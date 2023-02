Horóscopo chino de hoy 26 de febrero: las predicciones para cada signo

Este 26 de febrero será otro domingo para cuidar de la casa y descansar. El conejo de madera, acompañado de una constelación negativa, recomienda que evitemos emprender actividades importantes y mejor organicemos nuestros espacios y pasemos tiempo en familia.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

También es importante tener en cuenta que, si tu nacimiento ocurrió antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el del año anterior, como si hubieras nacido un año antes. Esto se debe a que el calendario astrológico chino solo da comienzo hasta ese día. Por lo tanto, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 1 de febrero de 1999, tendrá como signo zodiacal al tigre, y no al conejo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Este es un día para que la rata ordene, no solo su casa sino también su vida. Ya es hora de tomar decisiones y, sobre todo, ejecutarlas. Continuar postergando o simplemente dejarse “arrastrar por la marea”, esperando que algo externo suceda, no los llevará a ninguna parte. La única forma de mejorar su vida es trabajando para lograrlo. No llegarás a tu destino si no das el primer paso.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La sugerencia que les da el conejo a los bueyes es que aprovechen el día para trabajar en su relación de pareja. Han estado bastante ocupados las últimas semanas y han olvidado lo importante que es “alimentar” el amor. Así que procuren hacer algo juntos y disfrutar el día. Los búfalos que aún no tienen pareja, aprovechen el día para disfrutar con su familia o amigos, pero dejen a un lado las intenciones románticas, ya llegará el día apropiado.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

El domingo será el día ideal para que quienes nacieron en los años del tigre inicien algún estudio. Es momento de expandir sus horizontes, y para ello necesita estar lo suficientemente preparado. Analicen en su campo profesional y laboral qué podría complementar sus actividades e inclínense por ello. Por otro lado, algún amigo podría estar necesitando ayuda y se acercará a ustedes pidiéndoles consejo, sean objetivos y háblenles con sinceridad.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo como regente del día estará bastante atareado. Asuntos de última hora e inesperados ocuparán su tiempo. No serán graves, pero sí requerirán de la acción inmediata de las liebres. Si sienten que es mucho, deleguen tareas, especialmente en los miembros de su familia y pidan la ayuda que consideren necesaria. Si cargan solos con todo, no podrán cumplir de manera satisfactoria con sus responsabilidades, y esto podría generarles más problemas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

No es momento de lamentarse, ni de culpar ni de juzgar. Lo hecho, hecho está, sea o no responsabilidad del dragón. Ya lo que deberán hacer los regidos por este animal es seguir adelante y, sobre todo, aprender la lección que esta situación desagradable les dejó. El conejo también les sugiere que no permitan que su mal humor predomine hoy, evítense más momentos amargos y dolores de cabeza.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este día, las serpientes deberán continuar dedicadas al orden. Ayer, el tigre les recomendaba poner al día sus finanzas, y hoy, el conejo, les sugiere que organicen y limpien sus espacios. Están llenos de papeles que no necesitan y de objetos inservibles, y no se dan cuenta que, con esto, no solo se están llenando de polvo, sino, además, están acumulando la energía, ocasionando que se estanque y los afecte en diferentes aspectos de su vida. Ábranle espacio a lo nuevo y positivo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los regidos por el caballo deberían aprovechar el día para darse algún “gusto”. Han trabajado duro, han sido ordenados y disciplinados, por eso, este día dedíquenlo a ustedes. Salgan a comer, den un paseo, vayan a cine, incluso, si está dentro de sus posibilidades, compren esa camisa o ese par de zapatos que tanto les gusta, de verdad se lo merecen.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Por más difícil que les parezca, las cabras deberían dejarse llevar por su intuición. No siempre la lógica y la razón tienen todas las respuestas, o las mejores, a veces, es necesario escuchar al corazón. Hoy, es un día en que necesitarán de su sexto sentido, así que escúchenlo. Por otro lado, es mejor que eviten hacer cualquier transacción importante de dinero este día, ya que podrían perderlo o ser víctimas de alguna estafa.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Si bien, los ingresos del mono han ido en ascenso, desde su descalabro económico del año pasado, es necesario que no se confíen. Es característico de los regidos por este animal disfrutar de la buena vida y gastar a manos llenas. Sin embargo, aún no se recuperan del todo y tienen cargas económicas pendientes de resolución. Así que hoy, no hagan ese gasto innecesario, y más bien prefieran el ahorro. En unas semanas agradecerán haber actuado así.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Con dos conejos en su contra, los gallos podrían tener un día bastante complicado. Estarán propensos a los retrasos y a sufrir algún percance, especialmente durante sus trayectos y viajes. Por esto, es importante que sean cumplidos y cuidadosos cuando conduzcan. Prefieran quedarse dentro de su rutina y no inicien ninguna actividad de importancia.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Llegó el momento de los cambios para los perros. Desde hace días se sienten estancados y aburridos en su “zona de confort” y están deseando algo nuevo y mejor. Aprovechen el día para tomarse un tiempo a solas y pensar qué es realmente lo que quieren cambiar. Cuando ya lo sepan (si es que aún no lo saben), empiecen a planear la forma como van a lograr materializar sus deseos. Eso sí, no le cuenten a nadie aún sobre sus proyectos.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Recomendación importante para los chanchos: cuiden sus palabras. La estrella de la “lengua torcida” los visita hoy, y esto les provocará problemas de comunicación. Dirán lo que no es, hablarán de más o no se sabrán expresar adecuadamente. Sin importar lo que sea, todo los llevará directamente al fracaso y a los problemas. Piensen muy bien antes de hablar, beban mucha agua y enciendan una vela de color azul.