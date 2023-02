Horóscopo chino de hoy 27 de febrero: las predicciones para cada signo

La última semana del mes del tigre, que fue, a su vez, el primer mes del año del conejo de agua, inicia de la mano del dragón de fuego, y su energía será propicia para llevar a cabo todas las actividades que queramos aumentar en nuestra vida, así que, hay que ser muy cuidadosos y evitar situaciones negativas, pues estas también se multiplican.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta, es tu día de nacimiento, si este ocurrió antes del 4 de febrero, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior, pues para la astrología china, el año solo da inicio hasta esa fecha.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La estrella de las buenas comunicaciones acompaña a quienes nacieron en los años de la rata. Este será un excelente día para que expresen sus sentimientos y pensamientos y, de la misma manera, hagan solicitudes ante sus superiores, pues el don de la palabra les ayudará a tocar puertas. Aprovechen también para recomponer relaciones rotas, especialmente familiares.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La semana iniciará con más tareas y responsabilidades de las esperadas. Los bueyes podrían sentirse avasallados con tanto, pero, si no se dejan llevar por el pesimismo, la ayuda llegará pronto. Además, es muy importante que cumplan con sus obligaciones, pues sus superiores estarán pendientes de ustedes, con el ánimo de tenerlos en cuenta para algo muy importante.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La mediocridad le pasará factura al tigre. Querer hacer solo lo necesario y de una forma rápida y desprolija les traerá serios inconvenientes a los regidos por este animal. Y no será solo en su lugar de trabajo o estudio. Su pareja, familia y amigos ya están cansados de que el tigre no quiera dar un poco más de sí y hoy se lo harán saber. Por otro lado, los tigres solteros podrían conocer a alguien especial, pero es mejor que vayan despacio y que estén dispuestos a mostrarse tal cual son.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es mejor que los conejos no se apeguen a sus planes, pues deberán cambiarlos, e incluso, varias veces. No se dejen llevar por el momento, mejor fluyan con el y entiendan que si esto está sucediendo es porque es mejor para ustedes. Por otro lado, el dragón le sugiere que eviten pedir prestado dinero, pues no podrán cumplir con el compromiso adquirido.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Un excelente día les espera a los dragones. Como regentes, toda la buena energía estará de su lado. Así que, aprovechen para llevar a cabo todas las actividades, de carácter positivo, que quieran que se multipliquen en su vida, especialmente si tiene que ver con dinero y trabajo. Lo único que deberían evitar es iniciar alguna relación amorosa, pues seguramente no prosperará.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El inicio de semana le exigirá a la serpiente que muestre su capacidad de liderazgo. Sus superiores le encomendarán importantes tareas, pues están seguros de todas sus habilidades. Trabajen en equipo, ayuden a quienes estén teniendo alguna dificultad y reconozcan las capacidades de los demás. Los buenos resultados no tardarán en llegar, y con ellos, el reconocimiento para ustedes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los excesos y no escuchar su “voz interior”, podrían jugarle una mala pasada a los regidos por el caballo. Hoy no estarán dispuestos a medir consecuencias ni a escuchar consejos, y se dejarán llevar por el momento. Se involucrarán con facilidad en discusiones, infidelidades, riñas y cualquier acto peligroso. Sobra decir que las consecuencias pueden ser muy graves, así que, traten de mantener la “cordura”. Enciendan una vela de color púrpura.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Algunos quebrantos de salud “mortificarán” a la cabra durante el día, e incluso, por toda la semana. Dolores en su espalda, cuello y articulaciones los tendrán incómodos y no les permitirá hacer lo que tenían planeado. Pero, además, es muy importante que visiten al doctor y sigan sus indicaciones para evitar males mayores.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El amor sorprenderá a los regidos por el mono en su lugar de trabajo. Algún compañero, que desde hace días se viene fijando en ustedes, hoy logrará su cometido y les provocará “mariposas en el estómago”. Sin embargo, es muy importante que vayan despacio y se tomen el tiempo necesario para conocerse. También es recomendable que fijen “las reglas” para evitar malos entendidos y no se confundan los asuntos laborales con los sentimentales.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Quienes nacieron en los años del gallo podrían tener problemas con sus superiores. Desde una infracción de tránsito hasta una falta en su trabajo, hoy todo puede pasar. Por esto, el dragón les sugiere que sean muy cuidadosos, y si aún así, comente un error, asúmanlo con humildad y responsabilidad, pues actuar de manera contestataria solo les traerá más dificultades.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro tiene al regente del día en su contra. Con este choque de energías, lo mejor que pueden hacer es iniciar la semana con calma y siendo muy cumplidores de sus obligaciones. También es recomendable que se mantengan alejados de cualquier tipo de discusión, ya que puede tornarse en una seria pelea de la cual el perro saldrá muy mal librado.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Algunos inconvenientes amorosos se les presentarán a los regidos por el cerdo. Los tropiezos surgirán debido a que los chanchos están iniciando una relación con alguien que no está a su mismo nivel (jefes, subordinados, alumnos, etc.) y esto está causando resquemores. El dragón les sugiere que piensen con “cabeza fría”, y analicen si esto es solo un capricho, o si de verdad hay amor entre ambos. Si es así, luchen por su relación y no le hagan caso a los demás.