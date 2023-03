Horóscopo chino de hoy 1 de marzo: las predicciones para cada signo

Hoy le damos la bienvenida al mes de marzo, y lo hacemos de la mano del caballo de tierra, cuya energía será propicia para que iniciemos todo aquello que queramos que perdure en nuestra vida. Así que es mejor ser muy cuidadosos y evitar situaciones negativas.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta al momento de buscar tu signo zodiacal es el día de nacimiento, pues para la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 del febrero del calendario gregoriano, por esta razón, si naciste antes de ese día es como si lo hubieras hecho un año antes. Así, si, por ejemplo, tu fecha de nacimiento es el 26 de enero de 1989, tu signo zodiacal es el dragón, pues aún no iniciaba el año de la serpiente.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

El caballo es el antagonista de la rata. Debido a esto, es recomendable que los regidos por la rata eviten iniciar actividades de importancia. También se sugiere que reagenden reuniones importantes. Si no pueden hacerlo, vistan de colores claros y enciendan temprano en la mañana una vela de color púrpura. Cualquier discusión que tengan hoy puede volverse en un problema difícil de solucionar, así que cuiden sus palabras.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El importante que el buey acepte sus errores y traten de enmendarlos. El orgullo no lo llevará a ningún lado, especialmente con su pareja, quien ya está cansada de tener que ceder siempre con tal de evitar una discusión. Si no empiezan a trabajar en ustedes los distanciamientos no se harán esperar. También es recomendable que traten de descansar un poco más, regresen temprano a casa.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Las finanzas de los tigres podrían verse afectadas debido a gastos inesperados y desperfectos. Hoy deberán asumir reparaciones o compras de última hora, sin embargo, y por más afán que tengan, es recomendable que se asesoren primero y pídanle ayuda a alguien experto, pues si no lo hacen, es posible que terminen perdiendo más dinero.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Este es un día para que las liebres sean conciliadoras y solucionen los conflictos que se les hayan presentado en días anteriores. Discusiones, distanciamientos y diferencias en general, hoy podrán arreglarlas de la mejor manera para todos los implicados. Incluso, sus superiores podrían pedirles ayuda para interceder en una situación entre sus compañeros. Aprovechen para actuar correctamente y mostrar todas sus capacidades.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Una enfermedad de carácter respiratorio complicará el día de los dragones. Procuren visitar a su doctor lo antes posible y sigan sus recomendaciones al pie de la letra, pues podría convertirse en algo crónico. Los dragones del 2012 son quienes estarán más propensos a que la estrella de la enfermedad los afecte, así que cuiden a sus pequeños dragoncitos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Una imprudencia les saldrá muy cara a quienes nacieron en los años de la serpiente. Dirán algo inapropiado, contarán un secreto que les habían confiado o actuarán irresponsablemente. Esto les acarreará reclamos de todo tipo, especialmente de parte de sus amigos, quienes se sentirán traicionados. Piensen muy bien antes de hablar o actuar, y si, aun así, se equivocan, procuren enmendar su error lo antes posible.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El regente del día podrá aprovechar para iniciar las actividades que quieran que perduren en su vida. Incorporen algún hábito saludable, empiecen una rutina espiritual e, incluso, hagan una propuesta romántica encaminada a iniciar una convivencia, ya que la energía de hoy les ayudará a tener una relación estable y duradera. El ahorro y las inversiones seguras también estarán favorecidas.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las oportunidades tocarán las puertas de los regidos por la cabra. Se presentarán en forma de ideas, así que lo mejor que pueden hacer durante el día es tener a mano lápiz y papel. No todo lo que llegue a su cabeza hoy será la “idea del millón”, pero si valdrá la pena que trabajen en ellas, pues seguramente si las ponen en práctica logren mayores ingresos durante los próximos meses.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El mono está enamorado de alguien que no le corresponde. Su corazón late a toda velocidad cuando están cerca, pero la otra persona solo ve al mono con ojos de amistad. El caballo les sugiere que no presionen ni hagan nada que los deje en evidencia. Las cosas se darán en la medida en que sean ustedes mismos y recuperen su tranquilidad.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La familia deberá ser lo más importante para quienes nacieron en los años del gallo. Las obligaciones del día a día han aislado al gallo, quien últimamente solo tiene tiempo para su trabajo. Los miembros mayores son los que más aislados se sienten y, recuerden que el tiempo pasa volando y no sabemos cuánto más podremos compartir con las personas que amamos. Una llamada, un mensaje o una corta visita les reconfortará el alma a todos.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Con la energía más equilibrada, los perros podrán aprovechar el día para solicitar mejoras laborales. Han trabajado duro y su responsabilidad es conocida por sus superiores, así que, activen las estrellas que los acompañan y soliciten ascensos, aumentos o traslados. Si no se los conceden, es el aviso del universo de que están en el lugar equivocado, y es hora de buscar otro sitio donde sí los valoren y tengan en cuenta todas sus capacidades.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El día será totalmente fructífero para los regidos por el cerdo. Lograrán lo que se propongan e, incluso, tendrán tiempo para activar su vida social y distraerse un rato. Así que, aprovechen el día, retomen las actividades que tengan pendientes y arréglense para salir en la noche. Los chanchos de 1995 son los que más favorecidos se verán con la energía de hoy.