario. No es un buen momento para alianzas y sociedades.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Contrario a casi todos los signos, el caballo recibirá excelentes noticias este día. Solicitudes y propuestas que había presentado un tiempo atrás, hoy recibirán una respuesta positiva. Lo único que le sugiere el regente del día es que no se “duerma en los laureles” y siga trabajando duro y que, además, evite hacer públicas sus buenas nuevas, pues hay una persona que querrá sabotear la situación.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

El gallo le sugiere a la cabra que deje de soñar con un amor imposible. Los regidos por la oveja tuvieron la oportunidad de acercarse a esa persona que tanto les gusta, pero no lo hicieron a tiempo y aún se lamentan porque alguien más se les adelantó en el camino. Continúen con la buena amistad que tienen y mejor ábranse a recibir una nueva relación y a mirar al futuro.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono se siente agotado, si bien la semana apenas empieza sus energías no está vibrando por lo alto. Han sido días de mucho ajetreo y el tiempo para descansar y reponerse ha sido poco. Procuren cumplir con su rutina y no se comprometan a nada más. También es recomendable que se mantengan alejados de sitios con bajas vibraciones como por ejemplo hospitales, funerarias y cementerios.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo, como regente del día podría aprovechar la energía de hoy para asumir riesgos. Láncense por aquello que sueñan: un nuevo trabajo, una inversión, iniciar un negocio independiente y, por que no, confesarle su amor a alguien. Los resultados no estarán garantizados, pero si no lo hacen hoy luego no tendrán la fuerza y la voluntad suficiente para hacerlo. Enciendan una vela plateada o dorada para aumentar su energía.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los nacidos en los años del perro podrían tener algunos inconvenientes en su trabajo. Uno de sus superiores cometerá un error y querrá aprovecharse y “lavarse las manos” en el perro. Por esto, el gallo les sugiere que sean cuidadosos, cambien las claves de sus equipos y correos y no descuiden su puesto de trabajo. Al final la verdad saldrá a la luz, pero es importante que sean cautelosos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los chanchos podrían verse envueltos en discusiones y problemas sentimentales. Comentarios por parte de terceros, celos, señales malinterpretadas, todo puede llevarlos a involucrarse en una pelea con su pareja o peor aún, con la pareja de alguien más. Por esto, el gallo les sugiere que eviten hablar de más, controlen su actitud frente a otras personas, y, sobre todo, manténganse alejados de las tentaciones.