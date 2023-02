Horóscopo chino de hoy 23 de febrero: las predicciones para cada signo

Este jueves 23 de febrero, la rata de agua será la encargada de actuar como regente del día, cuyas energías nos invitan a actuar con paciencia y rectitud, ya que estaremos más propensos a “meternos” en problemas de toda índole.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo que es importante tener en cuenta cuando se busca el signo zodiacal, es el día de nacimiento. Pues de conformidad con la astrología china, el año no inicia a la par del calendario gregoriano, es decir, el 1 de enero, sino que lo hace con el año solar, que sucede el 4 de febrero, por regla general. Por lo tanto, todas las personas que hayan nacido entre esas dos fechas, estarán regidas por el animal del año anterior. Así, si tu fecha de nacimiento es el 2 de febrero de 1965, tendrás como signo zodiacal al dragón.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Vientos de cambio soplan para los regidos por la rata. La “directora” del día, tendrá excelentes energías a su favor que le ayudará a mejorar su actual situación. Pero recuerden, las cosas no caen del cielo, deben actuar de tal manera que todo lo bueno que tiene el universo para ustedes pueda materializarse. Así que hoy, propónganse mejorar sus relaciones interpersonales, apliquen a nuevos empleos o aprendan algo nuevo. Si se ponen manos a la obra todo saldrá mejor de lo esperado.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La recomendación para quienes nacieron en el año del buey es que busquen ayuda. Si bien los regidos por el búfalo son bastante capaces y competentes, no pueden esperar hacerlo todo solos. Si insisten en creer en su autosuficiencia, solo obtendrán malos resultados y algunos llamados de atención. Apóyense en su familia, compañeros y amigos más cercanos para poder cumplir con todas sus tareas pendientes.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este es un excelente día para que los tigres amplíen su círculo de relaciones. Acepten todas las invitaciones que les hagan y no posterguen ninguna reunión, pues las estrellas les ayudarán a conocer una persona que se volverá muy importante para ustedes. Los tigres que están en busca de un nuevo empleo, hoy seguramente recibirán excelentes noticias.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo debe tener presente que “quien no escucha consejos, no llega a viejo”. Hoy podrían tomar pésimas decisiones si no reciben las recomendaciones que les hagan personas cercanas. La soberbia le ocasionará serios problemas a los conejos, de los cuales no saldrá con facilidad. Sean humildes y busquen apoyo y consejo, especialmente en personas mayores.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Hoy hay que salir a “comerse el mundo”. Salgan de su “cueva”, brillen y muestren de todo lo que son capaces. Las propuestas, de todo tipo, no tardarán en llegar, pues más de una persona quiere tener a un dragón poderoso y seguro a su lado. En la noche, prefieran pasar un rato tranquilo en casa, necesitan reponer su energía pues se vienen días de mucho ajetreo.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

La energía mejora para quienes nacieron en los años de la serpiente. Este es un día en que podrán buscar nuevos contactos, especialmente si son en el extranjero. No importa de qué sea, alguna capacitación o un nuevo trabajo, lo importante es que muevan su energía y expandan sus horizontes. También es recomendable que estén pendientes de la salud de su pareja, pues desde hace días viene presentando varios síntomas y es necesario que le presten atención a esto, así que aliéntenla a visitar el doctor cuanto antes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día no será el más favorable para los regidos por el caballo. La rata es su antagonista y le ocasionará discusiones de todo tipo. Procuren ser pacientes, especialmente con sus compañeros de trabajo o estudio, pues una confrontación podría traerles un llamado de atención por parte de sus superiores, lo cual los perjudicará en las próximas semanas. Las discusiones con su pareja también se presentarán con facilidad y serán bastante acaloradas, así que controlen sus emociones y sus palabras.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Es importante que quienes nacieron en los años de la cabra vigilen sus palabras y actos. La estrella de los litigios brillará con fuerza hoy y podría ocasionarles problemas legales con facilidad. Así que, eviten firmar documentos importantes sin antes asesorarse adecuadamente, no hablen más de la cuenta, especialmente si es de una persona y sean cuidadosos con lo que publican en sus redes sociales.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Con su energía romántica más sosegada, los monos deberían aprovechar para ponerse al día con sus pendientes. Desde hace unas semanas el trabajo se les viene acumulando y no están siendo lo suficientemente organizados para evacuarlo de manera ordenada. Así que la rata les recomienda que dejen a un lado las actividades frívolas y opten por trabajar juiciosamente. Los resultados no se harán esperar. Por el contrario, si desaprovechan la energía del día recibirán llamados de atención e, incluso, pérdidas de clientes y hasta de su trabajo.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El amor tocará la puerta de los gallos. Y lo hará sin avisar, de forma intempestiva, haciéndolos cambiar sus paradigmas y salir de su zona de confort. Hoy, pueden llegar a su fin relaciones que no les aportan nada, y, los regidos por el gallo, se darán la oportunidad de vivir algo nuevo y vibrante. No se midan ni se contengan, reciban este nuevo amor y no hagan caso del qué dirán.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

De nuevo se pueden presentar algunos inconvenientes laborales para los regidos por el perro. Hay personas malintencionadas que envidian su posición y la confianza que les tienen sus superiores. Por esto, la sugerencia que les hace la rata es que le expongan, con total honestidad, esta situación a sus jefes. No es momento de cargar solos con las malas vibras. Por el contrario, si callan, las otras personas podrían tomar ventaja.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Algunos karmas podrían pasar su factura este día. Hechos y omisiones de los regidos por el chancho, con los cuales le causaron daño a alguien y no trataron de enmendar. Hoy estarán expuestos a pérdidas de todo tipo y algunos quebrantos de salud. Es importante que busquen ayuda energética y espiritual para empezar a limpiar su karma.