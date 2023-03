Horóscopo chino de hoy 3 de marzo: las predicciones para cada signo

Aunque el año del tigre finalizó hace ya algunos días, aún estamos en su mes, por esta razón, hoy, que es día del mono de metal, las energías chocarán entre sí y pueden afectar nuestras actividades. Según la tradición china, hoy es un día para hacer “sacrificios” y también para visitar las tumbas y orar a nuestros ancestros fallecidos.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Cuando revises cuál es el signo zodiacal que te corresponde según tu año de nacimiento, también es importante que tengas en cuenta el día, pues el calendario astrológico chino inicia el 4 de febrero, por esta razón, quienes hayan nacido antes de ese día, estarán regidos por el animal inmediatamente anterior, como si tuvieran un año más de vida.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La impaciencia e impulsividad pueden ocasionarle a las ratas varios problemas. Es momento para que los regidos por este animal aprendan que todo tiene su tiempo, incluso las personas. No exijan que otros anden a su ritmo, cuando ustedes a veces, no lo han hecho. En las primeras horas de la mañana podrían recibir una noticia o visita inesperada y desagradable, pero no permitan que esto les “amargue” el día, todo se solucionará fácilmente.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

La estrella de los buenos amigos acompañará a los regidos por el buey. Esto significa que hoy podrán pedir ayuda y esta no tardará en llegar. Sin embargo, el mono les recuerda la importancia de la reciprocidad, así que sean buenos amigos, llamen o manden un mensaje a las personas que aprecia y con quienes hace tiempo no habla, y si alguien les pide consejo o apoyo, no demoren en darlo.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Este es un día para que los tigres se mantengan en su rutina. El mono es su antagonista y este choque de energía los puede afectar. Eviten iniciar actividades nuevas e importantes, pues no saldrán de la forma en que ustedes planearon. Los retrasos también se podrían presentar con mucha facilidad, así que salgan un poco más temprano y, sobre todo, no olviden ningún compromiso o cita.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La recomendación que le da el mono a los conejos es que sean sinceros. Expresen sus pensamientos y emociones sin ocultar nada. Por más difícil que les parezca, esta es la única opción para que sus relaciones, de todo tipo, se desarrollen de manera satisfactoria para ambas partes. Si, por el contrario, prefieren dejar la sinceridad a un lado, los conflictos y la frustración no se harán esperar.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El día para los dragones, en términos generales, puede ser bastante positivo. Algunos asuntos que estaban estancados, hoy empezarán de nuevo a funcionar y, además, de manera favorable para los regidos por este mítico dragón. Lo único que les recomienda el mono es que eviten adelantarse a los resultados. Reciban lo que vaya llegando con agradecimiento, al final del día se darán cuenta que las cosas salieron mejor de lo que esperaban.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Mono y serpiente son “mejores amigos”. Por esta razón el primero siempre va a cuidar al segundo. Así que, este día, quienes son regidos por la serpiente recibirán interesantes propuestas, especialmente en temas laborales y financieros. Sin embargo, no den todavía una respuesta, analicen las ofertas, pidan consejo a la persona de más confianza y decidan después del próximo martes.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Quienes nacieron en los años del caballo llevan varios días pensando en la opción de ampliar sus horizontes. Sienten deseos de implementar cambios en su vida. Aprovechen la energía de hoy para empezar a hacerlo. Cambien su look, implementen una nueva actividad, busquen un nuevo empleo, analicen si quieren cambiar de oficio y por qué no, mudarse a otro país.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Este es un día propicio para que la cabra planifique sus próximas semanas. Tiene muchas tareas pendientes y es importante que organice su tiempo, por esto el mono les sugiere que hagan una lista y procuren cumplirla al pie de la letra. Por otro lado, algunas personas se acercarán a ustedes intentando aprovecharse de su buen corazón, dejen que su sexto sentido los guíe.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Como regentes del día, el mono estará acompañado de un grupo de estrellas favorable para actividades académicas. Aprovechen el día para empezar a estudiar algo que realmente los apasione; no importa si no tiene ninguna relación con su trabajo u oficio, pues en los próximos meses se darán cuenta de la utilidad de estos conocimientos, además, porque necesitan cambiar un poco la rutina que los está agobiando.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

El gallo necesitará ocuparse de algunos asuntos familiares relacionados con dinero. Herencias o ventas de bienes, requerirán de la agilidad e inteligencia del gallo para llegar a buen término. Un pariente necesita de su ayuda en estos aspectos, y es importante que le den una mano, pues otras personas podrían aprovecharse de la situación.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Trabajar en solitario y con bajo perfil le puede resultar muy benéfico a los perros. Sus superiores notarán sus capacidades individuales y los tendrán en cuenta para próximas promociones. Quienes tengan hijos del 2006 es recomendable que estén pendiente de su salud, especialmente digestiva, pues hoy estarán expuestos a posibles intoxicaciones.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La monotonía está afectando la relación de pareja de los regidos por el chancho. Ambos se sienten cansados de la rutina y se están alejando cada vez más. Así que, aprovechen el día para pasar un buen rato juntos, tener una cita a solas y, sobre todo, dialogar y llegar a acuerdos que conduzcan a la estabilidad y al bienestar de los dos.