Cristian ‘Chicho’ Arango es elegido Deportista del Año por LA Sports Council

Luego de ser una de las figuras en la consecución del primer campeonato en la Major League Soccer de Los Angeles Football Club, Cristian ‘Chicho’ Arango fue elegido como Deportista del Año por el LA Sports Council.

El hecho lo reseñó el medio LA Times y también se conoció en las redes sociales de la asociación deportiva cuando se anunció a los galardonados y los mejores momentos deportivos de 2022 de la 18ª edición de los LA Sports Awards

‘Chicho’ Arango fue clave con LAFC en la última temporada de la MLS en la que derrotaron a Philadelphia Union. El colombiano jugó 37 encuentros durante 2022, en los que anotó 18 goles y sirvió cuatro asistencias.

El próximo 15 de marzo será honrado con esta decisión a pesar de ya no pertenecer a la franquicia de Los Ángeles luego de fichar por el Pachuca de la Liga MX. Las figuras recibirán sus premios durante la transmisión de los LA Sports Awards por Spectrum SportsNet el miércoles, 15 de marzo a las 8:30 p.m. hora local.

We are excited to announce the 18th Annual LA Sports Awards show will air Wednesday 3/15 at 8:30PM on Spectrum SportsNet and SportsNet LA! https://t.co/TciRffeUIf #LASportsAwards | #lafc #mls #soccer #lagalaxy #losangeles #larams #boltup #lakers #clippers #acfc #lakings pic.twitter.com/xoPG9VAXSK

Deportista del Año: Chloe Kim, USA Snowboarding.

Deportista del Año: Cristian “Chicho” Arango, LAFC.

Entrenador del Año: Lincoln Riley, entrenador de Futbol Americano de USC.

Ejecutivo del año: Kevin Demoff, Chargers de Los Ángeles.

Atleta Comunitario del Año: Justin Turner, Dodgers de Los Ángeles.

Premio a la Trayectoria: Lisa Leslie, Los Angeles Sparks.

¡Preparados, listos, oro! Atleta del Año: Natália Mayara, Tenis en silla de ruedas de Brasil.

Otro de los reconocimientos que se entregarán será para los mejores momentos deportivos del 2022, entre los que destacan el campeonato de LAFC, el récord de franquicia de los Dodgers o LeBron entrando en la lista de máximos anotadores. Para esta distinción, los fanáticos pueden votar en línea a través de lasports.org/vote. The year 2022 was jam-packed with unforgettable moments on the field, on the court, and on the slopes – now it's time to choose which one takes the crown!



Voting is now open for LA’s Top Sports Moment of 2022 Presented by @JimBeam https://t.co/MjiHkdxBg5#LASportsAwards— Los Angeles Sports Council (@lasportscouncil) March 2, 2023

Momentos deportivos