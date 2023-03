Horóscopo chino de hoy 2 de marzo: las predicciones para cada signo

Con la ayuda de las predicciones del horóscopo chino podemos organizar nuestras agendas y determinar cuáles serán las actividades que se verán favorecidas según las energías del día. Estas energías se calculan a partir de conceptos milenarios que tienen en cuenta las relaciones entre los doce signos zodiacales, los cinco elementos, las estrellas y las constelaciones.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando busques tu signo zodiacal, también es importante que tengas en cuenta tu día nacimiento, y si este está entre el 1 de enero y el 3 de febrero, tu animal regente será el mismo del año anterior, ya que, para la astrología china, el año solo inicia hasta el 4 de febrero.

Por otro lado, te contamos que, este jueves 2 de marzo, la cabra de tierra será la encargada de regir el día y su energía será propicia para iniciar cualquier actividad positiva que tengas pendiente.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Llegó el momento de solucionar asuntos pendientes. Las ratas no pueden continuar actuando como el avestruz, ocultándose y esperando que la “inercia” les solucione todo. La cabra les ayudará, siempre y cuando estén dispuestas a tomar las riendas de su vida. Si toman la decisión, no solo arreglarán los problemas que tengan, sino que además contarán con ayuda suficiente.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Con la cabra en su contra, los bueyes actuarán con agresividad. Por esta razón, es muy importante que se mantengan alejados de cualquier discusión y, sobre todo, dejen de tomarse todo a título personal. Sean tolerantes y pacientes, pues una explosión de ira les traerá serios conflictos. Sin embargo, los bueyes de 1973 podrían recibir una sorpresa especial este día, disfrútenla.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La suerte amorosa podrá abandonar a los regidos por el tigre. Este será un día complejo en el que los rompimientos con su pareja serán la constante. También, los tigres que estaban intentando iniciar alguna relación recibirán un “no” como respuesta. Sin embargo, pese a que el panorama puede parecer poco alentador, no se dejen llevar por el pesimismo, pues pronto encontrarán una persona con quien se sentirán plenos y felices.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El conejo podría sentirse con muchas dudas hoy. Se siente inseguro de su trabajo, de su relación de pareja y hasta de sí mismo. Pero es muy importante que deje todos esos sentimientos a un lado, y, por el contrario, sea consciente de sus capacidades y de todo lo que ha logrado hasta el momento. Si logra controlar su ansiedad e inseguridad, verá como todo en su vida se empieza a equilibrar de manera positiva.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Las dudas amorosas llenarán la cabeza y el corazón de los regidos por el dragón. No saben si quieren o no continuar con su pareja, si darse otra oportunidad o, por el contrario, terminar todo de una vez. La cabra les sugiere que no actúen a la ligera, si sus dudas son porque conocieron a alguien más, es mejor que sean honestos y, sobre todo, eviten jugar con los sentimientos de ambas personas.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Este día le harán una interesante propuesta de índole laboral y económico a las serpientes. Si bien, en un principio, sonarán bastante tentadoras, es recomendable que primero analicen los pros y los contras, pues podrían implicar obligaciones adicionales que en este momento no se las estén comentando. Las serpientes de 1965 estarán acompañadas por un excelente grupo de estrellas, así que, aprovechen el día para iniciar actividades de carácter lucrativo.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Los caballos deberían pensar muy bien a quién le van a dar su apoyo. Hoy podrían dejarse llevar por emociones y subjetividad y terminarán haciendo juicios a priori, dándole la espalda a personas que realmente se interesan por ustedes y apoyando a otros que solo quieren aprovecharse de ustedes. La cabra también les sugiere que procuren entregar su trabajo a tiempo, pues el incumplimiento les acarreará algunos inconvenientes.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La buena energía sigue acompañando a las cabras. Hoy, como regentes del día, tendrán excelentes energías a su favor, especialmente aquellas relacionadas con el corazón. La soltería llega a su fin, pues una maravillosa persona podrá a suspirar a quienes están regidos por la oveja. Déjense llevar por el momento, vivan un día a la vez y disfruten este nuevo amor que llegó a su vida.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Este es un día para estar en calma consigo mismo y con los demás. No se dejen arrastrar por sentimientos y pensamientos negativos y, sobre todo, manténganse alejados de cualquier tipo de discusión, pues podría terminar en una pelea difícil de solucionar. Enciendan una vela de color azul y lleven con ustedes una amazonita o una turquesa. Si no lo pueden hacer, por lo menos procuren usar prendas de color azul.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Algunas personas envidiosas querrán hablar mal de los gallos. Especialmente vecinos o compañeros. Por más molesta que sea la situación, procuren ignorarla y hagan caso omiso a sus palabras, verán como pronto todo se resuelve de manera favorable para ustedes. En la noche, procuren pasar un buen tiempo de calidad con su pareja, necesitan reavivar la llama de la pasión, pues la monotonía les está pasando factura.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

La cabra le sugiere a los perros que analicen los hábitos que han ido incorporando en su vida. Tal vez ya no hacen ejercicio, desmejoraron su alimentación e incluso, están fumando o bebiendo alcohol más de la cuenta. Si es así, es importante que empiecen a mejorar sus hábitos, ya que su salud se está empezando a ver afectada y las consecuencias serán irreversibles.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El orgullo y la soberbia les saldrán caras a quienes nacieron en los años del chancho. Esperar tener la razón en todo, y, además, querer imponerla, solo les ocasionará discusiones y distanciamientos. Escuchen los consejos que les dan las personas cercanas, especialmente si son mujeres. En la mañana podrían conocer a alguien que se convertirá en una persona especial para ustedes.