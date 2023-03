Cómo bajar la temperatura del motor de tu vehículo

Mantener la temperatura del motor de tu auto dentro de los límites seguros es esencial para prolongar su vida útil y prevenir daños costosos, dado que además de ser una pieza esencial para el funcionamiento de nuestro auto, las reparaciones suelen ser bastante caras. Por ello, te mostramos algunas maniobras que puedes poner en práctica para bajar la temperatura de la unidad de potencia de tu vehículo.

Si notas que algo ando mal, lo primero que debes hacer es revisar el nivel de refrigerante, recuerda que se trata de un líquido vital que circula por el sistema de enfriamiento del motor para regular su temperatura, por ende, si el nivel es bajo, tu motor sobrecalentará.

También puedes echar un ojo al termostato, componente del sistema de enfriamiento que regula el flujo del refrigerante, el cual, en caso de estar defectuoso restringirá el transito de refrigerante y causará sobrecalentamiento en el motor. Acá deberás reemplazar el termostato según lo recomendado por el fabricante de tu coche.

Otra acción que puedes llevar a cabo es limpiar el radiador, pieza responsable de disipar el calor generado por el motor. Al ser tan importante, la obstrucción por suciedad, hojas, insectos u otros desechos limitará el flujo de aire a través del radiador, trayendo como consecuencia el incremento de la temperatura del motor aumentará.

Ahora, además de limpiarlo, chequea el ventilador del radiador, pues éste ayuda a enfriar el motor cuando el vehículo está en ralentí o en tráfico lento, pudiendo ser uno de los responsables del sobrecalentamiento al no funcionar correctamente.

Por otro lado, una mirada por la bomba de agua no está demás, recuerda que es responsable de hacer circular el refrigerante a través del sistema de enfriamiento del motor, por ende, si no funciona como debería el líquido no se moverá correctamente, sobrecalentando el motor.

Ahora, más allá de revisar o cambiar piezas, utilizar un aditivo para el radiador ayudará a reducir la temperatura del motor, mejorando la capacidad del refrigerante para disipar el calor y reduciendo la fricción en las partes móviles del motor.

Finalmente, conducir de manera agresiva o a altas velocidades puede generar mucho calor en el motor. Ante ello, reduce la velocidad y maneja de forma suave y constante para disminuir la temperatura de la unidad de potencia de tu vehículo.

