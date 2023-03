Horóscopo chino de hoy 7 de marzo: las predicciones para cada signo

Las predicciones del horóscopo chino no son adivinaciones ni manifestaciones al azar, pues, cuando se calculan se tienen en cuenta una serie de factores fijos y objetivos, tales como estrellas, constelaciones y relaciones entre los signos entre sí. Gracias a esto, es que cada día podemos saber cuáles son las actividades que se verán favorecidas cada día.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo adicional que debes tener en cuenta es el inicio del año astrológico chino, pues esto no sucede el 1 de enero, a la par del calendario gregoriano, sino que lo hace el 4 de febrero. Así que, si naciste entre esas dos fechas, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Por ejemplo, si tu fecha de nacimiento es el 5 de enero de 1954, tu animal regente es la serpiente, como si hubieras nacido en 1953.

Antes de pasar a las predicciones de cada signo, te contamos que este martes 7 de marzo, la rata de madera será la encargada de regir el día, y su energía será adecuada para presentar solicitudes, hacer regalos y compartir con los demás.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

La buena energía continúa acompañando a la regente del día. Hoy se verán favorecidos sus pedidos y solicitudes, especialmente si deben ser presentados ante personas y entidades en posición de superioridad. Créditos bancarios, aumentos, traslados, visas, becas, autorizaciones, permisos, etc. tendrán más posibilidades de recibir respuestas positivas.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

El día es perfecto para que los bueyes inicien o retomen capacitaciones o estudios. Es necesario que amplíen y perfeccionen sus conocimientos, pues pronto les harán una propuesta muy favorable, pero solo será favorable para ustedes si están debidamente preparados. En las primeras horas de la mañana necesitarán ocuparse de un asunto de último momento, si actúan con calma, podrán solucionarlo con facilidad y de manera satisfactoria.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Es recomendable que quienes nacieron en los años del tigre incorporen hábitos saludables. Las obligaciones del día a día los han llevado a dejar a un lado el ejercicio y la buena alimentación, pero es momento de retomar los cuidados, pues en los próximos meses su salud podría pasar por un mal momento y si su cuerpo está preparado, podrá recuperarse con mayor facilidad. También es recomendable que empiecen a practicar alguna actividad espiritual.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

El dinero será la prioridad para los regentes del año. Hace unos días tuvieron unos gastos inesperados o sin planeación que desequilibraron su presupuesto, y hoy deberán solucionar ese “bache”, pues tienen obligaciones pendientes por cubrir. Apóyense en las mujeres cercanas, pues gracias a la energía de la luna que los acompaña hoy, podrán encontrar la ayuda necesaria en ellas.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

La estrella del amor será la compañera de los dragones durante este día. Gracias a esta energía las relaciones sentimentales se verán favorecidas.Los dragones solteros recibirán una invitación a salir que será el preámbulo de un amor intenso y sólido. Por su parte, los dragones que ya tienen pareja, podrán aprovechar la energía de hoy para una salida romántica y planear, juntos, el siguiente nivel de la relación.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Las serpientes deberán asumir algunos gastos inesperados este día. Daños en sus equipos de trabajo o en su hogar podrían desbalancear el, aún afectado, presupuesto de los regidos por la serpiente. Si bien, se verán obligados a dejar de pagar otras cuentas, la rata les dice que no se angustien, pues pronto podrán recuperar el dinero que usen hoy, incluso con creces.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

Rata y caballo son antagonistas, lo que causa un choque energético para ambos animales. Debido a esto, lo más recomendable para quienes nacieron en los años del caballo, es que se limiten a su rutina normal. Eviten iniciar actividades nuevas, y, mejor, prefieran ser generosos con los más necesitados. También es recomendable que se mantengan alejados de personas con baja vibración energética. Lleven con ustedes un cristal de amatista.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La principal recomendación que le da la rata a la cabra es que esté muy pendiente de sus pertenencias. Hoy podrían actuar de manera descuidada y perder algo importante o de valor, lo que les generará bastantes inconvenientes, especialmente en su trabajo. Igualmente, si alguien les ofrece participar en algún negocio o conformar una sociedad, opten por declinar la propuesta, pues podrían perder su dinero.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La regente del día le sugiere a los monos que controlen su mal humor. Hoy se sentirán irascibles e impacientes, y esto solo les ocasionará malos ratos, pues podrían terminar enfrascados en una discusión o hiriendo los sentimientos de alguien, viéndose en la necesidad de ofrecer disculpas y enmendar una situación a la que no necesitaba llegar. Enciendan una vela de color rosa.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Los gallos deben aprender a organizar y manejar su tiempo. Sus tareas pendientes cada vez se incrementan más y el gallo pareciera no notarlo. Hoy, la rata les “llama la atención” para que dejen de gastar su tiempo en redes sociales y actividades que no les aportan nada, pues sus superiores ya se están dando cuenta de los constantes retrasos y los llamados de atención no se harán esperar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes nacieron en los años del perro deberán evitar pedir prestado dinero. No importa si lo necesitan, si es un monto pequeño o si están seguros de que lo podrán pagar rápidamente. Un grupo de estrellas que los acompañan hoy no les permitirá cumplir con sus obligaciones y, por el contrario, les generarán problemas de toda índole. Por otra parte, los padres de perritos del 2018, es recomendable que estén pendientes de su alimentación, ya que podrían sufrir alguna intoxicación leve.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Los frutos que está recogiendo el cerdo, producto de su trabajo juicioso están “levantando ampollas” en algunas personas. La envidia provocará comentarios negativos, sin embargo, pueden estar tranquilos y evitar dejarse arrastrar a sus juegos, pues la verdad de sus oscuras intenciones pronto saldrá a relucir. Alguien cercano podría necesitar algún tipo de ayuda, no esperen a que pida apoyo, ofrézcanse de manera desinteresada, toda esta buena energía se les regresará multiplicada.