Horóscopo chino de hoy 22 de febrero: las predicciones para cada signo

El cerdo de metal será el encargado de imprimir su energía durante este miércoles 22 de febrero. Su energía es favorable para presentar solicitudes y también para compartir con los demás.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es esencial que, al momento de buscar tu animal regente, tengas en cuenta tu día de nacimiento. Si este se ubica entre el 1 de enero y el 3 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, pues el calendario astrológico chino solo inicia hasta el 4 de febrero, a la par del año solar. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 8 de enero de 1984, estará regido por el cerdo, ya que aún no iniciaba el año de la rata.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Quienes nacieron en los años de la rata podrán tener un día bastante positivo. La recomendación para lograrlo es que trabajen en equipo y reconozcan los méritos de todas las personas que les colaboren hoy. Así sea un pequeño aporte, agradezcan y no desconozcan todo lo que hagan por ustedes. Igualmente, es importante que estén pendientes de sus pertenencias, pues podrían perderlas con facilidad.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La estrella del romance acompañará a los regidos por el buey. Sin lugar a dudas, los más beneficiados serán los búfalos que quieran materializar una relación, pues gracias a las estrellas de hoy, su cita romántica terminará de la mejor manera. También habrá muchas posibilidades de conocer a personas muy especial. Por su parte, los bueyes que ya están en pareja, deberán cuidarse de los triángulos amorosos.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es recomendable que los tigres sean cuidadosos al momento de realizar sus actividades. Hoy podrían sufrir con facilidad algún percance o accidente menor, que afecte su salud, especialmente la de su espalda y cuello. Así que sean prudentes y no se dejen llevar por el entusiasmo, ponderen las consecuencias de sus actos.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este es otro excelente día para los regidos por el conejo. Aprovechen las estrellas que los acompañan para presentar solicitudes, especialmente ante autoridades y personas en posición superior. Becas, visas, permisos, créditos, aumentos y ascensos son las peticiones que más favorecidas se verán hoy. Para darle más fuerza a la energía, el cerdo les sugiere que enciendan una vela de color dorado o plateado.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La energía cambia totalmente para los dragones. Están libres de los ataques del perro y hoy podrá adelantar todas las actividades que tenía pendientes, pues, además, si lo hace, muy seguramente tendrán excelentes resultados. En las primeras horas de la tarde, podrían tener un encuentro con una persona que no veían desde hace mucho y que será fundamental para ustedes en los próximos días.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Serpiente y cerdo no se llevan nada bien. Como su antagonista, el chancho le ocasionará algunos obstáculos a quienes nacieron en los años de la serpiente, especialmente en temas amorosos. Hoy podrían darse cuenta de algo que su pareja les ha venido ocultando y esto cambiará radicalmente la relación. Las serpientes de 1977 deberán ser cuidadosas al manipular herramientas y elementos cortopunzantes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

La sugerencia que le da el regente del día a los caballos es que sean generosos. Últimamente el universo ha sido bueno con ustedes y han recibido mucho, es momento de retribuir y ayudar, para que la energía continúe en movimiento. Ayúdenle a alguien necesitado, donen a un refugio de animales o colaboren con alguna causa con la que vibren. Verán como empiezan a recibir más cosas buenas y positivas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Los regidos por la cabra podrían aprovechar el día para reunirse con sus amigos más cercanos. Esto no solo les traerá un buen momento de esparcimiento, sino que, además, recibirán, de manera inesperada, la ayuda que venían buscando para solucionar un problema que les ha estado “quitando el sueño” desde hace unos días. Sin embargo, es importante que se cuiden de los excesos, de cualquier tipo.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Nuevamente los traviesos monos podrían meterse en problemas debido a sus coqueteos. Hoy podrían “olvidar” sus compromisos y actuar como si estuvieran solteros y en búsqueda de nuevas aventuras. Obviamente, las consecuencias y los problemas no se harán esperar. Traten de pensar muy bien antes de arriesgar lo que han construido hasta este momento, pues el karma empezará a actuar casi de inmediato.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El cerdo le sugiere al gallo que evite infringir cualquier norma. Salirse de los límites, por más simples que parezcan, le generará a los gallos consecuencias muy delicadas. De la misma manera, si tienen pendientes trámites y diligencias relacionadas con impuestos, aprovechen el día para llevarlas a cabo, pues podrán realizarlas con facilidad y además, evitarán problemas futuros que ya se cierne sobre ustedes.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Los perros tendrán un reencuentro bastante especial este día. Una persona que significó mucho en su vida aparecerá de nuevo hoy. Los regidos por el perro sentirán “mariposas en el estómago” y querrán revivir los momentos que vivieron juntos. Sin embargo, las cosas no van a ser como antes y podrían salir heridos. Así que, mejor vayan despacio y denle tiempo al tiempo.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El regente del día debería aprovechar su energía para empezar a materializar sus proyectos. No esperen más y salgan de su zona de confort. Tomen decisiones, así consideren que son difíciles o que no les gustarán a las personas cercanas. Piensen en ustedes y en su bienestar. Por esto, es mejor que aún no hablen con nadie sobre sus planes. Trabajen en silencio y manteniendo un bajo perfil.